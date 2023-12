NRZ-Leserinnen und -Leser erfüllen Wünsche! Vielen Dank!

An Rhein und Ruhr Puppen, Spielzeugautos oder Lego: Dank der Hilfe Hunderter Leserinnen und Leser werden (kleine) Geschenkwünsche wahr.

Die Bescherung kann kommen: Tausende NRZ-Leserinnen und -Leser an Rhein und Ruhr haben bei den Advents- und Wunschbaumaktionen unserer Redaktionen mitgemacht, um den Menschen eine kleine Freude zu bereiten, denen es aufgrund eines schmalen Geldbeutels nicht möglich ist, sich selbst Wünsche zu erfüllen. Ein Überblick.

2100 Wunschbaumkarten wurden gepflückt

In Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Rheinberg hat der Verein Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut mit der mittlerweile 17. Weihnachtswunschbaumaktion wieder für leuchtende Kinderaugen gesorgt. In den vier Städten gab es so viele Standorte wie noch nie; an 18 Stellen gab es die Möglichkeit, eine der 2100 Wunschbaumkarten zu pflücken und damit einem Kind zu Weihnachten eine Freude zu bereiten, dessen Familie sich im Alltag nicht viel leisten kann.

Etliche Kinder haben sich in Neukirchen-Vluyn ein Gesellschaftsspiel gewünscht; andernorts wünschten sich die Knirpse Puppen, Spielzeugautos, Lego und dergleichen mehr. Im Hintergrund haben wieder Mitarbeitende der Jugendämter wertvolle logistische Arbeit geleistet. Am Ende zählt für alle Beteiligten eins: Dass es am Heiligabend weitere 2100 beschenkte Kinder gibt.

Schock in Wesel: Einbruch ins Geschenkelager

Einen Schock mussten alle Beteiligten der NRZ-Wunschbaum-Aktion zwischenzeitlich in Wesel verdauen: Bei einem Einbruch in der Brockstube (Gebrauchtmöbellager) der Caritas, in dem die Geschenkpaten die Präsente abgegeben haben, wurde eingebrochen. Ein Teil der Geschenke wurde aufgerissen, einige waren verschwunden. Die NRZ-Redaktion startete einen Aufruf, die Leser konnten Geld spenden, damit neue Geschenke gekauft werden konnten. Die Resonanz war überwältigend: Am Ende waren alle 200 Geschenke beisammen!

Fußbälle, ein Skateboard und auch die eine oder andere Puppe: In Oberhausen konnten nun Mitarbeiterinnen des Diakoniewerks im Spielwarengeschäft Lausberg Geschenke zusammenpacken. Die Bescherung gibt es dann in den Tages- und Wohngruppen der Diakonie. Auch im kommenden Jahr wird die Aktion fortgesetzt.

Nikolaus konnte Taschen in Emmerich verteilen

Strahlende Augen gab es im Familienbüro Ebkes in Emmerich, als der Nikolaus 250 Taschen verteilte. Dass die Kinder auch in diesem Jahr vom Nikolaus so reich beschenkt werden konnten – unter anderem war in jeder Tasche ein Was-ist-Was-Buch, ein Schokonikolaus, eine Schneekugel, ein Ball und eine Laterne zum Selber basteln – liegt an der Spendenfreudigkeit der NRZ-Leser. Denn die Taschen mit Inhalt wurden komplett durch die NRZ-Initiative Klartext für Kinder finanziert. „Es ist unheimlich toll, die strahlenden Kinderaugen zu sehen“, freut sich Tatjana Lagovskaja, die das Familiencafé im Familienbüro leitet.

430 Wunschzettel hingen an den Bäumen in zahlreichen Geschäften in Dinslaken verteilt, alle wurden erfüllt. Und wie in jedem Jahr wurden auch Spenden gesammelt. Mit jedem Jahr wuchs dieser Betrag. „In diesem Jahr gab es einen tollen Spender, der allein 20.000 Euro spendete“, berichtet Organisatorin Helga Hendricks. Insgesamt sind 31.660 Euro zusammengekommen. Dieses Geld landet im Fördertopf für „Kinder in Not“. Die Bäckerei Schollin spendete zudem 50 Kilogramm Spritzgebäck.

Zum mittlerweile 17. Mal unterstützte die NRZ-Stadtredaktion Essen mit ihrer Weihnachtsaktion das „Spatzennest“ und das Haus „Kleine Spatzen“, die beiden Notaufnahmen des Kinderschutzbundes in Altenessen und Borbeck. Leserinnen und Leser halfen den Jüngsten in Not und trugen Dinge zusammen, die in diesem Jahr dringend benötigt wurden, etwa Kinder-Bekleidung, vor allen Dingen Unterwäsche in allen Größen, Duplo, Lego oder Spielzeug-Autos.

67 Wunschzettel galt es in Mülheim zu pflücken. Dort kooperiert die NRZ mit der Caritas, konnte Claudia (8) oder Heinz (79) eine Freude zum Fest gemacht werden.

Die NRZ sagt dafür: Danke!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein