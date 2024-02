Schock-Diagnose Darmkrebs: „Es war auf einmal alles anders“

Essen Jährlich erkranken bundesweit etwa 60.000 Menschen an Darmkrebs. Mit 47 bekam auch Andreas Murglat aus Essen die Diagnose. So geht es ihm heute.

Mit 47 Jahren erhielt Andreas Murglat aus Essen die Schockdiagnose: Darmkrebs. „Damit brach für mich erstmal die Welt zusammen“, erinnert er sich. „Es war auf einmal alles anders.“ Wegen massiven Darmbeschwerden suchte er 2013 ein Krankenhaus auf. „Ich fühlte mich schlecht, hatte Durchfälle, Blähungen und musste immer öfter die Toilette aufsuchen. Aber ich wusste einfach nicht, was genau es ist.“ Im Krankenhaus wurde eine Darmspiegelung durchgeführt. Dabei fanden die Ärzte einen Tumor im Enddarm. Diagnose: Rektumkarzinom.

Das Risiko an Darmkrebs zu erkranken steigt bis ins hohe Alter an

Jährlich erkranken in Deutschland etwa 60.000 Menschen an Darmkrebs. Es ist derzeit die zweithäufigste Tumorerkrankung bei Frauen und die dritthäufigste bei Männern, wie aus den Daten des Zentrums für Krebsregisterdaten vom Robert Koch-Institut (RKI) hervorgeht. Das Erkrankungsrisiko steigt bis ins hohe Alter an, wie das RKI weiter aufführt. Mehr als die Hälfte erkrankt jenseits des 70. Lebensjahres. Nur bei 10 Prozent wird Darmkrebs vor dem 55. Lebensjahr diagnostiziert. Mit 47 Jahren gehörte Andreas Murglat somit nicht zur Risikogruppe.

Nach seiner Diagnose im Mai 2013 erhielt Murglat ein Stoma – einen künstlichen Darmausgang. „Um meinen Darm während der Behandlung zu entlasten.“ Darauf folgten Chemotherapie und Bestrahlung. Anfang Oktober wurde der Tumor dann entfernt. „Die Zeit kam mir wie ein Schleier vor. Ich bin erst kurz vor Weihnachten aus dem Krankenhaus entlassen worden, war aber nicht geheilt“, betont Murglat. Denn: Sein künstlicher Darmausgang blieb.

Andreas Murglat aus Essen hatte nach seiner Darmkrebs-Diagnose seine sozialen Kontakte abgebrochen

„Damit musste ich erst einmal klarkommen.“ Er rutschte in eine Depression. „Ich habe mich vor der Welt verschlossen und meine sozialen Kontakte abgebrochen.“ Vielen Betroffenen gehe es ähnlich. „Deswegen ist eine psychologische Betreuung auch sehr wichtig.“

2015 begann der heute 57-Jährige eine Reha. „Das war für mich ein großer Schritt.“ Dort hat er andere Betroffene kennengelernt, aber auch Menschen, mit anderen Erkrankungen. In der Gruppe hat er sich erstmals mit anderen ausgetauscht. „Zuvor hatte ich mich mehr oder weniger verweigert.“

Nach der Diagnose „Darmkrebs“ ist Andreas Murglat aus Essen in eine Depression gerutscht. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

2016 erhielt Murglat dann jedoch den nächsten „Nackenschlag“. In seiner Lunge wurde eine Metastase gefunden. „Da ging für mich alles wieder von vorne los.“ Zuerst stand der Verdacht auf Lungenkrebs im Raum. Durch eine Probe konnte jedoch festgestellt werden, dass sich die Metastase auf den Darmkrebs zurückführen ließ.

Lesen Sie auch: Vorsorge: 200 Duisburger sterben jedes Jahr an Darmkrebs

Zusätzlich wurde bei dem 57-Jährigen vor zwei Jahren CML diagnostiziert – eine Form von Leukämie. „Das war dann der dritte Nackenschlag. Der hat mich aber nicht so runtergezogen, wie die anderen.“ Er wusste mittlerweile, worum er sich kümmern muss und welche Anlaufstellen es gibt. Zudem konnte er seine Gefühle zulassen. „Ich habe auch Glück gehabt. Bei CML handelt es sich nämlich um eine Form der Leukämie, die sich gut behandeln lässt.“

Selbsthilfegruppen haben Andreas Murglat geholfen, mit seiner Darmkrebs-Diagnose klarzukommen

Murglat hat vor allem die Teilnahme an Selbsthilfegruppen geholfen. In seiner Reha hat er die Selbsthilfegruppe der Ilco kennengelernt. Die Deutsche Ilco ist eine Selbsthilfevereinigung für Stomaträger und Menschen mit Darmkrebs sowie deren Angehörigen. „Die Gruppe war für mich ein ganz wichtiger Faktor, um mit dem Stoma und der Krankheit klarzukommen“, betont der 57-Jährige.

