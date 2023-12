Abiturprüfungen 2025 in NRW: Alle Termine auf einen Blick

Essen Im Frühjahr 2025 stellen sich NRW-Schüler wieder dem Abitur. Wann die schriftlichen und mündlichen Prüfungen stattfinden – die Termine.

Jedes Jahr im Frühjahr stellen sich viele Schülerinnen und Schüler der wohl wichtigsten und aufregendsten Prüfung ihrer Schullaufbahn: dem Abitur. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das Abi 2025. Doch wann genau finden die schriftlichen, wann die mündlichen Abiturprüfungen 2025 in NRW statt? Welche Nachschreibetermine stehen schon fest? Und wann erhalten Schülerinnen und Schüler ihr Abiturzeugnis, um sich damit für eine Ausbildung oder ein Studium bewerben zu können? Die wichtigsten Termine zum Abitur 2025 in NRW im Überblick.

Abitur 2025 in NRW: In welchen Fächern werden die Schüler geprüft?

Schülerinnen und Schüler in NRW müssen für das Abitur 2025 Prüfungen in insgesamt vier Fächern absolvieren. In welchen Fächern genau sie geprüft werden, entscheiden sie selbst. „Die Beratung zur individuellen Fächerwahl und zur Gestaltung der Schullaufbahn einer Schülerin oder eines Schülers findet in der Schule durch die Beratungslehrerin oder den Beratungslehrer statt“, heißt es dazu vom Schulministerium in NRW.

Bei der Fächerwahl müssen sich Schülerinnen und Schüler allerdings an gewisse Vorgaben des Ministeriums halten. Zum einen müssen die vier Abiturfächer insgesamt drei verschiedene Aufgabenfelder abdecken: das sprachlich-literarisch-künstlerische, das gesellschaftswissenschaftliche und das mathematisch-naturwissenschaftlich-technische. Dabei ist zu beachten, dass Kunst und Musik das sprachlich-literarisch-künstlerische Feld nicht abdecken und Sport und Religion keinem Aufgabenfeld zugeordnet sind. Letztere können daher nicht gleichzeitig als Abiturfächer gewählt werden. Zum anderen müssen zwei der Abiturfächer Deutsch, Mathematik oder eine Fremdsprache sein.

In welchen Abiturfächern wird mündlich, in welchen schriftlich geprüft?

Für das Abitur 2025 in NRW müssen Schülerinnen und Schüler insgesamt vier Prüfungen absolvieren. Die beiden Leistungskursfächer und das dritte Abiturfach sind schriftliche Prüfungsfächer. Das vierte Abiturfach wird hingegen nur mündlich geprüft.

Laut Schulministerium werden die drei schriftlichen Abiturfächer nur dann zusätzlich auch mündlich geprüft, wenn Schülerinnen und Schüler entweder nicht die erforderlichen 100 Punkte erzielt haben oder sich freiwillig verbessern wollen. Die mündlichen Prüfungen finden spätestens am Freitag, 4. Juli 2025, statt.

Wann finden die schriftlichen Abiturprüfungen in NRW 2025 statt?

Die schriftlichen Abiturprüfungen in NRW starten am Donnerstag, 29. April 2025. Damit sich die Schülerinnen und Schüler auf die Prüfungen vorbereiten können, ist der 11. April bereits offiziell der letzte Unterrichtstag. Insgesamt ziehen sich die schriftlichen Abiturprüfungen dann über einen Zeitraum von drei Wochen. Die letzten Klausuren werden am Mittwoch, 21. Mai 2025 geschrieben. Ein Überblick über die Termine der einzelnen Fächer:

Dienstag, 29. April: Deutsch (Grund- und Leistungskurs)

Deutsch (Grund- und Leistungskurs) Mittwoch, 30. April: Latein, Italienisch, Niederländisch, Russisch, Türkisch (Grund- und Leistungskurs)

Latein, Italienisch, Niederländisch, Russisch, Türkisch (Grund- und Leistungskurs) Freitag, 2. Mai: Spanisch, Griechisch, Portugiesisch, Neugriechisch (Grund- und Leistungskurs)

Spanisch, Griechisch, Portugiesisch, Neugriechisch (Grund- und Leistungskurs) Dienstag, 6. Mai: Kunst, Musik, Erziehungswissenschaft, Geographie, Geschichte, Philosophie, Psychologie, Recht, Sozialwissenschaften, Evangelische und Katholische Religionslehre, Sport (Leistungskurs)

Kunst, Musik, Erziehungswissenschaft, Geographie, Geschichte, Philosophie, Psychologie, Recht, Sozialwissenschaften, Evangelische und Katholische Religionslehre, Sport (Leistungskurs) Mittwoch, 7. Mai: Englisch (Grund- und Leistungskurs)

Englisch (Grund- und Leistungskurs) Freitag, 9. Mai: Mathe (Grund- und Leistungskurs)

Mathe (Grund- und Leistungskurs) Montag, 12. Mai: Chinesisch, Japanisch, Hebräisch, Kunst, Musik, Erziehungswissenschaft, Geographie, Geschichte, Philosophie, Psychologie, Recht, Sozialwissenschaften, Evangelische, Katholische, Jüdische, Orthodoxe Religionslehre und Islamischer Religionsunterricht (Grundkurs)

