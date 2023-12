Was genau macht eine Kirche eigentlich zur Kirche?

Mönchengladbach Die Antwort auf diese Frage ist ziemlich kompliziert und bringt sogar Fachleute in Argumentationsnöte.

Was ist eine Kirche? Für Kinder ist die Sache am einfachsten: Man malt ein längliches Gebäude, runde Fenster und einen Turm. Fertig ist die Kirche. Für Theologen, Soziologen und Architekten hingegen ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Auf einer sehr katholischen Fachtagung in Mönchengladbach gab es dazu jetzt Spekulationen bei Spekulatius. Aber der Reihe nach.

Der Weg zur Akademie für europäische Glaskunst ist der Weg in eine Welt, die man eigentlich schon für längst vergangen hält. Die Tagung dieser Akademie, zu der sich 14 Menschen versammeln, hat angesichts des Zustandes der einstigen Volkskirchen ein wenig was von Giovanni Boccaccios „Decamerone“, jenem Mittelalterroman, in dem sich gut betuchte Florentiner vor der Pest aufs Land flüchten und sich dort Geschichten einer besseren Zeit erzählen, während in der Stadt die Pest wütet.

Die Pest - damit treten wir dem Gastgeberpaar und den Akademiebetreibern Annette und Ernst Jansel-Winkeln nicht zu nahe -- ist in ihren Augen der schwindende, christliche Glaube. Und vor allem das Verschwinden der Kirchen und ihrer Kunst, insbesondere der Glaskunst. Ihr haben die Eheleute ihr Leben und ihr Vermögen von Kopf bis Konto verschrieben.

Die Eheleute Annette und Ernst Jansen-Winkeln haben tausende Kirchenfenster vor der Zerstörung bewahrt und träumen zumindest von einer musealen Wiedergeburt dieses Schatzes, der in einer sehr profanen Tiefgarage in Mönchengladbach lagert. Foto: NRZ

Hier aber, in ihrem Wohn-, Arbeits- und Tagungshaus, sitzen mehr als ein Dutzend Damen und Herren beieinander, Bundestagsabgeordnete (der CDU, was sonst?) und Bürgermeister sind geladen, es wird ein Grußwort des Vatikan-Botschafters aus Berlin verlesen.

Und Seine Exzellenz Erzbischof Nikola Eterović betont zum Schwinden der Kirche: „Es ist schmerzlich, wenn ein Gnadenort nicht mehr erhalten werden kann oder ein prägendes Gebäude einer Gegend (...) verschwindet.“ Aber auch er weiß: „Wahr ist jedoch auch, dass viele Teilkirchen in Deutschland unter den finanziellen Lasten leiden. Gleichzeitig wird bewusst, dass es angesichts der schwindenden Zahl der praktizierenden Christen zu viele Kirchen gibt.“

„Amtskirche tritt auf wie ihr eigener Judas!“

Dafür hat Annette Jansen-Winkeln wenig Verständnis. In ihren Augen ist das Verschwinden der Kirchen Ursache für den Schwund des Glaubens – und nicht umgekehrt: „Es kann ja nicht sein, dass Amtskirchen auftreten wie ihr eigener Judas! Für ein paar Mark ihr kulturelles Erbe verkaufen! Und schlimmer noch, nicht nur die eigene Existenz, sondern damit auch die Kultur und Tradition der Bürger.“

Die besondere Rolle der Kirchen leitet sie unter anderem aus dem neu gefassten Denkmalschutzgesetz des Landes ab, das den Kirchen eine Sonderrolle einräume. Stimmt zwar, haben die Kirchen aber gegen den Rat vieler Experten durchgesetzt. Weil es die Kirchen zur Instanz in eigener Sache macht, es ihr also leichter ermöglicht, den Denkmalwert einer Kirche zu bestreiten -- und diese zu verkaufen. Die weltlichen Denkmalschützer stemmen sich mittlerweile vehementer gegen den Schwund der Kirchengebäude als die Kirchen selbst, die ihr Kapital aus den toten Steinen lieber in lebendige Arbeit verwandeln wollen – oder zumindest in Pensionslasten und Entschädigungszahlungen für Missbrauchsopfer.

