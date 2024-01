Zahl der Suizide in NRW-Gefängnissen hat sich verdoppelt

Düsseldorf Im vergangenen Jahr gab es in Justizvollzugsanstalten so viele Fälle wie lange nicht mehr. Düsseldorfer Gefängnisleiterin ordnet die Lage ein.

Vor Kurzem ist ein U-Häftling in Essen an den Folgen eines Suizidversuchs gestorben. Eine Woche vor Weihnachten hatte sich ein wegen Totschlags verurteilter 64-Jähriger in der JVA Wuppertal das Leben genommen. Er war erst drei Tage zuvor verurteilt worden, weil er seine Ex-Freundin umgebracht hatte. In der JVA Düsseldorf, eine der modernsten Anstalten Deutschlands, gab es im vergangenen Jahr zwei Suizidfälle, sagt Gefängnisleiterin Charlotte Narjes.

Die Zahl der Suizide in Gefängnissen in NRW hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. 25 Fälle in 2023 stehen zwölf Fällen in 2022 gegenüber, meldet das NRW-Justizministerium. Zuletzt hatte sich die Zahl der Suizide in den NRW-Gefängnissen im Jahr 2020 von elf auf 23 Selbsttötungen erhöht. Damals hatten Häftlinge beklagt, dass ihnen die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie wie Besuchsverbote und gestrichene Freigänge psychisch zusetzten. Die Höchstwerte hatten 1992 und 1997 bei jeweils 27 Suiziden gelegen.

Das erste Jahr in Haft ist besonders gefährlich

„Bei der Bewertung der Zahlen ist zu bedenken, dass Suizide im Justizvollzug seltene Ereignisse darstellen“, betont Maurits Steinebach, stellv. Pressesprecher der Landesjustizvollzugsdirektion NRW. Insgesamt seien in NRW aktuell 13.095 Personen inhaftiert, jährlich durchliefen etwa 30.000 bis 40.000 Personen den Justizvollzug in NRW. Die Zahl der Suizide habe in den vergangenen zehn Jahren immer mal wieder deutlich geschwankt. „Insoweit ist bei der menschlichen Tragik jedes Einzelfalls der Aspekt der statistischen Zufälligkeit naheliegend“, erklärt Steinebach.

Grundsätzlich sei das erste Jahr besonders gefährlich. Gerade Erstinhaftierte seien gefährdet. „Das weiß man alles und deshalb haben wir unsere Maßnahmen an diese Erkenntnisse angepasst. Aber es gibt natürlich auch Fälle, die nach einer längeren Zeit Suizid begehen, das ist nicht ausgeschlossen“, sagt Narjes.

Jeder Suizid wird explizit besprochen

Es gebe sowohl ein Konzept zur Suizidprävention für die JVA als auch eine Verfügung vom Justizministerium, dass jede JVA eine Suizidpräventionsbeauftragte haben muss, die zum Beispiel nach stattgefundenen Suiziden oder Suizidversuchen eine Konferenz einberuft, so dass man den jeweiligen Fall explizit durchspricht, aber auch Präventionsmaßnahmen durch sogenannte Screenings durchführt, erklärt die Gefängnisleiterin.

Das heißt, dass zu Beginn der Haft für jeden Inhaftierten ein Erstgesprächsbogen ausgefüllt wird, in dem unter anderem die Gefährdungssituation erfragt wird. Das werde nach zwei Wochen, drei Monaten, gegebenenfalls noch nach sechs oder neun Monaten wiederholt, wenn die Suizidgefahr sich noch nicht relativiert habe.

In den Konferenzen „wird akribisch alles durchgegangen, wie die Situation war, wie der Gefangene eingeschätzt wurde und, und, und - so dass wir die Dinge sehr, sehr ernst nehmen und daraus versuchen, weitere Suizide zu verhindern, aber es lassen sich leider nicht alle verhindern“, sagt Narjes.

Viele Faktoren können zu Selbstmord führen

Die Gründe für Suizide seien vielfältig. Häufig seien es familiäre Nahbeziehungen, die in die Brüche gingen. Mitunter seien auch Drogenprobleme oder eine psychische Erkrankung mögliche Auslöser. „Das sind unterschiedlichste Themen. All die Themen, die auch draußen Menschen belasten, wie der Tod von Angehörigen, Trennungen, Beziehungskonflikte, aber auch die Tat selber. Das sind alles Faktoren, die einen Suizid verursachen können“, erklärt Narjes.

Bei den beiden Fällen im vergangenen Jahr sei im Vorhinein keine Suizidgefahr erkennbar gewesen. Dann seien die Gefangenen „ganz normal“ untergebracht, ohne Beobachtung, in einem Einzelhaftraum. „Und wenn man nicht ahnen muss, dass etwas passieren könnte, gibt es natürlich Möglichkeiten für die Inhaftierten“.

Jeder Inhaftierte bekommt eine psychologische Behandlung

Schwieriger seien die Fälle, bei denen eine Gefährdung vermutet wird, da gebe es dann auch Sicherungsmaßnahmen, um die Gefangenen im Fall der Fälle daran hindern zu können und frühzeitig Dinge zu bemerken. „Es kommt immer wieder mal vor, dass durch unsere Maßnahmen Suizide verhindert werden können, indem zum Beispiel der Mitgefangene sagt: ,Ich glaube, dem geht es nicht gut‘ oder wir durch Beobachtungsmaßnahmen Vorbereitungshandlungen sehen können.“

Von den aktuell 782 Inhaftierten in der JVA Düsseldorf erfährt jeder eine psychologische Behandlung. Das werde dann passgenau auf den Gefangenen zugeschnitten. Je nachdem, ob es sich zum Beispiel um eine Drogen-, Gewalt- oder Sexualproblematik handelt, wird der Gefangene behandelt. Für die Betreuung hat die JVA sechs Stellen im psychologischen Dienst.

Psychische Erkrankungen haben zugenommen

„Die Zahl der psychisch auffälligen Inhaftierten hat zugenommen, dadurch ist der psychologische Dienst stark beansprucht. Wir arbeiten aber auch mit externen Therapeuten zusammen, die eine Psychotherapie in der JVA anbieten“, schildert die 58-Jährige, die bereits 30 Jahre Erfahrung im Justizvollzug vorweisen kann und vor zwei Jahren die Leitung der JVA Düsseldorf übernommen hat. Zuvor hatte sie Führungspositionen in den Justizvollzugsanstalten Willich sowie Wuppertal-Vohwinkel inne.

Was die Suizide angeht, betont die Gefängnisleiterin: „Wir sind unheimlich bemüht, jeden Fall zu erkennen und zu verhindern. Wenn ein Suizid in einer Anstalt passiert, dann nimmt das die gesamte Anstalt auch mit. Gerade die Bediensteten, die unmittelbar den Inhaftierten vorfinden oder vielleicht sogar Reanimationsmaßnahmen durchführen, sind auch selber sehr belastet.“

Deshalb sagt sie auch: „Jeder Suizid ist einer zu viel, darüber sind wir uns alle im Klaren.“ (mit dpa)

Hinweis: Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben – außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Falls Sie Suizid-Gedanken haben oder jemanden kennen, der Suizid-Gedanken hat, wenden Sie sich an die Telefonseelsorge unter 0800/1110111 (kostenlos). Die Nummer ist rund um die Uhr besetzt.

