Ein Hygrometer hilft dabei, die Luftfeuchtigkeit in Wohnung oder Haus im Blick zu behalten.

Feuchtigkeit Schimmel: Was nützt das Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit?

An Rhein und Ruhr Durch regelmäßiges Lüften soll die Bildung von Schimmel verhindert werden. Was man tun kann, wenn die Außenluft sehr feucht ist.

Gerade mit Beginn der Heizperiode wird immer wieder auf richtiges Lüften hingewiesen. Das Ziel: Eine Luftfeuchtigkeit von weniger als 60 Prozent. Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen soll damit die Schimmelbildung verhindert werden. Doch zwischenzeitlich lag die Luftfeuchtigkeit draußen mehrere Tage lang bei rund 70 Prozent. Was nützt also das Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit?

Verbraucherzentrale NRW warnt vor Schimmelgefahr

„Wenn an einer Oberfläche, an der es Sporen gibt, mindestens eine Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent herrscht, besteht Schimmelgefahr“, erklärt Rita Maria Jünnemann, Referentin für Sanierung und Wohnungsmarkt bei der Verbraucherzentrale NRW.

Bei 70 Prozent Luftfeuchtigkeit fange das Wachstum der Pilze an. Und auch bei einer durchschnittlichen Luftfeuchte im Raum könne es in den Ecken bereits kritisch werden. Die Raumtemperatur sei dabei nicht entscheidend. „Dem Schimmel ist es egal, ob es warm oder kalt ist“, so Jünnemann.

Die Verbraucherzentrale rät daher zum regelmäßigen Lüften und Heizen und bietet dafür auf ihrer Internetseite eine detaillierte Anleitung. „Ein Vier-Personen-Haushalt gibt pro Tag zwischen sechs und zwölf Liter Wasser an die Luft ab“, heißt es in dem Ratgeber.

„Wird diese Feuchtigkeit nicht regelmäßig rausgelüftet, kann sie Schimmel auslösen – sowohl in Wohnungen mit undichten Fenstern und Dächern als auch in energetisch sanierten Häusern mit Wärmeschutzfenstern. In nicht ausreichend oder gar nicht beheizten Räumen ist die Gefahr besonders groß.“

Technische Hilfsmittel kontrollieren Luftfeuchtigkeit

Doch was macht man bei einer hohen Feuchtigkeit der Außenluft? „Wenn es draußen feuchter ist als drinnen, hat man das Problem, dass man das nur mit Wind regeln kann“, sagt Jünnemann. Hier bräuchte man Hilfsmittel, die Luft trockenen, wie eine Klimaanlage oder einen Luftentfeuchter. „Wir hatten eine kritische Übergangszeit im September und Oktober. Da war es drei bis vier Wochen lang feucht und warm.“

Die Verbraucherzentrale empfiehlt auch die Anschaffung eines Thermo-Hygrometers, das die Luftfeuchtigkeit im Raum misst. So könne man diese besser kontrollieren und im richtigen Moment lüften. Das Gerät gebe es für wenige Euro im Baumarkt.

Beim Lüften empfehlen die Verbraucherschützer das Stoß- oder Querlüften (Durchzug). „Im Winter bei niedrigen Außentemperaturen oder Wind reichen drei bis fünf Minuten“, heißt es im Ratgeber. Im Frühjahr oder Herbst könne der Austausch zehn bis 20 Minuten dauern. „Aus hygienischen Gründen sollte mindestens drei bis vier Mal pro Tag die Luft komplett ausgetauscht werden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein