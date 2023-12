Auch in Städten wie Düsseldorf haben die Übernachtungszahlen angezogen.

Tourismus NRW zieht immer mehr Touristen an: Rekord bei Übernachtungen

An Rhein und Ruhr Das Land NRW mausert sich zum Tourismusstandort. Die Zahl der Übernachtungen liegt 2023 über dem Vor-Corona-Niveau. Was das Gastgewerbe sorgt.

Der Tourismus in Nordrhein-Westfalen boomt: Wie Wirtschaftsstaatssekretärin Silke Krebs berichtet, wird die Zahl der Übernachtungen im Land 2023 das Vor-Corona-Niveau nicht nur erreichen, sondern sogar deutlich übertreffen. „Wir erwarten insgesamt 54 Millionen Übernachtungen in diesem Jahr, 2019 waren es noch 53,3 Millionen“, berichtet Krebs von der Trendfortschreibung der bisher vorliegenden Zahlen. „NRW ist auf Erfolgskurs“, merkt sie an. „So viele Übernachtungen gab es noch nie!“

Touristen kehren nach den Lockdowns zurück

Bei den schon gesichert vorliegenden Zahlen aus den ersten drei Quartalen 2023 zeigt sich: Die Touristen kehren nach Pandemie-Jahren mit Lockdowns und Reisebeschränkungen in Scharen zurück nach Nordrhein-Westfalen. Für den Zeitraum von Januar bis September lagen die Übernachtungszahlungen im Jahresvergleich 15 Prozent über denen aus 2022 und 1,4 Prozent über denen von 2019.

„Da sind wir dem Bundesschnitt voraus“, betont Staatssekretärin Krebs. So lagen die Übernachtungszahlen in Deutschland insgesamt noch knapp 1,2 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2019. „Besonders stark war der August, dort konnten wir 5,2 Millionen Übernachtungen in unserem Land verzeichnen.“

Krebs sieht Nordrhein-Westfalen auf dem besten Wege dahin, ein Ganzjahresziel für verschiedene Touristengruppen zu werden. „Sowohl die Übernachtungszahlen in den größeren Städten ziehen an als auch die in Regionen wie dem Münsterland oder dem Niederrhein.“ Es sei schön zu sehen, dass die Gastbranche nach harten Jahren (Pandemie, steigende Energie- und Lebensmittelpreise), nun diese Zahlen vermelden könne.

Woher die enormen Zuwächse bei den Übernachtungen stammen? „Es sind vor allem inländische Touristen, die verstärkt NRW für sich entdecken“, erklärt Heike Döll-König, Geschäftsführerin des Branchenverbands Tourismus NRW. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 kamen zwischen Januar und Juni 2023 knapp 34 Prozent mehr deutsche Übernachtungsgäste ins Land. „Bei internationalen Übernachtungsgästen liegen wir noch 12,6 Prozent unter dem Niveau von 2019“, so Döll-König. „Der Zuwachs von knapp 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2022 zeigt aber, dass hier die ‚Aufholjagd‘ läuft.“

