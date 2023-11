Naturschauspiel Zugvögel über NRW: Was am Himmel zu sehen ist und was nicht

An Rhein und Ruhr Die milden Herbsttemperaturen in NRW bringen den Takt der Natur durcheinander. Manche Zugvögel fliegen gar nicht mehr weg. Das hat Folgen.

Sie haben es lange bei uns ausgehalten, jetzt bekommen sie wohl doch kalte Füße: Vor ein paar Tagen zogen die Kraniche in Massen am Himmel vorüber und machten sich auf den Weg gen Süden, um dort zu überwintern. Sie sind spät dran, einige sind noch hier, den Weißstorch zieht es aufgrund der milden Winter sogar überhaupt nicht mehr weg und andere Vögel haben ihr Winterquartier noch nicht angesteuert.

So warm der Oktober in NRW

12,8 Grad betrug die durchschnittliche Temperatur im Oktober 2023 in Nordrhein-Westfalen, damit war es bei uns im Bundesländervergleich am wärmsten. Das bringt die Tierwelt aus dem Takt. Denn bei vielen Vögeln ist der Vogelzug genetisch festgelegt, ob und wohin die Vögel ziehen, ist ihnen also angeboren. „Ungefähr die Hälfte aller Vögel auf der Welt ziehen auch“, erklärt Birgit Königs, Sprecherin des Naturschutzbundes Nabu in NRW im Gespräch mit der Redaktion.

Für den Kuckuck wird die Nistplatzsuche schwierig. Foto: P. Zeininger / dpa

Die Vögel ziehen fort, weil mit dem Winter die Nahrungsquellen versiegen, Sämereien und Insekten nicht oder weniger vorhanden sind. Im Winterquartier futtern sie sich voll, bevor sie wieder zurück ins Brutgebiet fliegen. Wieder in der Heimat angekommen, wird es dann immer schwieriger, Nistplätze zu finden, weil sie durch diejenigen Vögel besetzt sind, die erst gar nicht fortgeflogen sind.

Population verringert sich

Für Vögel wie den Mauersegler oder den Kuckuck, der in der Vergangenheit im August Richtung Südafrika zog und Mai zurückkehrte, wird das zu einem Problem. Wenn sie keine Nistplätze finden, verringert sich die Population. Angaben des Nabu zufolge sind die Bestandszahlen in West- und Mitteleuropa rückläufig, in England habe sich der Bestand in den letzten 30 Jahren um fast 60 Prozent verringert. In Deutschland leben den Angaben zufolge zwischen 51.000 und 97.000 Paare.

Lesen Sie dazu

Der Weißstorch begebe sich inzwischen oft gar nicht mehr auf die Reise gen Süden, sondern bleibt am Niederrhein, weiß Birgit Königs. Auf seinem Nest hockend, werde er dann auch zugefüttert. „Ein solcher Zug nach Süden braucht sehr viel Energie. Wenn die Vögel sich dies sparen können, tun sie es auch“, sagt Birgit Königs. So seien die Amseln früher gezogen, inzwischen bleiben sie komplett hier, meint die Nabu-Sprecherin. Auch die Stare seien noch hier.

Wer die Vögel am Himmel beobachten möchte, hat womöglich in den nächsten Tagen noch Chancen. Sollte es im November noch kalt und sonnig sein, könnten sich auch die verbliebenen Kraniche auf die Reise machen. Und während sie flüchten, kommen andere Vögel aus den skandinavischen Ländern zu uns, vor allem Enten und Wildgänse, die sich besonders gut am Niederrhein beobachten lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein