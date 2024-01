Ivana Rujevic aus Kevelaer hat an der TV-Datingshow „Save the date“ teilgenommen und dort Daniel kennengelernt.

Kevelaer Ivana Rujevic aus Kevelaer hat an der TV-Datingshow „Save the Date“ teilgenommen. Wie es dazu kam und was sie überrascht hat.

In 50 Tagen zu heiraten, allein das könnte schon so manche stressen. Wenn aber noch nicht einmal feststeht, wer da vor dem Traualtar auf einen warten wird, ja, dann wird es wirklich aufregend. Klingt verrückt? Definitiv. Und damit ist die neue TV-Datingshow „Save the Date“ genau das Richtige für sie, dachte sich Ivana Rujevic und nahm daran teil. Am Dienstagabend lief die erste Folge, die für die gebürtige Kevelaererin selbst auch so manche Überraschungen bereithielt...

Anruf nach der Ausstrahlung. Die 32-Jährige ist gerade mit ihrer Familie im Urlaub, „ist ja nicht schlimm, wenn mein Neffe zwischendurch zu hören ist, oder?“ Nee. Haben sie denn auch alle gemeinsam die Sendung geschaut? Ivana Rujevic lacht. „Wir haben hier kein deutsches Fernsehen, deshalb hat meine Ma, die in Deutschland geblieben ist, per Video-Call den Fernseher gezeigt“, erzählt sie. Und ja, was tatsächlich gezeigt wird, wusste sie ebenso wenig wie alle anderen. „Da kamen nochmal einige Erinnerungen hoch.“

Verschiedene Reality-TV-Formate

Nun ist Realtity-TV für die „leidenschaftliche Krankenschwester“, wie sie im Fernsehen vorgestellt wird, nichts Neues, vor vier Jahren hat sie bereits an der Sendung „Are You the One“ teilgenommen. „Wenn du einmal bei einer solchen Show warst, bist du in einer Kartei und wirst angeschrieben, wenn ein Format für dich passt“, erklärt sie. Als die Anfrage für „Save the Date“ kam, musste sie nicht lange überlegen und sagte zu. „Ich bin der Typ, der gern verrückte Sachen macht“, sagt sie. Das wissen längst auch ihre Eltern und ihre vier Schwestern, dementsprechend fiel deren Reaktion aus: „Typisch Ivana.“

Ivana und Daniel haben sich mehrmals in der TV-Datingshow „Save the Date“ getroffen. Ob mehr daraus geworden ist, wird allerdings noch nicht verraten... Foto: Ivana Rujevic

Das Konzept der TV-Datingshow ist schnell erklärt: Ein Mann, Daniel, und zwei Frauen, Laila und Jasmin, sollen innerhalb von 50 Tagen ihre Liebe finden und, bestenfalls, heiraten. In der ersten Folge trifft Daniel zunächst Lara, mit der es gut zu laufen scheint, dann aber erklärt er: „Irgendetwas fehlt.“ Also gut, dann kommt eben das nächste Date mit... Ivana Rujevic. „Ich war sehr aufgeregt“, verrät sie im Interview. Wegen der Kameras, klar, „aber auch weil die Mitarbeiter mir vorher schon gesagt haben, dass er perfekt zu mir passen würde.“ Aber jetzt mal ganz ehrlich, kann das Konzept aufgehen? Kann jemand im Fernsehen die Liebe finden?

Das erste Date von Ivana und Daniel

„Ich bin wirklich mit der Intention reingegangen, dass ich vielleicht heiraten werde“, sagt Ivana Rujevic. „Ich habe mich seelisch darauf vorbereitet und bin sechs Monate lang gereist.“ Mehrmals war sie für soziale Projekte in Afrika unterwegs und wenn es um weitere Pläne ging, habe sie immer von zwei Möglichkeiten gesprochen: „Entweder ich bin bald verheiratet oder ich mache dann das und das.“ Doch damit auch die Hochzeitsglocken läuten können, muss es natürlich zwischen den beiden funken. Daniel zumindest kommt in der ersten Folge kaum aus dem Schwärmen heraus: „Wow! Krasse Ausstrahlung, krasse Energie.“ Und später: „Ich bin hin und weg.“

TV-Datingshow „Save the Date“ Ivana Rujevic ist vor rund vier Jahren für die Arbeit vom Niederrhein in die Schweiz gezogen. Da ihre Familie aber immer noch in Kevelaer lebt, kehrt die 32-Jährige regelmäßig in ihre alte Heimat zurück. Die nächste Folge von „Save the Date“ läuft am Dienstag, 16. Januar, um 20.15 Uhr auf Vox.

Und Ivana Rujevic? „Er hat mir voll gefallen“, erklärt sie später im Gespräch. „In dem Moment, in dem ich ihn gesehen habe, war die Aufregung weg.“ Die beiden gehen bouldern, später noch essen. Alles scheint perfekt zu passen. „Die Verbindung ist gerade so magisch“, fasst Daniel zusammen. Als sie dann auch noch um kurz vor Mitternacht feststellen, dass sie gleich beide Geburtstag haben – „das ist wirklich verrückt“, sagt sie ungläubig – lassen sie die Sektkorken knallen. Besser geht‘s doch nicht... Oder? Nun ja, ob die beiden tatsächlich heiraten, darf noch nicht verraten werden. Aber eines kann die gebürtige Kevleaererin schon jetzt sagen: „Ich habe die Teilnahme nicht bereut.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein