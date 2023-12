Essen Essener Bildungsforscher benennt die größten Baustellen im Kita- und Schulbereich – und zeigt Lösungen auf. Die dürften umstritten sein.

Dieser Schiefe Turm von Pisa, er ist sinnbildlich für die Bildungssituation in Deutschland und an Rhein und Ruhr. Doch ob die jüngsten Pisa-Ergebnisse, bei denen Deutschland so schlecht abschnitt wie nie zuvor, dazu führen, das in Schieflage geratene Bildungssystem wieder geradezurücken, bleibt zu hinterfragen. „Deprimierend ist, dass seit Pisa 2000 nichts passiert ist. Die Reaktionen der Politik sind nach jeder Studie dieselben“, sagt der Essener Bildungsforscher Prof. Dr. Klaus Klemm, der in der Vergangenheit dem wissenschaftlichen Beirat der Pisa-Studie angehörte. Dabei gibt es viele Stellschrauben, an denen man mittel- und langfristig drehen könnte, sagt der ehemalige Hochschullehrer im Gespräch mit der Redaktion. Ein Überblick über die Baustellen:

Die frühkindliche Bildung

Nach den jüngsten Ergebnissen wurden Stimmen laut, die einen verpflichtende Vorschule fordern. Der Vorschulunterricht soll Kindergartenkindern das Ankommen in der Schule erleichtern.

Ein verbindliches Angebot gibt es derzeit in Nordrhein-Westfalen nicht. Auf Anfrage der NRZ kann das NRW-Familienministerium entsprechend auch keine Zahlen nennen, wie viele Kinder von diesem Angebot, sofern vorhanden, Gebrauch machen. „Grundsätzlich nutzt der ganz überwiegende Teil der Kinder in Nordrhein-Westfalen vor dem Schulbesuch ein Angebot der Kindertagesbetreuung, ohne dass eine Verbindlichkeit besteht“, erläutert ein Ministeriumssprecher.

Eine Neuerung steht demnächst für i-Dötzchen an. Erstmals werden zum Schuljahr 25/26 sollen Grundschulkinder nach Angaben des Schulministeriums zusätzlich zur medizinischen Schuleingangsuntersuchung ein pädagogisches Screening durchlaufen, um festzustellen, wie weit die Kompetenzentwicklung ist.

Bildungsforscher Klemm sieht durchaus Nachholbedarf im vorschulischen Bereich. „Doch eine verpflichtende Vorschule macht nur dann Sinn, wenn es genügend Fachkräfte und Plätze gibt“, sagt er – und benennt damit die größten Probleme. Laut aktueller Bertelsmann-Studie herrscht in NRW der größte Mangel mit 101.600 fehlenden Kitaplätzen. Das, so Klemm, trifft vor allem Familien aus sozial schwachen Strukturen. „Es gibt einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für unter Dreijährige. Doch diejenigen, die einen Krippenplatz bräuchten, bekommen keinen. Gerade sie haben nicht die Mittel, um darum zu kämpfen und so bleiben sie außen vor“, sagt Klaus Klemm.

Er hat einen rigorosen Vorschlag zur Abhilfe: „Wir müssten dafür sorgen, dass Vorschulkinder zwischen null und sechs Jahren, vor allem aus sozial schwachen Familien, besser gefördert werden. Wenn es also zu wenige Krippenplätze gibt, müssen wir dafür sorgen, dass sie die benachteiligten Kinder bekommen.“ Ein Vorschlag, der gut situierten Familien nicht gefallen dürfte. „Ja, das ist sozialer Sprengstoff, den wohl kein Politiker anfassen wird“, glaubt er.

Der Schulunterricht und die Ganztagsbetreuung

Dass die Schülerinnen und Schüler bei den Pisa-Tests schlecht abschneiden, liege auch daran, dass Aufgaben nicht verstanden werden. Im Unterricht „muss es einen stärkeren Schwerpunkt auf den Erwerb von kognitiven Kompetenzen geben. Dabei geht es nicht um die Erhöhung des Leistungsdrucks, sondern um das Einfordern der Ziele, die in den Lehrplänen vorgegeben sind“, sagt der Essener Bildungsforscher. Auch der Ganztag sollte dafür benutzt werden. „Der Ganztag müsste nicht als ganztägige Betreuung verstanden werden, sondern Kindern die Möglichkeit geben, das nachzuarbeiten, was im Unterricht nicht verstanden worden ist“, so Klemm.

