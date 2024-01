Ratingen: Bus kommt von Fahrbahn ab – neun Personen verletzt

Am Freitagnachmittag krachte in Ratingen ein Linienbus gegen einen Baum. Neun Personen sind verletzt, eine davon schwer. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Verkehrsunfall mit einm Linienbus in Ratingen: Die Feuerwehr war am Freitagnachmittag seit 14.51 Uhr am Blyth-Valley-Ring im Einsatz. Dort ist ein Linienbus frontal gegen einen Baum gekracht. Neun Personen wurden verletzt, weitere zehn blieben unverletzt. Möglicherweise wegen eines medizinischen Notfalls sei der 43 Jahre alte Fahrer mit dem Bus von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Mettmann.

Es war ein Bus der Linie 752, der über die Fritz-Bauer-Straße in Ratingen in Richtung Stadtmitte fuhr. Kurz hinter den Autobahnauffahrten, etwa 200 Meter vor der Einmündung zur Jägerhofstraße, verlor der Busfahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin prallte der Bus mit hoher Wucht frontal gegen einen Baum hinter dem Grünstreifen.

Der Busfahrer und eine 55 Jahre alte Frau wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere sechs Fahrgäste sind leicht verletzt. Der Bus wurde stark beschädigt, eine genaue Schadenssumme ist noch unbekannt. Die Feuerwehr Ratingen war mit acht Rettungswagen, zwei Notärzten und dem leitenden Notarzt des Kreises Mettmann vor Ort. Die weiteren elf betroffenen Personen wurden aufgrund der Witterung in einem zweiten angeforderten Bus durch vier Notfallseelsorger betreut.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten ist die Fritz-Bauer-Straße aktuell (Stand: 17.15 Uhr) noch in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei hat derweil die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (red)

