Präses Thorsten Latzel: AfD wäre der Abstieg für Deutschland

Die Evangelische Kirche im Rheinland will den Spagat wagen: Mehr gesellschaftliches Engagement mit weniger Geld und weniger Gläubigen.

Es ist naheliegend, als Redner genau das zu fordern – dass die Menschen mehr zuhören mögen. Aber Präses Thorsten Latzel, Chef der evangelischen Kirche im Rheinland, bemühte sich, gute Argumente für eine neue Kultur des Hörens zu formulieren. „Ich höre mir keine Nachrichten mehr an“, sei der Satz, den er im vergangenen Jahr am häufigsten gehört habe, so Präses Latzel vor der Synode, dem Kirchenparlament.

Doch das Nicht-Hinhören auf schlechte Nachrichten könnte auch für die Evangelische Kirche selbst verhängnisvoll sein. Denn auch die Evangelische Kirche im Rheinland muss sich mit sinkenden Mitgliederzahlen und sinkenden Einnahmen auseinandersetzen. „Aber es geht nicht nur darum, wie viele wir sind“, so Präses Latzel.

Was die gesellschaftliche Position der Evangelischen Kirche angeht, fand Präses Latzel klare Worte vor allem in Richtung der AfD: „Wir haben starke demokratiefeindliche Kräfte und die AfD ist dafür ein Sammelbecken. Die AfD widerspricht dem christlichen Glauben. Sie ist rassistisch, diskriminierend und frauenfeindlich. Sie ist keine Alternative, sie wäre der Abstieg für Deutschland.“ Die Partei schüre bewusst Krisen, um die Demokratie zu schwächen.

„Der Krieg in der Ukraine ist Wahnsinn.“

Ähnlich deutlich wurde der Präses mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und im Gazastreifen. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine seien fast zwei Jahre vergangen. „Dieser Krieg ist Wahnsinn und zerstört ein ganzes Land. Wir brauchen mehr Anstrengungen, um aus diesem Wahnsinn herauszukommen.“

Der 7. Oktober 2023 sei der schlimmste Angriff auf jüdische Menschen seit dem Holocaust gewesen, sagte Latzel und ergänzte. „Es gab antisemitischen Ausschreitungen auch bei uns.“ , wo jüdisches Leben beschämenderweise ohnehin nur unter Polizeischutz möglich sei. „Antisemitismus ist Gotteslästerung.“ Mit Blick auf das Leid im Gazastreifen sagte er: „Das Völkerrecht gilt uneingeschränkt für alle.“ Terror, Gewalt und Krieg ließen sich nicht religiös rechtfertigen.

Lob für die evangelische Kirche als Sinnstifter und Stütze der Demokratie: Nathanael Liminski (CDU), NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten beim Grußwort. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Die Religiosität der Menschen hierzulande hingegen schwinde schneller als gedacht, so Latzel und berief sich dabei auf die im November veröffentlichte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Lange habe man gedacht, Kirchenaustritte und subjektive Religiosität hätten wenig miteinander zu tun, das sei ein Irrtum, so Latzel. Er forderte daher ein stärkeres, gesellschaftliches Engagement der Kirchen vor allem mit Blick auf die sich verfestigende Armut in der Gesellschaft. Dazu müsse Kirche politisch aktiver werden: „Geht‘s raus, seid Kirche!“, wandelte er ein Beckenbauer-Zitat ab.

Ein solches gesellschaftliches Engagement forderte auch Nathanael Liminski (CDU), NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, der im Namen der NRW-Landesregierung ein Grußwort sprach und dabei betonte: „Wir brauchen die Kirchen als Orientierungsgeber, Gemeinwohl- und Sinnstifter.“ Sie dürften nicht zu „Sozialbuden“ zusammengestrichen werden.

„Wundere mich, wie wenig wir über Armut reden“

Die „Sozialbuden“, also im Rahmen der evangelischen Kirchen die Diakonischen Werke, stehen vor erheblichen Herausforderungen. Latzel bestätigte, dass die Refinanzierung der vom Staat übernommenen Aufgaben in vielen Fällen nicht reiche. Dabei sei die Arbeit immer wichtiger: „Ich wundere mich, wie wenig wir über die Armut reden.“

Das könne auch mit der Kirche selbst zu tun haben. „Wir sind zu Hause im sehr gutbürgerlichen Milieu“, so Latzel selbstkritisch. Die Analyse der Mitgliedschaftsuntersuchung hatte zutage gefördert, dass sich Kirche nicht mehr, wie noch vor einigen Jahrzehnten, eher weniger Gebildete anziehe. Mittlerweile sei sie oft Sache des bildungsbürgerlichen Milieus.

Rund 200 Kirchenparlamentarier der Evangelischen Kirche im Rheinland debattieren noch bis Freitag in Düsseldorf über die Zukunft ihrer Institution. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Das dürfte auch auf die große Mehrheit der Synodalen zutreffen. Doch, so Latzel, die tradierten kirchlichen Strukturen führten oft zur Selbsterschöpfung, die vielen internen Diskussionen und Gremien bewegten gesellschaftlich wenig. Latzel plädierte daher für eine „tiefgreifende Aufgabenkritik“. Die Kirche brauche „resiliente Strukturen, die auch funktionieren, wenn wir nur noch die Hälfte sind“.

Nicht die Menge entscheidet, sondern die Wirkung

Die Frage sei: Wie könne die Landeskirche unter grundlegenden anderen Bedingungen Kirche für die Menschen sein? So, dass es attraktiv bleibe, dabei mitzuarbeiten. Beim gesellschaftlichen Engagement von Christinnen und Christen sei nicht entscheidend, wie groß die Kirche sei. Ihre Berufung sei es, Salz der Erde zu sein. „Selbst geringe Mengen erzielen großen Effekt. Entscheidend ist die Wirkung.“

Die dafür nötigen Reformen sind Hauptthema der Synode, die noch bis Freitag in Düsseldorf tagt. Am Dienstag und Mittwoch befassen sich die rund 200 Mitglieder des Leitungsorgans intensiv mit Veränderungen und Zukunftsfragen wie Nachwuchsgewinnung, Mitgliederbindung und neue Gemeindeformen.

Dabei ändert sich oft auch der Anspruch und das Berufsbild der Pfarrerinnen und Pfarrer, deren Stellen, so Latzel, auch in Zukunft sicher sind. „Sie wollen häufiger im Team arbeiten, eher auf regionaler Ebene tätig sein.“ Das werfe Fragen auch für die Strukturen der Gottesdienste auf. Was da gewünscht, gewollt und zukunftssicher ist, müssten die Gemeinden entscheiden.

