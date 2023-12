Die Angeklagten warten mit ihren Rechtsanwälten auf den Beginn des Prozesses am Landgericht Köln. Zwei Männer und zwei Frauen sollen ihre WG-Mitbewohnerin so lange geschlagen und gequält haben, bis diese im Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen starb.

Köln. Die Angeklagten sollen ihre Mitbewohnerin misshandelt haben. Sie starb im Krankenhaus. Zwei der Beschuldigten fanden später in Essen neue Opfer.

Vor dem Landgericht Köln ist am Dienstag der Prozess gegen zwei Männer und zwei Frauen angelaufen, die ihre WG-Mitbewohnerin im Jahr 2020 über Wochen misshandelt haben sollen. Die 21-jährige Frau starb später im Krankenhaus an akutem Nierenversagen. Die Angeklagten aus dem sogenannten „Trinkermilieu“ im Alter von 28 bis 34 Jahren müssen sich nun wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung mit Todesfolge verantworten.

Die mutmaßlichen Täter sind der Justiz teilweise bereits bekannt: Zwei der Angeklagten, die ein Pärchen gewesen sein sollen, sind dem Landgericht Essen zufolge nach dem Tod der Frau nach Essen gezogen, wo sie erneut zwei Menschen gequält haben sollen. Sie verbüßen derzeit Haftstrafen.

Zwei der vier Beschuldigten wegen ähnlicher Fälle in Essen bereits zweimal verurteilt

Sabine H. und Christopher S., die jetzt in Köln angeklagt werden, sollen 2020 zu David L., einem Bekannten in Essen, gezogen sein. Dort soll es unter Beteiligung weiterer Personen vermehrt zu Streitigkeiten gekommen sein, bei denen David L. schließlich von einer anderen Person mit einem Messer getötet worden sei.

In einem Verfahren wegen Totschlags am Landesgericht Essen wurden Sabine H. und Christopher S. daraufhin zu sechs Jahren und sechs Monaten beziehungsweise fünf Jahren und drei Monaten Haft wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Dem noch nicht rechtskräftigen Urteil zufolge sollen sie David L. immer wieder misshandelt haben. Es liege derzeit dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung über die Revision vor, so ein Sprecher des Landgerichts Essen dieser Redaktion gegenüber. Für das Tötungsdelikt wurde in diesem Verfahren eine weitere Angeklagte verurteilt.

Beschädigter im zweiten Essener Prozess saß zuvor noch als Mittäter auf der Anklagebank

Danach zog das Pärchen innerhalb von Essen erneut um. Das Zusammenleben habe hier zunächst gut funktioniert. Schließlich sei es jedoch wieder vermehrt zu Aggressionen gekommen, so der Sprecher weiter. Sabine H. und Christopher L. hätten den 31-jährigen Mitbewohner stark drangsaliert und etwa bestimmt, wann dieser duschen und essen dürfe und wann nicht.

Der Geschädigte – zugleich einer der Verurteilten im zurückliegenden Prozess – habe durch Schläge und Tritte eine Rippenfraktur, Schürfwunden, Hämatome am ganzen Körper und eine Verletzung an der Nase davongetragen.

In einem Verfahren vom 7. Dezember 2022 wurden Sabine H. und Christopher S. wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung und versuchter Nötigung sowie wegen versuchten Diebstahls zu Gesamtfreiheitsstrafen von jeweils 3 Jahren und 6 Monaten rechtskräftig verurteilt.

Misshandlungen mit Todesfolge: Anklage zeichnet Bild einer Horror-WG

Der jetzt in Köln verhandelte Fall ereignete sich zwei Jahre zuvor. Die später verstorbene Frau soll mit einem heute 28-jährigen Mann aus ihrer Kölner WG zusammen gewesen sein und sich Ende April 2020 von ihm getrennt haben. Danach soll ihr Ex-Partner sie wiederholt geschlagen und auf sie eingetreten haben, wie die dpa berichtet.

Der Anklage zufolge sollen sich die Mitbewohner, zwei Deutsche und ein Italiener, dann an mehreren körperlichen Übergriffen beteiligt haben. Ihnen wird vorgeworfen, die Geschädigte unter anderem gewürgt und in den Unterleib getreten zu haben. „Alle vier Angeschuldigten schlugen auch wiederholt mit einer Hundeleine auf den Rücken“ der jungen Frau, zitiert die dpa aus der Anklage. Trotz erheblicher Verletzungen hätten die Angeklagten keinen Arzt gerufen, so die Staatsanwaltschaft. „Die Gesichtsfarbe der Frau war die eines Hämatoms: lila-blau“, sagte ein Polizeibeamter zum Prozessauftakt vor dem Kölner Landgericht aus.

Neben den körperlichen Misshandlungen soll die Geschädigte auch auf verschiedene andere Weise drangsaliert worden sein, über mehrere Wochen: So habe auch sie darum bitten müssen, essen zu dürfen oder auf die Toilette zu gehen. Bei Zuwiderhandlung sei die Frau immer wieder gedemütigt und bestraft worden.

Mutmaßliche Täter wurden nach Tod der Frau in Köln nicht festgenommen

In der WG entdeckt wurde die schwer misshandelte Frau bei einem Polizeieinsatz. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingewiesen, wo sie aufgrund der Schwere der Verletzungen an akutem Nierenversagen starb. Ihre Mitbewohner wurden dennoch nicht festgenommen. Der WDR berichtet, die Beweislage sei den Ermittlungsbehörden zufolge unklar gewesen und einen dringenden Tatverdacht als Grundlage für einen Haftbefehl habe es nicht gegeben.

Drei der Angeklagten haben zu Prozessbeginn angegeben, zu den Vorwürfen schweigen zu wollen. Der Ex-Freund ließ über seinen Verteidiger mitteilen, dass er sich später äußern werde. „Mein Mandant war der totalen Kontrolle der Mitangeklagten unterworfen“, sagte sein Anwalt der dpa gegenüber.

Für den Prozess am Landgericht Köln sind zunächst zwölf Verhandlungstage bis zum 24. Januar angesetzt.

