Münster Nach einem Erfolg vor wenigen Monaten in Niedersachsen scheitert die Deutsche Umwelthilfe jetzt in Münster aus formalen Gründen.

Das am kommenden Mittwoch anstehende „Güllesilvester“ (ab 1. Februar darf wieder Gülle auf die Felder ausgebracht werden), dürften die Landwirte auch am Niederrhein mit besonderer Freude feiern: Die Deutsche Umwelthilfe scheiterte mit einer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. Sie wollten erreichen, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium beim Kampf gegen das Nitrat im Grundwasser entschiedener vorgeht.

Daraus wird jetzt erst einmal nichts. Die Klage sei zwar zulässig, sagte der 20. Senat in seiner Urteilsbegründung. Das Problem sei aber eine Vorschrift aus dem Umweltrecht. Die juristische Position der Umweltorganisation wird bei Öffentlichkeitsbeteiligungen angehört und sie hat im Gegensatz zu Privatpersonen Klagerechte.

Im Fall der Nitratrichtlinie und dem Nationalen Aktionsprogramm hatte sich die Klägerin DUH auch 2016 und 2019 bei Anhörungen geäußert. Aber nur unzureichend, wie das OVG befand. Eine ausreichende Auseinandersetzung mit dem Thema habe dabei nicht stattgefunden, betonte der 20. Senat. Sich dann in einer Klage auf Punkte zu berufen, die in der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht wurden, sei rechtlich ausgeschlossen (Az: 20 D 8/19.AK).

Revision ist zugelassen, aber jetzt ist erst einmal wieder, wie erwähnt: Güllesilvester. Ein Termin, für Landwirte ist der mindestens so wichtig wie der kalendarische Jahreswechsel. „Güllesilvester“ ist am 31. Januar. Ab dem 1. Februar dürfen die Betriebe wieder Dünger ausbringen. Das war ihnen, je nach Landnutzung, spätestens ab dem 31. Oktober nicht mehr erlaubt. Drei Monate lang also haben sich die Exkremente der Tierhaltung angesammelt.

Denn wo Gülle in den Boden sickert, ohne von Pflanzen aufgenommen werden zu können, gelangt es früher oder später ins Grundwasser. Die Folge: Gerade in Gebieten mit intensiver Tierhaltung ist das Trinkwasser hoch belastet, das gilt auch für weite Teile der Kreise Kleve und Wesel.

Gülle, illegal entsorgt: vor Jahresfrist landeten tausende Liter im Deilbach im Essener Süden und gelangten von dort in den Baldeneysee. Foto: Georg Lukas ESSEN 01714114148 MOBIL / WAZ

In Niedersachsen gab es im November hingegen einen juristischen Sieg: Dort klagte die Deutsche Umwelthilfe auf Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie gegen die Länder NRW und Niedersachsen wegen der Nitratbelastung im Einzugsbereich der Ems. Die Prozesse gegen beide Länder wurden zusammengefasst und vom OVG Niedersachsen in Lüneburg entschieden.

Die Deutsche Umwelthilfe, je nach eigenem Standpunkt verflucht oder gefeiert wegen ihres Kampfes gegen die Feinstaub- und Stickoxid-Belastung durch den Autoverkehr in Innenstädten, bekam vor dem dortigen OVG Recht: Die Länder müssen schnellstmöglich etwas tun, um die Nitratwerte zu senken. Was sie, laut Umwelthilfe, bislang vor allem getan haben: Sie haben Revision einlegt und sich somit Zeit gekauft. So wie jetzt umgekehrt bei dem Verfahren in Münster.

Das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster indes richtete sich direkt gegen das Bundeslandwirtschaftsministerium von Minister Cem Özdemir, das seinen Sitz immer noch in Bonn hat. Deswegen hat das OVG Berlin-Brandenburg das Verfahren nach NRW abgegeben und sich für nicht zuständig erklärt.

Der Kernvorwurf: Es wird zu wenig getan gegen die Nitratbelastung des Grundwassers, Deutschland setzt die entsprechenden EU-Richtlinien nicht um. Konkret wirft die Deutsche Umwelthilfe dem Bund vor, den Nationalen Aktionsplan zum Schutz von Gewässern vor Verunreinigung durch Nitrat aus der Landwirtschaft nicht fortzuschreiben.

Die Umwelthilfe ist der Auffassung, dass Deutschland seinen Verpflichtungen aus einer EU-Richtlinie zum Nitrat nicht nachgekommen ist und bleibt auch bei dieser Auffassung: Die Klage sei lediglich aus formalen Gründen abgewiesen worden. Das „bestätigt die Rechtmäßigkeit des Handelns der Bundesregierung damit jedoch nicht.“ Man werde weiter für sauberes Wasser und die Einhaltung des EU-Rechts kämpfen. Ob das bedeutet, dass Revision eingelegt wird, ließ die Umwelthilfe offen.

Die Landwirte in den Niederlanden sind auf dem Baum, weil sie befürchten, dass neue Umweltgesetze für sie existenzgefährdend sind. Bei den Vier-Daagse in Nimwegen wollen sie um Sympathien werben. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

In den Niederlanden war bereits 2019 durch die dortige oberste Verwaltungsgerichtsbarkeit, dem „Raad van State“, die bislang gültige, unwirksame Regelung für die Vergabe von Nitrat- und Stickstofflizenzen gekippt worden. Die Folge: Vehemente Bauernproteste im Nachbarland, reger Düngertourismus über die Grenze an den Niederrhein und – Überraschung – Tempo 100 auf der Autobahn, weil auch das die Stickstoffbelastung senkt.

Das Urteil von Münster wird wohl daher bei Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir zu befreitem Aufatmen geführt haben. Es lässt sich leicht ausmalen, welche Protestformen die Landwirte womöglich wählen müssten, wenn Özdemir jetzt auch noch den Güllesilvester verschieben oder sonst wie in die Entsorgung der Tierexkremente eingreifen müsste.

Der heutigen, seit fünf Jahren schwärenden, gerichtlichen Auseinandersetzung hierzulande geht ein jahrzehntelanger Streit zwischen Umweltschützern, der Europäischen Kommission und Deutschland voraus. Bereits 1991 wurde eine EU-Nitratrichtlinie eingeführt, deren Ziele Deutschland lange nicht erfüllte. 2012 forderte die EU-Kommission die Bundesregierung auf, zu handeln und drohte mit Millionen-Strafen.

Im März 2020 beschloss der Bundesrat verschärfte Düngeregeln. Im Mai 2023 hat das Bundeskabinett einen Entwurf von Agrarminister Cem Özdemir für weitere Änderungen bei den Düngeregeln zum Gewässerschutz auf den Weg gebracht. Dieser ist aber noch nicht durch den Bundestag.