Davon wollte er am Anfang aber erstmal nichts wissen, was Murglat heute bedauert. Die Selbsthilfegruppen bringen ihm auch heute noch viel. „Der Austausch mit anderen Betroffenen ist oftmals einfacher. Man findet dort mehr Verständnis und fasst schnell Vertrauen zueinander.“ Auch hat er bemerkt, dass ihm die Bewegung guttut. Deswegen geht Murglat mit einer zweiten Selbsthilfegruppe namens „Gut drauf! Sport und Krebs“ einmal in der Woche walken und einmal im Monat wandern.

„Die Krankheit wird mich zwar ein Leben lang begleiten, aber der Krebs belastet mich nicht mehr so sehr.“ Andreas Murglat - Betroffener

Eines bereut der 57-Jährige heute: „Ich hätte früher zum Arzt gehen sollen.“ Doch für ihn war das Thema mit einem großen Schamgefühl verbunden. Zudem besteht auch die Angst, dass tatsächlich etwas gefunden wird. Auch habe er erst im Nachhinein von den Vorsorgeuntersuchungen erfahren.

Das Robert Koch-Institut verweist darauf, dass Menschen im Alter von 50 bis 54 Jahren im Rahmen des gesetzlichen Früherkennungsprogramms die Möglichkeit haben, jährlich einen immunologischen Test auf verstecktes Blut im Stuhl (Stuhltest) durchführen zu lassen, ab 55 Jahren jeweils alle zwei Jahre.

Zudem haben Männern ab 50 sowie Frauen ab 55 Jahren Anspruch auf eine Darmspiegelung (Koloskopie), bei der gegebenenfalls Darmpolypen entfernt werden, die sich zu Krebs entwickeln könnten, heißt es auf der Seite des Zentrums für Krebsregisterdaten des RKI. Bei einem unauffälligen Befund kann nach zehn Jahren eine Wiederholungskoloskopie erfolgen.

Wenn es in der Familie schon Darmkrebserkrankungen gab oder man an einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung leidet, besteht ein erhöhtes Risiko für Darmkrebs. In diesen Fällen ist eine Darmspiegelung bereits vor dem 50. Lebensjahr in Absprache mit einem Arzt möglich.

„Ich sage heute auch allen, geht da bloß hin“, betont Murglat. Er selbst gehörte bei seiner Diagnose noch nicht zur Risikogruppe und hatte daher noch keinen Anspruch auf die gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen. Laut RKI wird jedoch pro Jahr bei rund 3000 Menschen vor dem 50. Lebensjahr Darmkrebs diagnostiziert. „Ich hoffe daher, dass künftig das Alter herabgesetzt wird oder auch andere Diagnosemöglichkeiten gefunden werden.“

Heute hat Andreas Murglat eine Lebenserwartung, wie jeder andere

Murglat betont: „Heute geht es mit gut. Ich habe eine Lebenserwartung, wie jeder andere. Die Krankheit wird mich zwar ein Leben lang begleiten, aber der Krebs belastet mich nicht mehr so sehr.“ Dankbar ist er auch seiner Schwester, der er sich nach seiner Erstdiagnose anvertraut hat. „Sie ist Krankenschwester und konnte mir bei der ganzen medizinischen Sprache helfen.“ Sie begleitete ihn auch, als er sich eine zweite Meinung einholte.

Dazu rät er auch allen Betroffen. „Wenn man die Diagnose bekommt und die Ärzte einem den Behandlungsplan vorstellen, ist es wichtig, sich eine andere Meinung einzuholen und sich im Vorfeld Fragen zu überlegen, die einem noch offen geblieben sind.“ Und erst wenn alle Fragen geklärt wären, sollten Betroffene eine Entscheidung darüber treffen, wie es weiter geht.

„Es ist auch wichtig, ein zertifiziertes Krebszentrum aufzusuchen.“ Auch rät Murglat, einen guten Kontakt zu seinem Hausarzt zu bewahren. „Dieser kennt nämlich alle wichtigen Stellen und auch die örtlichen Angebote.“

Hilfe für Betroffene Seit dem Jahr 2002 ist der März der Aktionsmonat für die Prävention von Darmkrebs. Ausgerufen von der Felix Burda Stiftung, der Stiftung LebensBlicke und dem Netzwerk gegen Darmkrebs, engagieren sich in diesem Monat Gesundheitsorganisationen, Unternehmen, Städte, Kliniken und Privatpersonen für die Darmkrebsvorsorge. Informationen rund um die Erkrankung und Vorsorgemaßnahmen gibt es unter anderem beim Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums unter www.krebsinformationsdienst.de sowie dem Zentrum für Krebsregisterdaten des Robert Koch-Instituts unter www.krebsdaten.de. Bei der Deutschen Krebshilfe gibt es unter www.krebshilfe.de zudem eine Übersicht über die verschiedenen Selbsthilfegruppen sowie über die onkologischen Spitzenzentren. Informationen zu regionalen Beratungsstellen können Betroffene beim Infonetz Krebs unter 0800/80708877 (kostenfrei) oder unter krebshilfe@infonetz-krebs.de erhalten. Über OncoMap (www.oncomap.de) finden Betroffene zudem eine Liste der zertifizierten Krebszentren.

