Trotz „Krisemodus“: 15 gute Nachrichten aus dem Jahr 2023

Das ausgehende Jahr 2023 stellte selbst die größten Optimisten auf eine harte Probe. Nicht umsonst wurde „Krisenmodus“ von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) zum „Wort des Jahres“ gekürt. Bei all den negativen Entwicklungen auf der Welt trotzdem Hoffnung zu bewahren, darum ging es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache. „Ziehen wir uns nicht die Decke über den Kopf, verschwenden wir nicht unsere Kraft im täglichen Gegeneinander, sondern vertrauen wir der Stärke und der Erfahrung, die in uns steckt“, lautete seine Schlussformel. Denn es gibt sie noch, die positiven Nachrichten, die Geschichten, die das Herz erwärmen – 15 von ihnen lesen Sie hier.

Segler aus Hamminkeln im Atlantik gerettet

Fast 20 Stunden harrte Martin Daldrup in seiner Rettungsinsel aus, nachdem sein Segelboot in sehr rauer See im Atlantik untergegangen war. Der 59-jährige erfahrene Segler aus Hamminkeln alarmierte über Satellit seine Lebensgefährtin, die wiederum die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Bremen. „Er war im Niemandsland – etwa 1000 Seemeilen östlich von Brasilien, weit ab von den üblichen Schiffsrouten und sehr weit weg von Hilfe“, berichtete Seenotretter Ralf Baur.

Segler Martin Daldrup wurde nach einer Havarie gerettet. Foto: Fabian Strauch / Essen

Sofort wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Daldrup zu retten. Das einzige Schiff, das auf den Hilferuf geantwortet habe, sei der deutsche Frachter Alanis gewesen, der sofort seinen Kurs in Richtung Rettungsinsel geändert habe. Das nicht einfache Rettungsmanöver sei „brillant“ verlaufen, teilte ein erleichterter Daldrup später mit.

Mit einem großen Knall war der Kühlturm weg

„Der Kühlturm ist so ‚runtergekommen, wie wir es lange geplant haben“, dieses Fazit zog Sprengingenieurin Ulrike Matthes, nachdem Anfang Dezember innerhalb von Sekunden der Kühlturm auf dem alten Kraftwerksgelände in Voerde dem Erdboden gleichgemacht wurde. Der Kühlturm der 2017 stillgelegten Steinkohle-Anlage in Möllen ist mehr als 40 Jahre nach seinem Bau Geschichte.

Der Kühlturm am Kraftwerk Voerde steht nicht mehr. Foto: Arnulf Stoffel / Dinslaken

„Was in Jahren aufgebaut wurde, war in Sekunden weg“, brachte Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann seine Gedanken auf den Punkt. „Jetzt wird der Wandel auch sichtbar. Wir freuen uns auf die Schritte, die nun kommen.“ Der Energieriese RWE plant, auf dem Gelände zukünftig ein Wasserstoffzentrum zu errichten.

Dinslakenerin mit Handicap im Finale von Miss Germany

Dem 24. Februar des kommenden Jahres fiebert Christina Modrzejewski besonders entgegen. Die 27-jährige Dinslakenerin steht im Finale von „Miss Germany 2024“. Modrzejewski möchte dann die erste „Miss Germany“ mit Handicap werden. Denn Rollstuhl und Orthesen sind ihre ständigen Begleiter. Vor zwei Jahren erkrankte sie am Guillain-Barré-Syndrom (GBS) – einer seltenen Erkrankung der Nerven. Mit ihrer Geschichte überzeugte sie in den Vorrunden die Jury.

Christina Modrzejewski aus Dinslaken steht im Finale von Miss Germany 2024. Foto: Privat

In die Emscher kehrt das Leben zurück

In die Emscher, über 100 Jahre lang zurecht als Köttelbecke bezeichnet, kehrt das Leben zurück. Die Renaturierung des Flusses, die bereits 1992 begann und Ende 2022 abgeschlossen werden konnte, zeigt Erfolg: Ökologen konnten in Teilbereichen entlang der Emscher bereits 360 verschiedene Pflanzen, fast 300 Insekten, zwölf verschiedene Säugetiere, 26 Spinnentiere, acht Amphibien, zehn Fischarten und 69 verschiedene Vogelarten nachweisen.

Da ist sie wieder: Landschaftsökologe Gunnar Jacobs freut sich über die Rückkehr der Emschergroppe. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Nach Säure-Attacke: Hund „Fozzie Bär“ findet ein Zuhause

„Das Leben ist schöner geworden mit Fozzie“, befindet die Moerserin Michelle Sänger. Zusammen mit Freund Robert Bernhardt hat sie dem siebeneinhalb Jahre alten Vierbeiner mit Namen „Fozzie Bär“ ein neues Zuhause geschenkt.