NRW-Schulministerin Dorothee Feller stellt ebenfalls fest: „Pisa zeigt erneut, dass wir die Basiskompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen und Zuhören konsequent stärken müssen. Das beginnt in der Grundschule und muss in den weiterführenden Schulen fortgesetzt werden.”

Schulsozialarbeit

Eine wichtige Säule im Bildungssystem stellt auch die Schulsozialarbeit dar. Doch die Finanzierung dieser Stellen steht immer wieder im Fokus. Das Land NRW stellt den Kommunen nach Ministeriumsangaben jährlich 57,7 Millionen Euro zur Verfügung. Das entspricht 1.200 Vollzeitstellen in kommunaler Verantwortung, „insbesondere auch, um zu einer wirksamen Schulsozialarbeit an Grundschulen zu verhelfen“, so ein Sprecher.

„Die Bedarfe an den Schulen nach Schulsozialarbeit sind groß“, unterstreicht Mauno Gerritzen, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände in Oberhausen. Allerdings sei die Finanzierung durch das Land nicht auskömmlich, Kommunen müssten Gelder zuschießen, erklärt er. Das wiederum bringt vor allem klamme Kommunen und Städte mit einer schwierigen Sozialstruktur unter Druck setzt. Die Richtlinie zur Förderung der Schulsozialarbeit in NRW tritt allerdings im Jahr 2025 außer Kraft.

„Die Schulsozialarbeit ist eine wichtige Unterstützung. Aber dieses Personal wird nicht dafür angestellt, einem 13-Jährigen die Mathearbeit zu erklären“, ordnet Bildungsforscher Klemm ein. „Schulsozialarbeiter sorgen unter anderem dafür, dass Kinder überhaupt zur Schule kommen. Oft sind in sozial schwachen Familien die Kinder die einzigen, die einen Rhythmus haben und um 8 Uhr irgendwo sein müssen.“

Zusätzlich zur kommunalen Schulsozialarbeit stehen rund 1600 landeseigene, unbefristete Schulsozialarbeiterstellen zur Verfügung.

Fehlende Lehrer

Dass es zu wenige Lehrkräfte gibt, ist seit Jahren bekannt. Das Problem ist dem Bildungsforscher zufolge nicht kurzfristig zu lösen. „Langfristig brauchen wir eine stärkere Ausbildung der Fachkräfte“, konstatiert er. Nach Angaben des NRW-Schulministeriums mache NRW Fortschritte. An unseren Schulen sei deutlich mehr Personal beschäftigt als vor einem Jahr. Aus aktuellen Zahlen zur Unterrichtsversorgung geht hervor, dass sich die Personalausstattung zum Stichtag 1. Dezember um rund 3.900 Stellen auf 160.900 Stellen verbessert habe. Doch zur Wahrheit gehört auch: 7100 Stellen sind unbesetzt. „Offensichtlich ist es im vergangenen Jahr gelungen, die Lehrerlücke ein Stück weit zu schließen. Wir nehmen das als Ansporn und werden deshalb noch intensiver daran arbeiten, die Versorgung der Schulen mit Lehrerinnen und Lehrern zu verbessern. Dazu werden wir das Handlungskonzept Unterrichtsversorgung fortschreiben und weitere Maßnahmen erarbeiten und umsetzen“, sagte Schulministerin Dorothee Feller in dieser Woche.

Unterrichtsausfall

Wie viel Unterricht an den Schulen in NRW aktuell ausfällt, ist Gegenstand einer Erhebung. Zu Jahresbeginn soll es eine erste Übersicht über ausgefallene Stunden geben, im Sommer wird es dann eine ausführliche Auswertung geben. Die Ausfallstatistik ist während der Coronapandemie ausgesetzt worden, um die Schulen nicht weiter zu belasten, erklärt ein Ministeriumssprecher.

Die Digitalisierung

Die aktuelle Pisa-Studie hat auch die Auswirkung der mangelhaften Digitalisierung an der nordrhein-westfälischen Schulen festgestellt. Schülerinnen und Schüler aus Ländern, die digital besser aufgestellt waren, haben besser abgeschlossen als Deutschland. „Ein digitalisiertes Schulsystem hätte während der Pandemie helfen können, das Ausfallen von Schulunterricht zu kompensieren“, so Klemm.

Grundsätzlich plädiert Klemm dafür, mehr Geld in den Bildungsbereich zu investieren – und hat auch hier einen womöglich unpopulären Vorschlag: „Wir brauchen eine Umschichtung der Gelder: Gutverdienende sollten zugunsten des Bildungshaushaltes höhere Steuern zahlen.“

