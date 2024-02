Pillen im WC entsorgen? Warum das keine gute Idee ist

Moers Die Lineg reinigt am linken Niederrhein das Abwasser von einer halben Million Menschen. Welche Verhaltensweisen dem Unternehmen Sorgen bereiten.

Abgelaufene Antibiotika, die nach Jahren im Medizinschrank einfach die Toilette heruntergespült werden, oder Kosmetiktücher, die gedankenverloren ihren Weg nicht in den Müll, sondern den Abfluss finden: Viele Stoffe, die im Abwasser nichts verloren haben, haben das Potenzial, Flora und Fauna empfindlich zu schaden und somit auch dem Menschen.

Fabian Itzel macht sich von Berufswegen her Gedanken über die Belastung des hiesigen Abwassers. Der 36-Jährige ist der Leiter des Zentrallabors der Lineg (Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft), die am linken Niederrhein unter anderem in Moers, Duisburg-Rheinhausen und Kamp-Lintfort die Abwässer von etwa einer halben Million Menschen klärt. „Schon heute können wir, um einen Vergleich heranzuziehen, einen aufgelösten Zuckerwürfel im Bodensee nachweisen. Unsere Methoden werden aber immer noch feiner“, erklärt der Fachmann.

„Über das Trinkwasser muss man sich keine Gedanken machen“

Mikroplastik, multiresistente Keime oder Schmerzmittel: Itzel befasst sich mit all diesen Bestandteilen des Abwassers, die durch neuere Analysetechniken nachweisbar werden und unter Umständen für Verunsicherung sorgen. Ihm ist dabei aber eine zentrale Aussage wichtig: „Über das Trinkwasser muss man sich keine Gedanken machen.“ Die von der Lineg nach Durchlaufen der Klärwerke in den Rhein geleiteten Abwasser seien unbedenklich.

Dennoch ist die Arbeit von Itzel und den weiteren Beschäftigten der Lineg, die derzeit sechs Klärwerke betreibt, in den vergangenen Jahren deutlich aufwendiger geworden. „Es gibt über 100.000 Chemikalien. In der Natur kommen Wechselwirkungen, beispielsweise mit UV-Licht, dazu.“

So rückt der Ausbau der Kläranlagen um eine weitere sogenannte Reinigungsstufe (nach Rechenklärung, Vorklärung und biologischer Reinigung) in den Fokus – eben um den neuentdeckten Schadstoffen zu begegnen.

Laborant Max Gröber untersucht im Zentrallabor der Lineg eine Wasserprobe. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

„Bei einer vierten Reinigungsstufe reden wir aber nicht nur von dem einen Verfahren. Je nach den Belastungen des Abwassers vor Ort müssen wir über unterschiedliche Techniken nachdenken.“ Das können verschiedene Optionen sein, wie Ozonierung, eine Membranfiltration oder Aktivkohlefiltration.

Einigung in Brüssel: Industrie muss für Abwasserreinigung zahlen

Dieser Ausbau ist nicht zum Nulltarif zu haben. Eine Einigung in Brüssel, wonach die Pharma- und die Kosmetikindustrie künftig für Kosten der Abwasserbeseitigung mitzahlen sollen, wird von der Lineg daher begrüßt. „Diese Einigung basiert auf dem Verursacherprinzip“, erklärt Sprecher Ingo Plaschke. „Unternehmen, die durch ihre Produkte für die Verunreinigung des Abwassers beitragen, müssen sich nun an den Kosten beteiligen“, so Plaschke. Die Hoffnung ist, dass die Unternehmen größere Anstrengungen unternehmen werden, erst gar keine schädlichen Inhaltsstoffe mehr zu nutzen.

Aber nicht nur die Industrie müsse sich ihrer Verantwortung gewahr werden. „Schon häufiger mussten wir von Bürgerinnen und Bürgern erfahren, wie sie übriggebliebene Tabletten in der Toilette entsorgt haben, um dann die Verpackung in den Gelben Sack zu geben“, berichtet Plaschke. Medikamente gehören aber entweder in den Restmüll oder können in einigen Städten an entsprechenden Sammelstellen, so wie Lacke und Farben, abgegeben werden.

Einen kleinen Kniff gibt der Sprecher schmerzgeplagten Mitbürgerinnen und -bürgern auf dem Weg. „Wenn sich jemand mit Voltaren oder einer anderen Salbe eincremt, wäre es gut, die Hände nicht direkt abzuwaschen, sondern erst einmal ein Papiertuch zu nutzen.“ So gelangt ein deutlicher geringerer Anteil des Inhaltsstoffes Diclofenac ins Abwasser, wenn das Tuch seinen Weg in den Restmüll findet. „Um 40 bis 60 Prozent kann man so die Verschmutzung mit Diclofenac reduzieren.“

Studien belegen bereits, dass der Stoff in der Natur nachgewiesen wurde und etwa zu Leber- und Nierenschäden bei Geiern und Regenbogenforellen geführt hat. „Über den Restmüll landen die Rückstände dagegen in der Müllverbrennung“, so Plaschke.

Beschädigungen durch Papier- und Kosmetiktücher

Schäden können auch alle möglichen Arten von Papier- oder Kosmetiktüchern verursachen, die das WC heruntergespült werden. Denn im Unterschied zum Toilettenpapier zersetzen sie sich deutlich langsamer. Pumpen oder weitere mechanische Teile könnten beschädigt werden, wie Peter Birken, Fachbereichsleiter Abwasser bei der Lineg, erklärt. „Bei manchen Bauteilen sprechen wir dann von Kosten in Höhe von 20.000 Euro für einen Austausch und Ersatz.“

Ein großes Thema für die Lineg ist die Energie. „Ganz klar, Abwasserreinigung ist äußerst energieintensiv“, führt Ingo Plaschke an. Doch sei die Lineg auf dem besten Wege, selbst mehr Strom zu erzeugen. „Einen bedeutenden Teil des benötigten Stroms erzeugen wir schon selbst“, berichtet Birken. Das geschehe vor allem durch die Verbrennung von Faulgasen, die bei der Trocknung von Klärschlämmen entstehen. In Blockheizkraftwerken direkt auf dem Klärwerksgelände, beispielsweise in Moers, wird so Energie produziert. „Unsere neueste Anlage hat eine Leistung von 600 Kilowatt.“

Es gibt zudem Pläne, mit Photovoltaikanlagen die Kraft der Sonne zu nutzen. Faltbare Paneele, angefertigt von einer Firma in der Schweiz, könnten so über Klärbecken platzsparend Strom produzieren. „Das schaffen wir hoffentlich noch dieses Jahr.“

Peter Birken (v. l.), Dr. Fabian Itzel und Helle Wischer haben die Herausforderungen für die Lineg im Blick. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

