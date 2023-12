Gesundheit Warum Blutspenden an Weihnachten und Silvester wichtig sind

Essen Besonders an den Feiertagen sind Patientinnen und Patienten auf Blutspenden angewiesen.

In großen Kühlschränken lagern die Beutel mit dem Saft, der Leben rettet. Beinahe täglich kommen Spenderinnen und Spender in das Transfusionszentrum der Uniklinik Essen, um sich Blut abnehmen zu lassen, um kranken und verletzten Menschen zu helfen. Besonders vor den nahenden Feiertagen werden Blutspenden dringend benötigt. Weil Thrombozyten nur eine Haltbarkeit von vier Tagen haben, ist es umso wichtiger, dass sich vor und nach Weihnachten genug Spenderinnen und Spender finden, erklärt Dr. Christian Temme, Oberarzt des Essener Transfusionszentrums.

Blut wird unter anderem bei Operationen benötigt, bei Transplantationen oder in der Krebstherapie. Weil die Gesellschaft immer älter wird, Patienten entsprechend länger behandelt und Eingriffe immer komplexer werden, ist der Bedarf an Blut nach wie vor hoch – obwohl sich Kliniken inzwischen um ein besseres Gerinnungsmanagement bemühen. Im Fachjargon spricht man von „Patient Blood Management“. Man versucht also, blutsparend zu arbeiten. Habe man früher für Knie-Operationen Blutkonserven genutzt, kämen diese OPs heute nahezu ohne aus, schildert Oberarzt Dr. Christian Temme.

Spender werben Spender - und werden belohnt

Um Spender zu gewinnen, wirbt die Uniklinik auch auf den sozialen Medien, veranstaltet Aktionen und belohnt Spender, die weitere Spender geworben haben, mit zehn Euro. Prinzipiell erhalten Spender eine Aufwandsentschädigung von rund 25 Euro. Wer Blut spendet, investiert Zeit. Den Gesundheitsbogen ausfüllen, ärztlicher Check, spenden, warten. Knapp eine Stunde sind Spender gebunden, schildert Dr. Verena Börger von der Essener Uniklinik.

Etwa 8000 Vollblutspenden gab es im vergangenen Jahr an der Uniklinik, zusätzlich zu Apheresespenden. Bei Apheresespenden wird das entnommene Blut in verschiedene Blutbestandteile, in Blutplättchen und Blutplasma, getrennt.

Die verschiedenen Blutbestandteile haben unterschiedlich lange Haltbarkeiten. Thrombozyten halten sich unter ständigem Schütteln vier Tage – hier kann es über die Weihnachtsfeiertage – Sonntag, Montag und Dienstag – eng werden. Erythrozyten können 42 Tage genutzt werden, Blutplasma, das bei minus 35 Grad eingefroren wird, darf maximal zwei Jahre verwendet werden. Auf einem Monitor werden im Zentrum für Transfusionsmedizin der aktuelle Bestand an Blutkonserven und der geschätzte Bedarf für die kommenden Tage errechnet.

Dr. Verena Börger und Oberarzt Dr. Christian Temme von der Uniklinik Essen. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Nicht alle Spenden aber können am Ende auch tatsächlich verwertet werden. Das Blut wird im Labor untersucht. Im absoluten Idealfall, so Oberarzt Dr. Christian Temme, ist das Blut nach acht Stunden so kontrolliert und aufbereitet, dass es beim Patienten in der Klinik landen könnte.

Wann Blut nicht verwendet werden kann

„Wir haben in Proben selten mal Hepatitis E festgestellt, dann kann das Blut natürlich nicht verwendet werden“, sagt Temme. Das kann in der Grillsaison im Sommer vorkommen. Denn Hepatitis E kann auftauchen, wenn Schweinefleisch nicht vollständig durchgegart worden ist, erklärt der Oberarzt.

Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren Blut spenden. Ein Arzt entscheidet nach einer Untersuchung, ob die Person spendetauglich ist.

Seit diesem Jahr ist die Altersobergrenze aufgehoben worden, das heißt: Auch 70-Jährige dürfen theoretisch Blut spenden. Das solle aber auf jeden Fall mit dem Arzt abgeklärt werden. Außerdem darf ein Ausschluss von der Blutspende nicht mehr allein aufgrund der sexuellen Orientierung erfolgen.

Vollblutspenden sind in der Uniklinik in der Regel dienstags, mittwochs und donnerstags möglich. Auch am 2. Januar sind noch ein paar Termine frei. Apheresespenden sind von montags bis freitags möglich. Weitere Informationen und Terminvereinbarungen gibt es unter https://transfusionsmedizin.uk-essen.de/