Chinesisch, Japanisch, Hebräisch, Kunst, Musik, Erziehungswissenschaft, Geographie, Geschichte, Philosophie, Psychologie, Recht, Sozialwissenschaften, Evangelische, Katholische, Jüdische, Orthodoxe Religionslehre und Islamischer Religionsunterricht (Grundkurs) Mittwoch, 14. Mai: Französisch (Grund- und Leistungskurs)

Französisch (Grund- und Leistungskurs) Freitag, 16. Mai: Biologie, Ernährungslehre, Informatik, Technik (Grund- und Leistungskurs)

Biologie, Ernährungslehre, Informatik, Technik (Grund- und Leistungskurs) Dienstag, 20. Mai: Physik (Grund- und Leistungskurs)

Physik (Grund- und Leistungskurs) Mittwoch, 21. Mai: Chemie (Grund- und Leistungskurs)

Aus organisatorischen Gründen müssen laut Schulministerium mehrere Prüfungsfächer an einem Prüfungstag zusammengefasst werden. Die Folge: Es könne in „sehr wenigen“ Fällen zu Überschneidungen kommen. Dann gilt laut Ministerium: „In einem solchen Fall hat zunächst das Leistungskursfach den Vorrang und die Prüfung im Grundkurs oder die Erweiterungsprüfung in Lateinisch, Griechisch oder Hebräisch erfolgt am entsprechenden Nachschreibetermin.“

Wann sind die Nachschreibetermine für die schriftlichen Abiturprüfungen 2025 in NRW?

Konnten Abiturientinnen und Abiturienten zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung nicht an den regulären Terminen die Prüfungen in ihren schriftlichen Abiturfächern ablegen, müssen sie einen der Nachschreibetermine wahrnehmen. Die Nachschreibetermine finden vom 22. Mai bis zum 5. Juni 2025 statt. Die Übersicht der einzelnen Fächer:

Donnerstag, 22. Mai: Deutsch (Grund- und Leistungskurs)

Deutsch (Grund- und Leistungskurs) Freitag, 23. Mai: Kunst, Musik, Erziehungswissenschaft, Geographie, Geschichte, Philosophie, Psychologie, Recht, Sozialwissenschaften, Evangelische und Katholische Religionslehre, Sport (Leistungskurs)

Kunst, Musik, Erziehungswissenschaft, Geographie, Geschichte, Philosophie, Psychologie, Recht, Sozialwissenschaften, Evangelische und Katholische Religionslehre, Sport (Leistungskurs) Montag, 26. Mai: Englisch (Grund- und Leistungskurs)

Englisch (Grund- und Leistungskurs) Dienstag, 27. Mai: Latein, Italienisch, Niederländisch, Russisch, Türkisch (Grund- und Leistungskurs)

Latein, Italienisch, Niederländisch, Russisch, Türkisch (Grund- und Leistungskurs) Mittwoch, 28. Mai: Mathe (Grund- und Leistungskurs)

Mathe (Grund- und Leistungskurs) Montag, 2. Juni: Franzsösisch (Grund- und Leistungskurs)

Franzsösisch (Grund- und Leistungskurs) Dienstag, 3. Juni: Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Neugriechisch (Grund- und Leistungskurs)

Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Neugriechisch (Grund- und Leistungskurs) Mittwoch, 4. Juni: Biologie, Chemie, Physik, Ernährungslehre, Informatik, Technik (Grund- und Leistungskurs)

Biologie, Chemie, Physik, Ernährungslehre, Informatik, Technik (Grund- und Leistungskurs) Donnerstag, 5. Juni: Chinesisch, Japanisch, Hebräisch, Kunst, Musik, Erziehungswissenschaft, Geographie, Geschichte, Philosophie, Psychologie, Recht, Sozialwissenschaften, Evangelische, Katholische, Jüdische, Orthodoxe Religionslehre und Islamischer Religionsunterricht (Grundkurs)

Wann finden die mündlichen Abiturprüfungen 2025 in NRW statt?

Die mündlichen Prüfungen im vierten Abiturfach starten am Donnerstag, 22. Mai 2025. Die genauen Termine stehen allerdings noch nicht fest. Dazu heißt es aus dem Schulministerium: „Da gegebenenfalls zeitgleich Nachschreibetermine für die schriftlichen Prüfungen im ersten bis dritten Fach zentral angesetzt sind, ist dies bei der Terminplanung für die Prüfungen im vierten Fach zu berücksichtigen.“ Denn: Nachschreibetermine mit zentral gestellten Prüfungsaufgaben haben laut Ministerium „in jedem Fall“ Vorrang vor der Terminsetzung der Schulen für Prüfungen im vierten Fach.

Wann bekommen Schüler in NRW ihr Abiturzeugnis 2025?

Der letzte Tag der Zeugnisausgabe für das Abitur 2025 in NRW ist am Samstag, 5. Juli 2025. Spätestens dann können sich Schülerinnen und Schüler also mit ihrem Zeugnis für ein Studium oder eine Ausbildung bewerben.