43 Prozent gehören keiner Kirche an

Gleich nach Grünkohl und Mettwurst am frühen Nachmittag tischt der Essener Soziologe Professor Hans-Georg Soeffner die Zahlen auf: Nur noch ein Viertel der Menschen in Deutschland sind katholisch, die evangelischen Christen zählen 23 Prozent, neun Prozent gehören einer anderen Religion an, 43 Prozent sind konfessionslos.

Nur noch jeder Achte bezeichnet sich als „kirchlich-religiös“, ein weiteres Viertel als „distanziert-religiös“. Historisch und geografisch befinde sich Deutschland damit in einer Ausnahmeposition, in den USA beispielsweise bezeichnen sich neun von zehn Menschen als religiös.

Soeffner schlägt an diesem Tag einen großen Bogen: Ob Gebäude, wie nach dem katholischen Kirchweih-Ritus, „für immer“ heilige Stätten sind, spielt für den Soziologen keine Rolle. Entscheidender ist für ihn schon eher, dass viele das „Heilige“ nicht mehr kennen, oder womöglich Heiliges, Sakrales und „Außeralltäglichkeit“ miteinander verwechseln. Was aber ist dann eine Kirche?

Ein Ort der Kunst? Da faltet sogar der ehemalige Generalvikar des Erzbistums Köln die Hände: „Nicht mehr die Kirchenkunst wirkt auf die Menschen, sondern die eher profan orientierten Menschen bringen ihre Kunst- und Kulturvorstellungen mit in die Kirche und das hat schlimmste Folgen“, sagt Monsignore Markus Hofmann und man ist angesichts so mancher Pop-Gottesdienste fast geneigt, ihm zuzustimmen.

Kunst in der Kirche: Design im Dienste Gottes?

Was gute Kirchenkunst ist, darüber lässt sich streiten. Während die Gastgeberin eine 55 Jahre alte Doktorarbeit bemüht, die die besondere, dienende Rolle der Kirchenkunst beschreibt, schüttelt der frisch pensionierte Erzdiözesanbaumeister Martin Struck leise den Kopf, spricht später im Smalltalk vom heutigen weltlichen Verständnis der Autonomie der Kunst. Alles andere degradiere Kunst zum Design im Dienste Gottes.

Weiß man zumindest, was architektonisch eine Kirche zur Kirche macht? Auch nicht so recht. Bei der Frage, was architektonisch gelungen ist, gehen die Meinungen auseinander. Gerade im Rheinland, wo die Landschaft der Nachkriegskirchen so reichhaltig ist wie nirgends sonst, werden, sehr zum Leidwesen der Denkmalschützer, vor allem die jüngsten Kirchen als erste der materiellen Armut der Bistümer und Landeskirchen geopfert.

Spektakuläre Nachkriegsbauten: Die Pfarrkirche Heilig Geist wurde 1966 im Auftrag des Bistums Münster in Emmerich am Rhein erbaut, eine Zeltkonstruktion aus Beton mit blauen Wänden und ohne figürliche Darstellung. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Die zahlreichen Nachkriegskirchen beider Konfessionen waren gebaute Erwiderung auf die Erfahrung des Nationalsozialismus: Die Kirchen sollten das neue moralische Fundament sein nach dem Zivilisationsbruch des NS-Totalitarismus.

Den gebauten Zeugnissen jener Zeit geht es gerade besonders oft an den Kragen, wenn es um Rückbau von Kirche geht. Jede vierte Kirche wird schließen. Doch ist es richtig, allein das bauliche Alter zum allein seligmachenden Kriterium zu erheben? Soll eine Kirche den Raum Spiritualität öffnen – oder ein Versammlungsort sein? Der Zeitgeist, er bewegt sich derzeit weg von der Gemeinschaft der Gläubigen zur individuellen Erfahrung von Spiritualität.

