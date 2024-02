Welche Auswirkungen die hohen Temperaturen in NRW haben

An Rhein und Ruhr Austreibende Pflanzen, wandernde Kröten und die ersten Pollen – das milde Frühlingswetter zeigt sich spürbar in der Region.

Frühlingstemperaturen von um die 15 Grad bescheren NRW einen warmen Februar. Das wirkt sich nicht nur auf die Menschen aus, die gerade Mütze und Winterjacke erstmal im Schrank lassen können. Auch die ersten Blütenpflanzen treiben aus, Kröten machen sich auf Wanderschaft und für Allergiker beginnt die Pollensaison. Alles aber nur vorerst, denn zum Monatsende werden wieder niedrigere Temperaturen erwartet.

Der Februar ist derzeit zehn Grad zu warm

Im Moment seien die Temperaturen zu warm für die Jahreszeit, erklärt Thomas Kesseler-Lauterkorn, Meteorologe beim Regionalen Klimabüro Essen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im langjährigen Durchschnitt seien Mitte Februar Höchstwerte von 5 bis 6 Grad erwartbar. „Wir liegen also gerade rund 10 Grad darüber.“

Solche Höchstwerte seien aber in den letzten Jahren häufiger geworden, so Kessler-Lauterkorn weiter. Besonders sei das in den Jahren 2019 und 2021 der Fall gewesen. Der bisherige Februar Rekord des DWD-Büros stamme vom 27. Februar 2019 mit 19,5 Grad in Essen-Bredeney. Durch den Klimawandel müsse man auch in Zukunft im Winter mit solchen sehr milden Abschnitten rechnen.

Kröten und Frösche machen sich auf die Wandeurng

Die milden Temperaturen sorgen auch dafür, dass die ersten Kröten und andere Amphibien ihre Wanderungen begannen. Der Nabu bittet daher Autofahrer, in den kommenden Wochen auf die Gefahrenschilder „Amphibienwanderung“ zu achten und Tempo 30 einzuhalten, „um die Tiere nicht unnötig zu gefährden“, wie die Naturschützer auf ihrer Internetseite schreiben.

„Amphibien brauchen mindestens 6 Grad Celsius in der Nacht und Regen – dann fällt der Startschuss für die alljährliche Wanderung zu ihren Laichgewässern“, informiert der Nabu. „Und der ist in diesem Jahr bereits in einigen Regionen gefallen.“

Auch der Auto Club Europa (ACE) und die Deutsche Wildtierstiftung rufen Autofahrer zur Vorsicht auf und warnen vor Gefahren: „Sollten Kröten auf der Fahrbahn auftauchen, sollte man nur kontrolliert bremsen und vorsichtig ausweichen. Und das auch nur dann, wenn man damit weder sich noch andere gefährdet“, heißt es in einer Mitteilung.

Überfahrene Amphibien wiederum machen die Straße glitschig. „Das erhöht die Rutschgefahr. Für Zweiradfahrer auf Motorrad, Roller oder Fahrrad steigt die Gefahr von Stürzen.“ Auch die Fahrbahnränder sollten Fahrer im Blick behalten, da sich dort Menschen aufhalten könnten, die den Kröten helfen wollen.

Pflanzen treiben aus und die ersten Pollen fliegen

Auch die ersten Pflanzen treiben aufgrund des milden Wetters bereits aus, wie Martin Becker von der Gärtnerei „Stauden Becker“ in Dinslaken sagt. „Früher als normal, aber auch nicht zu früh“, so der Geschäftsführer. Einen solch frühen Austrieb habe es auch schon in vergangenen Jahren gegeben.

Hobbygärtnern rät der Experte: „Topfpflanzen kann man jetzt schon rausstellen. Aber nicht zu weit in den Garten, sondern noch etwas näher am Haus.“ Falls Frost kommt, sollte man die Pflanze schnell wieder reinholen, damit sie nicht kaputt geht.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt sei die frühere Entwicklung für die Pflanzen aber nicht schädlich. Auch dass es danach nochmal kälter werde sei normal. Die kritische Entwicklungsphase komme erst später, etwa mit der Obstblüte.

Indes hat auch die Pollensaison angefangen. Aktuell fliegen Hasel und Erle, wie Muhammed Gülsen von den Gülsen Apotheken, die Filialen in Moers, Rumeln-Kaldenhausen und Kamp-Lintfort betreiben, erklärt. Allergikern rät er, auf die Pollen-Vorhersagen zu achten und bei starkem Pollenflug das Freie zu meiden. „Lüften zu Hause ganz früh am Morgen oder am späten Abend“, so der Apotheker. Sonnenbrille oder Hut vermeiden, dass Pollen in Augen oder Haare gelangen. „Am besten sollte man die Kleidung öfter wechseln.“ Einen Pollenkalender gebe es kostenlos in der Apotheke.

