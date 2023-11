ARCHIV - Bei der Festnahme des Verdächtigen in Castrop-Rauxel stellten Polizisten in Schutzanzügen Beweise sicher.

Dortmund. Ein Iraner aus Castrop-Rauxel hat einen islamistisch motivierten Chemiewaffenanschlag geplant. Am Donnerstag wurde er in Dortmund verurteilt.

Das Dortmunder Landgericht hat am Donnerstag das Urteil gegen einen Terrorverdächtigen aus Castrop-Rauxel sprechen. Es lautet vier Jahre Haft plus Sicherungsverwahrung. Der 26-jährige Iraner hat einen islamistisch motivierten Anschlag mit einer Chemiewaffe geplant. Das sah das Gericht als erwiesen an. Er war im Januar festgenommen worden.

Pläne zur Herstellung von Giftstoffen gesichert

Polizisten hatten im Prozess ausgesagt, dass auf dem Smartphone des Angeklagten Pläne zur Herstellung der Giftstoffe Rizin und Cyanid gefunden worden seien. Beide Chemikalien können schon beim Einatmen schwere Gesundheitsschäden hervorrufen. Die Staatsanwaltschaft hat fünfeinhalb Jahre Haft und die anschließende Unterbringung des Mannes in der Sicherungsverwahrung beantragt. (dpa/Red.)