Kirche: Erlebnisort des Außeralltäglichen

Kirche als Erlebnisort des Außeralltäglichen? Das war einmal. Richtig ist: Bis in das 19. Jahrhundert hinein hatte die Kirche ein Monopol: Sie war im Regelfall der größte, festlichste, hellste Raum, den die Menschen kannten. Sozialer Treffpunkt, warm, zu dem man im Sonntagsstaat ging, gut riechend und oft der einzige Ort mit Bildern, Skulpturen, Ornamentik – ja, auch Glasfenstern – Licht, Literatur (zumindest eines, allerdings recht umfangreichen Buches) und Musik. Die Aura von Kirchenräumen wirkt bis heute. Kirchen sind Sinnesoasen jenseits vom Trubel des Alltags auch für jene, die keine Götter mehr kennen.

Die zumindest symbolische Macht der Kirchengebäude macht sich auch der weltliche Staat zunutze: In Frankreich mit seiner deutlichen Trennung von Kirche und Staat gehört die Kathedrale von Paris dem Staat. Deswegen finanziert er den Wiederaufbau als nationales Monument.

Dass Präsident Emmanuel Macron die Wiedereinweihung auf den wohl katholischsten Feiertag überhaupt legen ließ, ist gewiss kein Zufall:. Am 8. Dezember 2024, dem „Tag der Unbefleckten Empfängnis Mariens“, soll Notre Dame wieder eröffnet werden. Nach Unglücken wie der Loveparade oder dem German-Wings-Absturz war es das Land NRW, das die Kirchen bat, ihre Räume für Trauer und Gedenken zu öffnen.

Der (nicht nur ) gallische Hahn ist seit dem 3. Advent zurück - in knapp einem Jahr, am katholischsten aller Feiertage, soll die Kathedrale Notre Dame in Paris wieder eröffnet werden. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Soeffner stellt fest: In den Kirchen sammelt sich immer seltener die Gemeinde, aber immer häufiger die Familie. Um Taufe, Hochzeit oder Beerdigung zu feiern. Und Kirchen werden vom Kult- zum Kulturtempel. Noch heute, so Soeffner, erlebe er in Essen volle Kirchen: Immer dann, wenn dort die Werke von Bach, die Messen von Beethoven oder Brahms intoniert werden - mit Chören und Orchestern, deren Mitglieder längst nicht mehr religiös sind. Die einst aus der Heiligkeit des Ortes entstandene Kunst funktioniert offenbar noch immer.

Tempel gibt es viele - für Fußball und Konsum

Auch, wenn Kirche nicht mehr der einzige Ort des Außeralltäglichen ist. Im Laufe der Jahrhunderte entstanden andere Orte des Außeralltäglichen: von Herrscherhäusern bis zu den Opernhäusern und Theatern des Bürgertums. Mittlerweile reden wir von Fitness- und Fußballtempeln. Und dort sind die Rituale vom feierlichen Einzug der Mannschaften über die Gesänge bis hin zu Wallfahrten der Auswärtsfans ein fernes, raues Echo religiöser Riten von einst.

Es ist entlarvend, dass wir die Einkaufszentren vom Kö-Bogen über das Centro über Rhein-Ruhr-Zentrum bis zum Limbecker Platz als „Konsumtempel“ bezeichnen. Tempel, die in Zeiten des Hyperkonsums und des Internethandels auch kein Ort der Seligkeit mehr ist, wenn sie es denn je waren. Wo es jedoch keine Tempel mehr gibt, ist Diaspora – Zerstreuung. Wir leben im Zeitalter ungezählter Zerstreuungen. Das Ideal von Kirche ist das Gegenteil: das Zusammenfügen. Von Steinen wie Menschen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein