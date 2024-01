Terrorismus Ex-Guantànamo-Häftling: So will Duisburg Einreise verhindern

Duisburg. Terrorismusverdacht reicht nicht für unbefristetes Einreiseverbot: Mann gewann Klage gegen die Stadt Duisburg. Jetzt reagiert sie.

Die Stadt Duisburg hält den ehemaligen Guantànamo-Häftling Mohamedou Ould Slahi (52) offensichtlich weiterhin für gefährlich und will vor Gericht seine Einreise nach Deutschland verhindern. Wie eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, legt Duisburg fristgerecht Berufung ein gegen ein Urteil des Düsseldorfer Verwaltungsgerichtes vom 23. November. Bis Mitte Februar muss die Stadt die Begründung nachliefern.

Slahi stritt im November persönlich vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf

Seit 2020 kämpft der Mann mit mauretanischem Pass gegen die unbefristete Einreisesperre der Duisburger Ausländerbehörde. 2000 war er nach einer Verurteilung wegen Sozialleistungsbetrugs ausgewiesen worden. Im November 2023 war er über die Niederlande in Begleitung von Sicherheitsbeamten nach Düsseldorf gefahren, um mit Hilfe seines Berliner Anwalts vor Gericht für seine Rückkehr zu streiten.

Das Verwaltungsgericht urteilte, er habe Anspruch auf eine Befristung – ein Einreiseverbot dürfe eine Dauer von fünf Jahren nicht überschreiten. Es sei denn, er stelle eine „schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit dar“. Das Verbot könne nicht wegen eines Terrorismusverdachts aufrecht erhalten bleiben, „der nicht Gegenstand der ursprünglichen Antragsentscheidung war“.

Terrorismusverdacht? Wer ist dieser Mohamedou Ould Slahi? Und warum Duisburg?

14 Jahre ohne Anklage in Guantànamo

Mohamedou Ould Salahi ist einer der bekanntesten Männer, die in amerikanischer Gefangenschaft in Guantànamo Bay auf Kuba saßen. 14 lange Jahre ohne Anklage, so lange, bis auch der letzte Aufseher ihn dem Vernehmen nach für unschuldig hielt. 2016 deportierten ihn die Amerikaner in sein westafrikanisches Heimatland Mauretanien.

In der Zelle schrieb Ould Slahi mit „Das Guantànamo-Tagebuch“ einen internationalen Bestseller über das Foltergefängnis, Hollywood drehte den Film „Der Mauretanier“ über sein Schicksal. Mit seiner Frau, einer amerikanische Menschenrechtsanwältin, die er während der Haft kennengelernt hatte, hat er ein gemeinsames Kind in Berlin. Sein Bruder lebt ebenfalls in Deutschland.

Duisburg sorgt sich, dass er rückfällig wird

Die Stadt Duisburg hatte seinen Antrag auf eine rückwirkende Befristung des Einreiseverbots 2022 abgelehnt. Es bestünden Anhaltspunkte dafür, das er auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland noch enge Verbindungen zu Al Kaida aufrechterhalten habe, hieß es. Aus der Ordnungsverfügung der Ausländerbehörde, die Slahis Einreisesperre begründet, und aus der die „Süddeutsche Zeitung“ zitiert, ist ersichtlich, was die Stadt umtreibt: „Es steht also zu befürchten, dass Sie angesichts der Vielzahl der in Deutschland lebenden mitunter auch bereits radikalisierten Islamisten von diesen aufgesucht und bedrängt werden könnten, sich (erneut) für die Ziele eines radikalen Islam und damit dem Jihad einzusetzen.“

13 Jahre lebte er in Duisburg

Duisburg war sein deutscher Aufenthaltsort, fast 13 Jahre hat Ould Slahi dort gelebt, dort musste er den Antrag auf Entfristung des Einreiseverbots stellen. 1988 kam er als 18-Jähriger mit einem Stipendium von monatlich 900 Mark an die Duisburger Uni. Er studierte Maschinenbau und Elektrotechnik, lernte sehr schnell fließend Deutsch, fühlte sich wohl im Ruhrgebiet, von dem er vorher nur die populären Fußballklubs kannte.

Jodie Foster spielt eine Menschenrechtsanwältin im Film über Salahi - „Der Mauretanier“ Foto: Photo / Alamy Stock Photo

Als Mudschaheddin-Gruppen Ende der 80er auch in Moscheen in Deutschland Freiwillige für den Kampf gegen das afghanische Regime von Mohammad Nadschibullah und die sowjetischen Besatzer rekrutierten, schloss er sich islamistischen Kämpfern am Hindukusch an. Ja, er habe „die Welt zum Positiven verändern“ wollen, erzählte er einer „Zeit“-Reporterin, die vor drei Jahren in Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott besucht hatte.

Kämpfe in einem Dschihadisten-Camp

Als er 1991 schließlich nach Afghanistan reiste, waren die Sowjets bereits abgezogen. Er lernte das Kämpfen in einem Dschihadisten-Camp, das von einer damals noch jungen, relativ unbekannten Gruppe geführt wurde: Al Kaida. Ould Slahi hat immer wieder beteuert, dass er bald alle Verbindungen abgebrochen habe, das Verhalten der Islamisten habe ihn angewidert. Doch mit den Verbindungen geriet er immer wieder ins Visier des US-Geheimdienstes, auch als er längst wieder daheim in Duisburg war, sein Studium beendete, in Essen als Elektromechaniker Geld verdiente.

Mohamedou Ould Slahis Bruder, Yahdih Ould Slahi (links), mit Slahis Anwältin Nancy Hollander 2015 bei der Vorstellung von Slahis Buch über seine Jahre in Guantànamo. Foto: Andy Rain / picture alliance

Das Interesse der Amerikaner war nachvollziehbar: Sein Cousin arbeitete als Berater für Al-Kaida-Chef Osama bin Laden und rief Ould Slahi von dessen Satellitentelefon an. Ein anderes Mal beherbergte Ould Slahi – angeblich auf Bitten eines Freundes – drei Studenten für eine Nacht, die Jahre später zum Terrorkommando des 11. September 2001 gehören sollten. Ermittlern galt er eine Weile als Chef-Rekrutierer für die Terror-Organisation.

Visum in Deutschland abgelaufen

Als er auf Geheiß der Amerikaner 2001 in Mauretanien festgenommen wurde, weil sie ihn mit seinen Kontakten für eine große Nummer hielten, war nicht nur sein Visum in Deutschland abgelaufen – das Land hatte ihn auch ausgewiesen. „Die Ausweisungsverfügung erfolgte aufgrund eines rechtskräftigen Betrugsdeliktes“, schrieb die Stadt Duisburg auf Nachfrage der WAZ. Und das führte zu einer unbefristeten Einreisesperre.

In Guantànamo, wo man nie Beweise dafür vorlegte, dass Mohamedou Ould Slahi Terroranschläge gegen die USA geplant oder unterstützt hatte, gilt er laut einer Lager-Statistik, über die die Süddeutsche Zeitung berichtete, als meistgefolterter Mann. Selbst seine Ankläger hielten ihn am Ende für unschuldig, heißt es. Laut „SZ“ hat auch das Bundeskriminalamt keine Hinweise gefunden, dass er Terrortaten vorbereitet oder gar ausgeführt hat.

Amerikanische Behörden sollen den Deutschen abgeraten haben

Laut Recherchenetzwerk von SZ, WDR und NDR soll das Bundesinnenministerium interveniert haben, nachdem das Auswärtige Amt einem Visumsantrag zugestimmt habe. Offenbar waren den Behörden unter anderem seine Alias-Namen verdächtig, wann er mit wem Kontakt hatte, schien zudem nicht restlos geklärt. Auch die amerikanischen Behörden sollen den Deutschen abgeraten haben.

