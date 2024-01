Schnellere Einbürgerung – ein Vorteil für Deutschland

Essen. Der Bundestag hat eine Reform des Einbürgerungsrechts beschlossen. Sie ist gut für Deutschland, weil sie Anreize für Integration und Spracherwerb schafft.

Im Jahr 2022 wurden fast 170.000 Menschen in Deutschland eingebürgert. Es war ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Die deutsche Staatsbürgerschaft hat viele Vorteile für diejenigen, die sie erlangen. Sie garantiert Grundrechte, die freie Berufswahl, eine Reisefreiheit, wie es sie mit kaum einem anderen Pass gibt. Der Aufenthaltstitel muss nicht immer wieder verlängert werden, der nervige Gang zur Ausländerbehörde entfällt.

Die Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft ist aber auch ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zur Verfassung, auf der sie fußt.

Jetzt können Menschen schneller eingebürgert werden, so hat es der Bundestag mit den Stimmen der Ampel-Koalitionäre beschlossen.

Die Kritiker aus dem konservativen (Union) und nationalistischen Lager (AfD) werfen der Regierung vor, die deutsche Staatsangehörigkeit zu entwerten. Sie stören sich vor allem daran, dass die doppelte Staatsangehörigkeit künftig nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein soll.

Tatsächlich ist die Frage legitim, wie ausgeprägt die Loyalität zur neuen Heimat und ihren Werten ist, wenn das Herz eines Neubürgers so sehr an der alten Heimat hängt, dass man die bisherige Staatsangehörigkeit nicht aufgeben will.

Sie ist jedoch irreführend. Auf zugewanderten Menschen lastet ohnehin ein hoher Anpassungsdruck. Um von der Mehrheitsgesellschaft anerkannt zu werden, müssen sie sich „deutscher“ als der Durchschnitts-Deutsche verhalten – ob sie nun die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, eine doppelte oder nur die ihres früheren Heimatlandes.

Die Erlangung der Staatsbürgerschaft wird von den allermeisten als große Ehre empfunden, nicht selten fließen bei der Zeremonie Tränen. Wenn jene, die sich besonders gut integriert haben, noch zügiger eingebürgert werden, heißt das: Integration und Spracherwerb lohnen sich – das ist ein guter Anreiz, was wiederum für Deutschland nur von Vorteil sein kann.

