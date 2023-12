RRX-Züge fahren vorerst deutlich seltener nach Düsseldorf

Ein Anblick, der zwischen Essen und Düsseldorf in den nächsten Monaten seltener wird: ein RRX kurz vor dem Duisburger Hauptbahnhof.

An Rhein und Ruhr Ab dem 10. Dezember sollte es einen RRX im Stundentakt von Düsseldorf durchs Ruhrgebiet nach Kassel geben. Daraus wird nichts. Die Gründe.

Es mag viele überraschen, aber Züge fahren in Deutschland eigentlich nach einem Fahrplan. Ungeachtet der Realität an der Bahnsteigkante gibt es auch Jahr für Jahr einen neuen. Dieses Mal kommt der Fahrplan zum 2. Advent. Die dort verzeichneten Züge kommen allerdings in vielen Fällen nicht. Vor allem zwischen Essen und Düsseldorf müssen sich Pendler vorerst beinahe mit einer Halbierung des RRX-Angebotes abfinden, der doch eigentlich das Rückgrat des Nahverkehrs sein soll.

Die neueste Hiobsbotschaft kommt ausgerechnet von jenem Unternehmen, das seit 2019 Zug um Zug für alle RRX-Linien im VRR verantwortlich zeichnet: National-Express. Ab dem 10. Dezember, so hatten sich die Nahverkehrsplaner das ausgemalt, wird als weitere Ausweitung des RRX-Projektes die Linie RE 11 von Düsseldorf über Duisburg, Essen und Dortmund nach Hamm im Stundentakt bis Kassel weitergeführt. Bis nach Hessen fuhr bislang nur etwa jeder zweite Zug.

Kein RE 11 zwischen Düsseldorf und Hamm

Nun verkündet Zugbetreiber National-Express: Daraus wird nichts. Stundentakt gibt es nur zwischen Hamm und Kassel, Ruhrgebiet und Rheinland schauen in die Röhre. Die Begründung: Es fehlt Personal. „Wir wollen vermeiden, dass unsere Fahrgäste morgens von einem Zugausfall überrascht werden. Mit dem vorgestellten Betriebskonzept gewinnen wir nun Spielraum, um kurzfristige Krankmeldungen besser auffangen zu können“, so Geschäftsführer Jan Reinicke.

Von dieser Art der „Stabilisierung“ des Fahrplans sind auch Verstärkerfahrten der Linie RE 4 zwischen Aachen und Düsseldorf betroffen. Wie nötig derlei Stabilisierung sein könnte, zeigt sich aktuell auch an diesem Sonntag: Ein RRX-Zug, der zwischen Aachen, Düsseldorf und Dortmund via Gladbach und Wuppertal fahren sollte, konnte nicht besetzt werden. Die Folge: je drei Zugfahrten pro Richtung fallen flach.

Kein Fernverkehr zwischen Essen und Dortmund

National-Express begründet den Wegfall auf der Linie RE11 von Hamm über Essen und Duisburg nach Düsseldorf auch mit einer Baustelle zwischen Essen und Dortmund, die das Fahren dort eh unmöglich machen würde. Die Bahn hat auf Nachfrage bestätigt: Ab dem 5. Januar bis zum 23. Februar wird auf den Ferngleisen umfassend gebaut. Viele Fernzüge fahren dann ab Duisburg über Gelsenkirchen nach Dortmund oder schon ab Köln über Wuppertal.

„Es wird aber weiter möglich sein, von Essen nach Bochum und Dortmund zu kommen“, versicherte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage. Wie so oft werden die Linien von Essen Richtung Hagen und Sauerland in Bochum oder Witten enden. Die Details zum Notfahrplan und zu den Umleitungen würden „in den nächsten Wochen“ kommuniziert.

Bitter für Bahnkunden zwischen Essen und Düsseldorf: Seit dem Wochenende ist für fast fünf Monate auch der Betrieb rings um Wanne-Eickel stark eingeschränkt. Mit der Folge, dass die RE-Linie von Osnabrück und Münster nach Düsseldorf nur bis Essen fährt. Von dort westwärts dürfen sich Fahrgäste bis mindestens zum 23. Februar in zwei verbleibende RRX-Linien quetschen.

Zur Entschuldigung der Bahn sei gesagt: Für diese Baustelle kann sie wenig: Es ist der sechsspurige Ausbau der A43, der neue Brücken und die damit verbundene Streckensperrung erforderlich macht. Auch bei einer weiteren großen Sperrung ist die Bahn unschuldig: In den Osterferien 2024 vom 23. März bis zum 7. April wird der zweite Teil der Autobahnbrücke im Kreuz Kaiserberg abgerissen.

Keine Züge zwischen Duisburg, Oberhausen, Essen

Die Folgen sind vom Oktober 2023 bekannt: Nichts geht mehr von Duisburg nord- und ostwärts Richtung Oberhausen, Mülheim und Essen. In den Sommerferien 2024 wird dann die neue Brücke eingebaut. Wann die Bahn deswegen gesperrt ist, ist noch offen.

Ein RRX auf Abwegen: Im November fuhr der RE 1 von Düsseldorf via Kettwig nach Essen. Bei den Vollsperrungen in Kaiserberg im Oktober hatte die Bahn dies noch abgelehnt, weil die Strecke angeblich nicht RRX-tauglich sei. Foto: Stephan Hermsen / NRZ

Im Nachklang der Sperrung hatte sich der VRR im Nachklang darüber beklagt, dass die Bahn nicht genügend Kapazitäten für Ausweichstrecken freigegeben hatte. Man darf gespannt sein, ob es dieses Mal besser wird und beispielsweise eine RRX-Linie über Kettwig umgeleitet wird. Dass dies entgegen anders lautenden Angaben möglich ist, hatte sich vor zwei Wochen bei einer Baustelle zwischen Duisburg und Düsseldorf gezeigt.

Keine Züge am rechten Niederrhein

Über zwei Wochen ohne Zugbetrieb können die Menschen am rechten Niederrhein zwischen Oberhausen und Emmerich künftig nur milde lächeln: Hier stehen für das kommende Fahrplanjahr Vollsperrungen vom 6. bis zum 19. Januar an sowie vom 14. Mai bis zum 14. Juni, ehe dann ab November 2024 satte anderthalb Jahre mit maximal eingleisigem Notverkehr drohen.

Wo bleibt das Positive? Hier kommt es: Deutschlands einzige Streckenneueröffnung: die Linie RE 41 von Bochum nach Recklinghausen startet und befährt ein paar lange nicht genutzte Kilometer rings um Herne. Gut, nicht wie geplant am 10. Dezember, sondern mit vier Wochen Verspätung. Weil: es wird gebaut. Aber am 7. Januar soll es dann wirklich losgehen. Jedenfalls laut Fahrplan.