„Fozzie Bär“ hat bei Robert Bernhardt und Michelle Sänger ein neues Zuhause gefunden. Foto: Karl Banski / Moers

Ursprünglich stammt er aus dem Ausland, hat eine grausame Vergangenheit hinter sich. Weil er in seinem Zuhause nicht mehr erwünscht war, wurde er mit Säure übergossen und auf die Straße gesetzt. Zum Glück wurde er gefunden, behandelt und in Sicherheit gebracht. Über die Tierherberge Kam-Lintfort wurde er an Sänger und Bernhardt vermittelt. „Wir sind ein eingespieltes Team“, erzählen die Beiden.

Mit 15 Stichen wurde Habibullah das Leben gerettet

Kabul, ein Operationssaal im Cure-Hospital: Habibullah liegt auf dem Tisch, ein afghanisch-deutsches Ärzteteam macht sich an die Arbeit, dem Jungen zu helfen, der unter einer massiven Knochenentzündung am linken Unterschenkel leidet. Unbehandelt kann die Krankheit zum Tod führen. Dr. Mohammad Ayub Haidar und Dr. Ralf Steinen-Perschke schreiten zur Tat. Es ist eine Premiere für das Friedensdorf International aus Oberhausen. Erstmals lässt die Hilfsorganisation ein Kind in seiner Heimat operieren. Habibullah wird in einigen Tagen nach Hause gehen. Das Friedensdorf wird prüfen, wie es ihm weiter ergeht.

Eine unbehandelte Knochenhautentzündung kann zum Tod führen. Die Operation des kleinen Habibullah ist geglückt. Foto: Jan Jessen

Wasserstoff-Produktion in Walsum: Zukunft für altes Zechengelände

Millionen-Investitionen stehen in Walsum bevor: „Iqony“, ein eigenständiger Teilkonzern der Steag-Gruppe, konnte sich Fördergelder der Europäischen Union für den Bau eines Groß-Elektrolyseurs am ehemaligen Bergwerk Walsum sichern. Ab Ende 2027 will die Steag-Tochter für die regenerativen Geschäftsbereiche des Energiekonzerns die Produktion von „grünem“ Wasserstoff, Strom und Sauerstoff aufnehmen. Geplant ist für die erste Ausbaustufe des „HydrOxy Hub Walsum“ eine Leistung von 150 Megawatt. Danach sei vorgesehen, die Kapazität der Anlage bis 2031 in Zwei-Jahres-Schritten auf etwas mehr als 500 Megawatt aufzustocken.

Auf dieser Freifläche der ehemaligen Zeche Walsum soll ab 2025 ein Groß-Elektrolyseur gebaut werden. Im Hintergrund das Kraftwerk Walsum (l.) und das Fördergerüst der Schachtanlage. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Große Freude in Emmerich: Der Bahnhof wurde endlich saniert

Viele Jahre wurde es als Schandfleck wahrgenommen, schreckte Besucher, die mit der Bahn anreisten, ab. Nun wurde im November in Emmerich das sanierte Bahnhofsgebäude eröffnet. Der Bahnhof ist barrierefrei, hat automatische Schiebetüren, ist videoüberwacht, bietet Fahrplanauskunft an zwei Monitoren, hält freies WLAN vor, Bike and Ride-Boxen mit sechs Stellplätzen und einer Online-Buchungsplattform und – ganz wichtig – öffentliche Toiletten rund um die Uhr. Möglich wurde das, weil die Stadt in Eigenregie agiert: Die Stadttochter Erschließungsgesellschaft Emmerich (EGE) hatte das Gebäude samt Vorplatz im Oktober 2020 gekauft, nachdem die Bahn jahrelang nichts gegen den Verfall tat.

Im November konnte der sanierte Bahnhof eröffnet werden. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Schwerkranker Junge trifft Johannes Oerding

Noah (10) hat bereits einen langen Leidensweg hinter sich. Der Junge aus Hünxe leidet an der Chronischen intestinalen Pseudoobstruktion, kurz CIPO. Diese Krankheit führt dazu, dass der Darm nach und nach abstirbt und eine Heilung letztendlich nicht möglich ist. Für einige Momente rückte die Erkrankung jedoch in den Hintergrund, als Noah beim diesjährigen Fantastival in Dinslaken sein Idol, den Musiker Johannes Oerding, treffen konnte. Oerding widmete Noah dann noch einen Song. Er hing an Oerdings Lippen, als er singt: „Irgendwann tut’s nicht mehr weh, dann ist es wieder okay“.

Der zehnjährige Noah aus Hünxe-Drevenack traf beim Fantastival in Dinslaken sein großes Idol, den Musiker Johannes Oerding. Foto: Nadine Hennen / PR

A 40: Rheinbrücke Neuenkamp wurde im November fertig

Gute Neuigkeiten für alle Pendlerinnen und Pendler: Nach etwas mehr als drei Jahren Bauzeit ist das erste Brückenbauwerk der neuen Rheinbrücke Neuenkamp der A 40, die Südbrücke, fertig. 2015 waren an der alten Brücke Risse festgestellt worden. Der Schwerlastverkehr wurde ausgesperrt. Es mussten Wiegeanlagen aufgebaut werden. Im November wurde die Südbrücke, die Schrägseilbrücke mit der deutschlandweit längsten Spannweite von 380 Meter, wieder für den Verkehr freigegeben. Der Bau der baugleichen Nordbrücke folgt, wenn die alte Brücke abgerissen worden ist.

