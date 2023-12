Was ist Frieden? Eine Weihnachtsgeschichte

Taher Alsousi (34) kommt aus Syrien. Er sagt: „Frieden bedeutet für mich: Kein Krieg, keine Gewalt, kein Streit. Ich habe zwei Kinder. Ich will ein sicheres Leben für meine Kinder. Ich habe mir früher in dem Krieg in unserem Land viele Gedanken über die Zukunft meiner Kinder gemacht. Jetzt sind sie in Sicherheit.“