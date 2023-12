Straftäter flieht aus Psychiatrie – Polizei sucht mit Foto

Viersen Seit knapp einer Woche ist ein verurteilter Straftäter auf der Flucht. Er war aus einer psychiatrischen Klinik in Viersen entkommen.

Die Polizei sucht weiter nach einem verurteilten Straftäter, der vor mehreren Tagen aus einer psychiatrischen Klinik im niederrheinischen Viersen geflohen ist. Nach dem 37-Jährigen wird seit Freitag öffentlich mit einem Foto gefahndet. „Der Aufenthaltsort ist weiter unbekannt“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmittag. Es seien zwar mehrere Hinweise eingegangen, diese hätten allerdings nicht zum Auffinden des Mannes geführt.

Nach Polizeiangaben war der 37-Jährige am 11. Dezember nach einem unbegleiteten Ausgang innerhalb des Klinikgeländes nicht auf seine Station zurückgekehrt. Er sei seit einigen Jahren in der Klinik untergebracht und befinde sich in einer Therapie. Seit Freitag suchen die Beamten öffentlich mit einem Fahndungsbild nach dem Mann, da bisherige Suchmaßnahmen erfolglos geblieben seien.

Ein verurteilter Straftäter ist aus einer psychiatrischen Klinik in Viersen geflohen. Foto: Polizei

