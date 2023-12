Feiertage 2024 in NRW: Jetzt Brückentage sichern

So fallen Weihnachten und Ostern: NRW-Feiertage in 2024

Ostern, Pfingsten und Weihnachten: So fallen die NRW-Feiertage in 2024. Durch eine clevere Nutzung der Brückentage können Arbeitnehmer mit wenig Urlaubstagen viele freie Tage am Stück rausholen.

Bis 2024 ist es nicht mehr lange hin: Höchste Zeit für die Urlaubsplanung. Wie die Feiertage in NRW 2024 fallen, lesen Sie hier.