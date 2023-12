NRZ-Leserinnen und -Leser machen Weihnachtswünsche wahr

An Rhein und Ruhr Mit vielen Aktionen erfüllen NRZ-Leserinnen und -Leser an Rhein und Ruhr kleine Weihnachtswünsche. So können Sie mitmachen.

Den Menschen an Rhein und Ruhr eine kleine Freude zu bereiten, denen es aufgrund eines schmalen Geldbeutels nicht möglich ist, sich selbst Wünsche zu erfüllen, das ist der Gedanke hinter den vielfältigen Advents- und Weihnachtsaktionen der NRZ. So stehen wieder „NRZ-Weihnachtswunschbäume“ in vielen Städten am Niederrhein und im Ruhrgebiet, an denen Kinder kleine Geschenkwünsche aufgehängt haben. Aber auch durch eine Taschen-Abholaktion oder ein Adventscafé wird die NRZ aktiv. Dabei arbeiten unsere Redaktionen im Ruhrgebiet und am Niederrhein eng mit Organisationen der Jugend- und Familienhilfe zusammen. Zum Gelingen der Aktionen tragen aber gerade Sie, liebe Leserin, lieber Leser, einen wichtigen Part bei.

Paar in Wesel verzichtet auf Geschenke und erfüllt lieber Wünsche

In Wesel ist die Wunschbaumaktion gemeinsam mit dem Caritasverband, der Diakonie, dem Internationalen Bund (IB) und der Stadt schon in der vergangenen Woche angelaufen – auf dem Wochenmarkt am NRZ-Mobil. Alle 200 Kinderwunschkarten sind vergriffen, das heißt alle Wünsche haben einen Geschenkpaten gefunden. Was die Redaktion toll fand: Ein Weseler Paar, Klaudia Karamarinov und ihr Lebensgefährte Michael Mülder, hat auf einer Geburtstagsfeier anstelle von den üblichen Geschenken Geld für die Aktion gesammelt und konnte davon 30 Karten übernehmen.

Spenden ermöglichen in Emmerich Adventscafé und Nikolaus-Besuch

Für Emmerich und Umgebung unterstützt die NRZ die Aktionen des Familienbüros „Ebkes“ der Waisenhaus-Stiftung. So lädt das Büro an diesem Samstag (2. Dezember) zum Adventscafé, bei dem es bei Kerzenschein und Leckereien richtig gemütlich wird. Das Ebkes-Team bastelt mit den Eltern und Kindern und es gibt Kakao und Plätzchen. Ein Highlight ist der Besuch des Nikolaus am Mittwoch, 6. Dezember. Dann werden die beliebten Nikolaustaschen mit kleinen Aufmerksamkeiten an die Kinder verteilt – kostenlos und solange der Vorrat reicht.

Wer die NRZ-Aktion Klartext für Kinder unterstützen möchte, kann spenden mit dem Stichwort „Klartext für Kinder/Kinder in Not“ unter IBAN DE69 3585 0000 0000 1278 52, Sparkasse Rhein-Maas. Der AWO-Ortsverein Emmerich führt dankenswerterweise das Konto für die NRZ und stellt auch Spendenquittungen aus.

Kleine Wünsche für Jung und Alt in Mülheim erfüllen

In Mülheim arbeiten Caritas und NRZ zusammen, um kleine Wünsche, etwa von Claudia (8) oder Heinz (79) zu erfüllen. Wer mitmachen möchte, der pflückt einen Wunschzettel vom Wunschbaum in der MST-Info-Tourist und bekommt dort gleich ein Standardpaket mit auf den Weg. Ist das Geschenk gekauft und weihnachtlich verpackt, muss es bis spätesten 16. Dezember in der MST-Tourist-Info im Stadtquartier Schloßstraße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Schollenstraße wieder abgegeben werden. Denn nur so kann das Caritas-Team eine rechtzeitige Weihnachtsbescherung unserer bedürftigen Nachbarn garantieren.

Geöffnet ist die Tourist-Info der MST montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 14 Uhr. Mögliche Nachfragen beantwortet Caritas-Mitarbeiter, Rüdiger Pilotek, unter der Rufnummer: 0208/30008-84 oder per E-Mail an: paketaktion@caritas-muelheim.de Darüber hinaus steht das Sekretariat im Caritas-Zentrum an der Hingbergstraße 176 unter 0208/30008-20 für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Insgesamt 2100 Wünsche in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

In Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg ist die NRZ Teil der Weihnachtswunschbaumaktion des Vereins „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut“. An 18 Wunschbäumen in den vier Städten hingen insgesamt 2100 bescheidene Kinderwünsche. Die Jugendämter der Städte, aber auch gerade viele lokale Unternehmen und ehrenamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger sorgen dafür, dass kein Kind leer ausgeht.

Spenden für das „Spatzennest“ und das Haus „Kleine Spatzen“ in Essen

Zum mittlerweile 17. Mal unterstützt die NRZ-Stadtredaktion Essen mit ihrer alljährlichen Weihnachtsaktion das „Spatzennest“ und das Haus „Kleine Spatzen“, die beiden Notaufnahmen des Kinderschutzbundes in Altenessen und Borbeck. Auch in diesem Jahr bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, um Ihre Mithilfe für die Jüngsten in Not. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Kinderschutzbundes haben wir einen Wunschzettel mit den Dingen zusammengestellt, die in diesem Jahr dringend benötigt werden, etwa Kinder-Bekleidung, vor allen Dingen Unterwäsche in allen Größen, Duplo, Lego oder Spielzeug-Autos.

So viele Geschenke trugen im vergangenen Jahr Leserinnen und Leser in das Spielwarengeschäft Lausberg. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Ihre Spende können Sie vom 4. Dezember bis einschließlich 21. Dezember am FUNKE-Empfang im Foyer des Medienhauses, Jakob-Funke-Platz 1, in der Essener Innenstadt abgeben: montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr. Zu Weihnachten wäre es schön, wenn Ihre verpackten Geschenke neuwertig wären. Ein kleines Inhaltsschildchen an den Päckchen ist hilfreich bei der Bescherung an Heiligabend. Wenn Sie lieber Geld spenden möchten - auch das ist möglich bei der Sparkasse Essen, BLZ: 360 501 05, Konto: 290 700, IBAN DE70 3605 0105 0000 2907 00, Empfänger: Kinderschutzbund Essen, Verwendungszweck: Spatzennest/NRZ-Aktion. Auf Wunsch stellt der Kinderschutzbund eine Spendenquittung aus. Nähere Infos dazu gibt’s bei dem gemeinnützigen Verein unter der Rufnummer 0201/49 550 755.

441 Wünsche von Kindern in Dinslaken

Alle Jahre wieder warten in Dinslaken die Wunschzettel von Kindern aus bedürftigen Familien darauf, von den Bäumen in den teilnehmenden Geschäften gepflückt und erfüllt zu werden – auch in diesem Jahr, denn die bekannte Wunschbaumaktion, die von vielen unterstützt wird, ist wieder in vollem Gange. Ende November hat Organisatorin Helga Hendricks mit ihrem Team und Kindern der Kita St. Franziskus die Wunschzettel in der Innenstadt aufgehängt, 441 sind es dieses Jahr insgesamt. Einer der Bäume steht auch in der NRZ-Redaktion, die seit vielen Jahren die Aktion begleitet und unterstützt. Gut zehn Wünsche warten noch darauf, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr abgeholt zu werden.

Auf jedem Zettel steht ein Wunsch für etwa 25 Euro, daneben der Vorname und das Alter des Kindes. Wer einem Kind gerne zu Weihnachten einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich einen Zettel abholen und das eingepackte Geschenk bis zum 16. Dezember in das Geschäft zurückbringen. Der Allgemeine Soziale Dienst der Stadt Dinslaken erhält die Präsente am 19. Dezember und verteilt sie an die Kinder, damit die Geschenke pünktlich zu Weihnachten bei ihnen unter dem Tannenbaum liegen. Die Aktion hat in den letzten Jahren immer großen Anklang gefunden, so wurden im vergangenen Jahr 470 Kinderwünsche erfüllt, außerdem kamen über 22.000 Euro an Spenden zusammen. Auch in diesem Jahr stehen neben den Bäumen Spardosen für Spenden bereit.

Kooperation mit Diakoniewerk und Spielwarengeschäft in Oberhausen

In Oberhausen kooperiert die NRZ mit dem Diakoniewerk Oberhausen und dem Spielwarengeschäft Lausberg bei der diesjährigen Wunschbaumaktion. Bei Lausberg, Langemarkstraße 18-20, befinden sich auch die Wunschzettel der Kinder. Das Geschenk sollte einen Wert bis etwa 25 Euro haben, verpackt und mit der gut sichtbaren Rückseite der Karte beklebt im Geschäft oder beim Diakoniewerk Oberhausen abgegeben oder per Post (Spiel Spaß Natürlich – Dieter Lausberg, Postfiliale 670 / Stichwort: NRZ Wunschbaum; Langemarkstraße 18-20, 46045 Oberhausen) geschickt werden.

