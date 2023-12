Wintereinbruch: „Wer jetzt die Reifen wechselt, ist zu spät“

Viele Autofahrer in NRW wollen noch schnell von Sommer- (rechts) auf Winterreifen (links) wechseln. Ein Experte rät, was es dabei zu beachten gibt. (Archivbild)

An Rhein und Ruhr Viele Autofahrer wollen nach dem ersten Schnee in NRW auf Winterreifen wechseln. Trotz Wartezeiten rät ein Experte vom Wechsel in Eigenregie ab.

Der erste Frost auf der Frontscheibe und die ersten Schneeflocken sind die allerletzten Wecker, die Autofahrer daran erinnern, noch schnell von Sommer- auf Winterreifen zu wechseln. Kommt der Winter so plötzlich wie diese Woche am Niederrhein, wird es für Mechaniker besonders stressig.

„Selbst im November war es so warm, dass viele mit dem Wechsel noch gewartet haben. Dafür kommen jetzt umso mehr“, berichtet eine Mitarbeiterin des Autoservice Hoffmann in Wesel. An die Faustformel O bis O, also von Oktober bis Ostern mit Winterreifen zu fahren, hätten sich viele nicht gehalten.

Werkstätten überlastet: So lange müssen Kunden auf Termine warten

„Deswegen haben wir jetzt so viel zu tun wie noch nie“, sagt sie. Täglich würden etwa vier Autofahrer nach einem spontanen Reifenwechsel fragen. Neukunden warten beim Autoservice Hoffmann mittlerweile etwa zwei Wochen auf einen Termin.

Noch mehr Anfragen bekomme die Werkstatt M+M Automobile in Moers: „Bis zu zehn am Tag“, schätzt eine Mitarbeiterin. Spontan sei das oft nicht mehr zu machen, „allein schon wegen der Lieferzeiten, wenn die Kunden neue Reifen brauchen“. Bis zu vier Tage müssten sich Kunden zurzeit gedulden.

Wann ein Wechsel auf Winterreifen sinnvoll ist

Volker Mortsiefer betreibt eine Werkstatt in Dinslaken und bedient inzwischen nur noch Stammkunden, weil ihm die spontanen Anfragen zu viel werden. „Wer jetzt erst die Reifen wechselt, ist viel zu spät dran“, meint er. „Und diejenigen, die spät dran sind, kommen dann oft noch mit weiteren Sachen an, wollen nebenbei noch eine Inspektion und einen Ölwechsel.“

Auch Mortsiefer rät zur O-bis-O-Formel, „ich mache meine Winterreifen sogar schon im September darauf, um vor die Welle zu kommen“.

TÜV-Experte rät vom Reifenwechsel in Eigenregie ab

Auch Christoph Pauels vom TÜV Rheinland empfiehlt, „mit dem Reifenwechsel lieber nicht zu warten, bis die erste Schneeflocke fällt“. Die meisten Menschen würden keinen Unterschied spüren, wenn sie schon etwas früher als nötig mit Winterreifen fahren. „Auch für die Werkstätten ist es entspannter, wenn man drei bis vier Wochen Vorlauf einplant.“

Die Räder in Eigenregie zu Hause zu wechseln, sei meist keine gute Idee, meint der Experte. Oft fehle das richtige Werkzeug: „Die bordeigenen Wagenheber sind oft zu wackelig, viele haben auch keinen Drehmomentschlüssel oder wissen nicht, wie man ihn einstellen muss.“ Zudem könnten Laien schnell die falschen Radbolzen auswählen oder die Räder falsch zentrieren.

Im Winter mit Sommerreifen unterwegs: Diese Folgen drohen

Bei Temperaturen um null Grad, Eisglätte und Schneefall gilt in Deutschland die situative Winterreifenpflicht, erklärt der ADAC Nordrhein: „Wer bei solchen Verhältnissen dann noch mit Sommerreifen unterwegs ist, gefährdet sich und andere, zudem drohen Bußgelder und Punkte in Flensburg.“