Die Bauarbeiten für die Südbrücke wurden im November abgeschlossen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Junge mit Trisomie21 hilft anderen Kindern

Was für ein Glück das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom sein kann, das möchte Sabine Meyer mit anderen teilen. Vor allem mit denen, die noch vor der Entscheidung stehen, ob sie einem Kind mit einer solchen Behinderung das Leben überhaupt schenken. Und den Eltern, die sich dafür entschieden haben, möchte die Mutter mit ihrem Erfahrungsschatz helfen, den sie selber so mühsam zusammengetragen hat. 2019, als ihr Sohn ein Jahr alt war, hat sie die Selbsthilfegruppe „Sam21“ gegründet. Mehr als hundert Kinder gehören mittlerweile zu der Runde, die sich gegenseitig unterstützt.

Familienglück: Sam mit Mama Sabine, Papa Sascha und Schwester Sanja. 2019 hat Sabine Meyer in Duisburg eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit Down-Syndrom gegründet. Foto: NRZ

Ausgezeichnete Brautkleider – Preis geht nach Hünxe

Die schönsten Brautkleider Deutschlands kommen aus Hünxe. Das Brautmodengeschäft „About The Bride“ hat es geschafft, den „Wedding King Award 2023“ in der Kategorie „Beste Brautmode“ zu gewinnen. „Wir sind nach wie vor überwältigt, dass wir es wirklich geschafft haben“, blickt Inhaberin Denise Russo auf die Verleihung zurück.

Anika Heuer und Inhaberin Denise Russo (r.) präsentieren ihre Brautmoden. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Unweit des Hünxer Rathauses hatte Russo in den ehemaligen Räumlichkeiten des Fachgeschäft Brüggendick im Januar 2022 ihren Brautmodeladen eröffnet.

Tourismus-Boom an Rhein und Ruhr – so viele Übernachtungen wie noch nie

Bei der Vorstellung dieser Zahlen klang Wirtschaftsstaatssekretärin Silke Krebs ganz euphorisch: „Wir erwarten insgesamt 54 Millionen Übernachtungen in diesem Jahr, 2019 waren es noch 53,3 Millionen“, berichtete sie vor wenigen Tagen von der Trendfortschreibung der bisherigen Zahlen für dieses Jahr. „NRW ist auf Erfolgskurs“, merkt sie an. „So viele Übernachtungen gab es noch nie!“ Nordrhein-Westfalen sei auf dem besten Wege dahin, ein Ganzjahresziel für verschiedene Touristengruppen zu werden. „Sowohl die Übernachtungszahlen in den größeren Städten ziehen an als auch die in Regionen wie dem Münsterland oder dem Niederrhein.“

Unter anderem Städtereisen, etwa nach Düsseldorf, liegen im Trend. Foto: Hans Blossey / Düsseldorf

Die „Bibliothek des Jahres“ steht in Düsseldorf

Rund 300.000 Medien sind auf knapp 8000 Quadratmeter zu finden: Die im November 2021 eröffnete neue Zentralbibliothek der Landeshauptstadt Düsseldorf im „KAP1“ am Konrad-Adenauer-Platz ist tatsächlich ein Schmuckstück. Das findet auch der Deutsche Bibliotheksverband, der zusammen mit der Deutschen Telekom Stiftung jährlich die besten Bibliotheken der Republik prämiert. 2023 ging der „Titel“ nach Düsseldorf, wo jährlich eine Million Besucherinnen und Besucher durch die Gänge tingeln.

Die ganze Welt in einem Gebäude: Das bilden Bibliotheken idealerweise ab, hier symbolisch durch den dicken Globus in Düsseldorfs preisgekrönter Zentralbibliothek. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Hilfe im Pflegenotstand: Von den Philippinen nach Dinslaken

Floryfe Amano ist erst seit einem Jahr hier. Ihre Heimat, die Philippinen, ist fast 11.000 Kilometer entfernt. Die 36-Jährige ist in Dinslaken, weil sie hier Arbeit gefunden hat und sich ein neues Leben aufbauen will. Amano ist eine von Tausenden ausländischen Pflegekräften, die helfen, den Pflegenotstand abzumildern. Auf den Philippinen hat sie eine Ausbildung zur Pflegerin absolviert, hat danach jeweils zwei Jahre in Hongkong und Singapur gearbeitet. Über eine Arbeitsvermittlung kam sie nach Deutschland. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt sie.

Verstehen sich gut: Floryfe Amano und Bewohnerin Karola Adam. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

