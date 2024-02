Bagger beschädigt Gasleitung - Leck rasch gedichtet

Das hätte auch böse enden können: Ein bei Bauarbeiten entstandenes Gasleck an der Steinhauer Straße wurde jedoch schnell repariert.

Zu einem Gasleck an der Steinhauer Straße musste am Freitagmittag die Düsseldorfer Feuerwehr ausrücken: Bei Tiefbauarbeiten im Bereich der Fahrbahn habe, so heißt es im Einsatzbericht, ein Bagger versehentlich eine Gasversorgungsleitung beschädigt - Erdgas strömte aus. Um den Austritt zu minimieren, habe der Baggerfahrer das Rohr sofort mit Erdreich abgedeckt.

Mehr zum Thema

Die herbeigerufene Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab und startete sofort mit Messungen in allen angrenzenden Wohngebäuden. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Spezialisten der Netzgesellschaft (Stadtwerke Düsseldorf) legten dataufhin in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr das defekte Rohr frei und dichteten es ab. Der Einsatz bei dem glimpflich verlaufenen Zwischenfall konnte nach rund zweieinhalb Stunden beendet werden. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr