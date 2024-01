Was droht uns noch? Das planen Bauern für den Rest der Woche

Essen Landwirte wollen weiter gegen Kürzungspläne der Regierung protestieren. Das planen sie für die kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen.

Für Mittwoch ruft der Bauernverband zu einer zentralen Aktion in Düsseldorf auf. Auch Landwirte aus dem Umland - also aus dem Kreis. Dabei will der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) an den Parteizentralen der Ampelparteien in Düsseldorf zeitgleich eine Resolution eines breiten Bündnisses aus dem ländlichen Raum übergeben.

Mit den Menschen ins Gespräch kommen

„Wir setzen darauf, dass die Bundestagsabgeordneten zur Einsicht kommen und sich gegen die Pläne stellen, auch um stabile demokratische Verhältnisse und einen wettbewerbsfähigen, starken ländlichen Raum zu sichern“, zeigt sich der Präsident überzeugt und fordert die Mandatsträger auf: „Nehmen Sie ihr Mandat ernst und stimmen Sie für die heimische Landwirtschaft!“

Zugleich finden am Mittwoch zahlreiche Aktionen in Innenstädten statt, die unter dem Motto „Landwirtschaft trifft Bürger“ den Dialog mit Verbraucherinnen und Verbrauchern forcieren. Man wolle „ins Gespräch mit den Menschen kommen“, heißt es bei den Verbänden. In Gespräche kommen wollen die Landwirte am Freitag dann auch mit Politikern. Dafür treffen sie vielerorts mit Bundestagsabgeordneten zusammen, um „die zentralen Anliegen des Berufsstandes zu verdeutlichen“.

Mit Tausenden Traktoren geht es nach Berlin

Enden soll die Protestwoche außerhalb von NRW am kommenden Montag mit einer großen Demonstration in Berlin. Dafür wurden 10.000 Teilnehmer angemeldet, die aller Voraussicht nach auch mit Tausenden Traktoren in die Hauptstadt kommen werden.

Mit Tausenden Traktoren wollen die Landwirte nach Berlin fahren. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Blockaden und Kolonnenfahrten wie zu Beginn dieser Woche sind nach Auskunft der Verbände aktuell offiziell nicht mehr geplant. Ganz aufatmen können Autofahrer in der Region dennoch nicht, wie sich bereits am Dienstagmorgen gezeigt hat. Da haben einige Bauern offenbar auf eigene Faust gehandelt und die Autobahnauffahrt der A45 an den Anschlussstellen Haiger/Burbach blockiert.

Die Zufahrten seien in beide Fahrtrichtungen der Autobahn durch Traktoren versperrt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Landwirte hätten dazu zwei Kreisel blockiert. Es sei sowohl auf anliegenden Bundesstraßen als auch auf der Autobahn zu Staus gekommen.

Unangemeldete Versammlung an der Autobahn

Den Angaben zufolge war die Protestaktion nicht angemeldet. Gegen 6 Uhr hätten die Teilnehmer die Blockade freiwillig wieder aufgelöst. Die Polizei ermittelt laut einem Sprecher wegen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht.

Bei Protestaktionen geht es vor allem um die Pläne der Ampelkoalition, die Steuervergünstigung für Agrardiesel schrittweise in den kommenden Jahren zu streichen. Der Deutsche Bauernverband fordert, dass die Kürzungen beim Agrardiesel vom Tisch kommen.

