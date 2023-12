Ungarns Verhalten ist eine Schande

Essen. Ministerpräsident Orbán legt ein Veto gegen weitere EU-Hilfen für die Ukraine ein. Es ist ein erneuter Akt egoistischer Entsolidarisierung.

Wladimir Putin hat am Donnerstag sehr deutlich gemacht, wie wenig er an einer friedlichen Lösung des von ihm angezettelten Krieges gegen die Ukraine interessiert ist. Bei seiner mit großem Pomp inszenierten Jahrespressekonferenz bekräftigte der Kremlherrscher das, was er als Begründung für die völkerrechtswidrige Invasion des Nachbarlandes im Februar vergangenen Jahres angegeben hatte: Er will das Land „entnazifizieren“ und „demilitarisieren“.

Heißt übersetzt: Russland strebt die totale Unterwerfung der Ukraine an. Dabei spielt Putin die nachlassende Unterstützung wichtiger westlicher Partner wie den USA in die Karten.

Umso skandalöser ist das Verhalten des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der Tag der unverhüllten russischen Drohungen in Brüssel ein Veto gegen weitere EU-Hilfen für die Ukraine eingelegt hat. Orbán, im Geiste ohnehin ein Gleichgesinnter des Autokraten Putins, fordert von der EU die Freigabe von zwölf Milliarden Euro für sein Land, die Brüssel wegen ungarischer Rechtsstaatsverfehlungen eingefroren hat. Das ist eiskalte Erpressung.

Ausgerechnet Ungarn lässt die Ukraine im Stich

Es ist der nächste Akt brutaler Entsolidarisierung eines Landes, das wie kaum ein anderes finanziell von der Europäischen Union profitiert, sich in den vergangenen Jahren aber immer weniger den Werten dieser Gemeinschaft verpflichtet fühlt. In Ungarn wurde 1956 der Volksaufstand gegen die sowjetische Besatzungsmacht blutig niedergeschlagen, die Weltgemeinschaft ließ das Land im Stich.

Ausgerechnet dieses Land zeigt der Ukraine seit dem Beginn des russischen Überfalls die kalte Schulter, lässt sich weiter mit russischem Gas beliefern und vom russischen Staatskonzern Rosatom neue Atomkraftwerke bauen – und will nun aus purem Eigennutz dringend benötigte Unterstützung für das überfallene Nachbarland stoppen. Es ist eine Schande.

