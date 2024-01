NRW: Deutscher Wetterdienst sagt reichlich Schnee voraus

Nordrhein-Westfalen In weiten Teilen NRWs hat es bereits anhaltend geschneit. Der Höhepunkt wird aber erst am Mittwoch erwartet, sagt eine DWD-Meteorologin.

Weiße Weihnachten sind zwar ausgeblieben, dafür soll es in dieser Woche reichlich Schnee geben, kündigt der Deutsche Wetterdienst an. In der Nacht zu Montag und am Montag selbst hat es bereits in vielen Gegenden geschneit, doch es soll noch deutlich mehr werden. Aktuell schneie es gerade im Süden von NRW relativ viel, in den Berglagen lägen fünf bis zehn Zentimeter Schnee, in den tieferen Lagen seien es ein bis drei Zentimeter, erklärt Meteorologin Nadine Schittko vom Deutschen Wetterdienst.

Im Bergland bis zu 40 Zentimeter Neuschnee möglich

Mitunter könnten auch zehn bis 20 Zentimeter herunterkommen, von Nordwesten kämen weitere Schneeschauer hinzu. Am Dienstag sei es erst einmal wieder niederschlagsfrei, „die markantere Lage kommt dann am Mittwochmorgen“, kündigt Schittko an. „In NRW bekommen wir Schnee, und das auch nicht zu wenig“. Dabei würden in einem Zeitraum von zwölf Stunden in der Eifel und im Bergland zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee erreicht, lokal könnten dort auch 30 bis 40 Zentimeter fallen, sagt die Meteorologin. Vor allem in Richtung Eifel könne es am Mittwoch aufgrund von gefrierendem Regen auch Glatteis geben.

Weiter nördlich werden es voraussichtlich fünf bis zehn Zentimeter Schnee. Ob die Luftmassen, die für den Schnee sorgen, bis ins Münsterland reichen, sei noch nicht sicher. Am Donnerstag werde sich die Lage dann aber wieder beruhigen, ehe es am Freitag eventuell sogar sonnige Abschnitte geben könnte, sagt Schittko. Übers Wochenende dürfte voraussichtlich noch etwas Schnee liegen bleiben, im Bergland zehn bis 20 Zentimeter, im Ruhrgebiet ein bis fünf Zentimeter.

„Es wäre nicht schlecht, wenn man Schneeketten im Auto hätte“, sagt Schittko mit einem Schmunzeln. Gerade Richtung Eifel, wo Glatteisgefahr herrscht, sollte man nur in dringenden Fällen das Haus verlassen und „auf jeden Fall aufpassen“. Wer kann, solle den Schnee genießen, ansonsten vorsichtig fahren, rät die Meteorologin.

Der Landesbetrieb Straßen NRW ist landesweit wegen Schneefall und überfrierender Nässe im Einsatz. Das Unternehmen geht davon aus, „dass über die gesamte Woche landesweit auch weiterhin Winterdiensteinsätze erforderlich sein werden“. Für diese sei der Betrieb gut vorbereitet. Die Salzhallen seien gut gefüllt, sodass Straßen NRW bei einem Wintereinbruch direkt aktiv werden könne.

Je nach Wetterlage seien die Mitarbeitenden im Straßenbetriebsdienst bereits ab circa 3 Uhr im Einsatz, um die Straßen bis etwa 6 Uhr größtenteils gestreut zu haben. Bei anhaltendem Schneefall müsse weiter gestreut werden; bei angekündigtem Schneefall, wie für diese Woche, werde nach Möglichkeit auch vorgestreut. „In den einzelnen Regionen sind viele Streckenkilometer (z.B. im Hochsauerlandkreis allein 1200 Kilometer) zu streuen, sodass wir nicht überall zeitgleich sein können“, betont Straßen NRW.

Priorität liegt auf Autobahn-Verbindungen

Priorität hätten Bundes- und Landesstraßen, die zentrale Verbindungen mit Autobahnen haben, zum Beispiel die B224, die von der A42 nach Essen führt oder die B220 in Emmerich, erklärt Sprecherin Nilgün Ulbrich. Verkehrschaos erwarte Straßen NRW nicht. Es werde aber sicherlich etwas länger dauern, um von A nach B zu kommen. „Wir legen allen Verkehrsteilnehmenden immer umsichtiges Fahren ans Herz. Man muss immer davon ausgehen, dass irgendwo nicht gestreut ist oder es schon wieder glatt ist“, sagt Ulbrich.

Auf den Radwegen seien kleinere Fahrzeuge unterwegs, die etwas länger bräuchten, weil sie öfter Salz nachladen müssten. „Da gibt es noch Luft nach oben, aber wir können nicht überall gleichzeitig sein“, meint die Sprecherin. Der Radschnellweg sei den Landesstraßen gleichgesetzt. „Wir räumen auch die übrigen Radwege, aktuell mit einer etwas nachgelagerten Priorität, aber wir haben das im Blick.“ Insgesamt sei Straßen NRW gut aufgestellt.

Städte warnen vor Gefahren auf Eisflächen

Bei diesen Witterungsbedingungen sehen zugefrorene Wasserflächen einladend aus, doch die Stadt Essen warnt auf ihrer Webseite „ausdrücklich davor, Eisflächen zu betreten, darauf zu spazieren oder sogar Schlittschuh zu laufen. Auf vielen Teichen oder Seen in Essen haben sich bereits Eisflächen gebildet, die sich bei der aktuell vorhergesagten Kältewelle weiter ausdehnen werden. Diese Eisschicht ist jedoch sehr dünn und ist weit davon entfernt, tragfähig zu sein.“ In Düsseldorf kamen zwei Kinder ins Krankenhaus, nachdem sie auf einer Eisfläche eingebrochen waren.

Der Deutsche Mieterbund NRW betont: „Grundstückseigentümer oder Vermieter sind in der Regel zur Schnee- und Eisbeseitigung verpflichtet. Mieter müssen nur dann Schnee räumen, wenn dies im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart wurde.“ Außerdem: „Gefegt und gestreut werden müssen der Bürgersteig, der Hauseingang sowie die Wege zu Mülltonnen und Garagen. Die Gehwege vor dem Haus müssen mit einer Mindestbreite von einem Meter vom Schnee befreit werden, sodass zwei Fußgänger aneinander vorbeigehen können.“ So wird am Mittwoch sowohl für den Landesbetrieb als auch für die Bevölkerung einiges zu tun sein.

