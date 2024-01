Winter in NRW

Winter in NRW Wintereinbruch NRW: Das waren die kältesten Winter seit 1940

NRW. Kälterekorde in NRW: 1942 war einer der kältesten Winter, 2010 wurde es mild. Wann es besonders verschneit und frostig wurde, lesen Sie hier.

Der Winter steht vor der Tür: Wird er so, wie in den letzten Jahren in NRW, werden Fans von Schnee und Eiseskälte kaum auf ihre Kosten kommen.

Winter in NRW: Der letzte Winter startete noch mit frostigen Temperaturen - zum Jahreswechsel wurde es dann aber wieder deutlich zu warm für die Jahreszeit.

Generell gilt: Seit 2010 sind die Winter milder und milder geworden, auch schneit es - wenn überhaupt - immer seltener und weniger.

Wann es in den letzten 80 Jahren wirklich kalt geworden ist und NRW wochenlang unter einer Schneedecke begraben wurde, erfahren Sie in unserem kleinen Überblick.

Der Winter2022/2023 war in NRW eher wechselhaft: im Bergland schneit es an manchen Orten, in vielen Gebieten aber regnet es vorwiegend. Das Klima ist insgesamt mild im Vergleich zu den langjährigen Durchschnittstemperaturen.

Im Winter 2020/2021 war Nordrhein-Westfalen mit einer Durchschnittstemperatur von knapp 3,3 Grad das zweitwärmste Bundesland - direkt hinter dem Saarland. Laut dem Deutschen Wetterdienst gehörte es zudem zu den niederschlagsreichen Gebieten.

Doch das Bundesland verzeichnet auch viele Kälterekorde: Wir haben die kältesten und schneereichsten Winter in NRW gesammelt, nach Auswertungen des Deutschen Wetterdiensts:

Zu den kältesten Wintern in NRW zählen die Kriegswinter 1942 und 1945 . Die niedrigste Temperatur von -31,2 Grad wurde 1942 im sauerländischen Eslohe gemessen.

zählen die . Die niedrigste Temperatur von -31,2 Grad wurde 1942 im sauerländischen Eslohe gemessen. In den Sechzigern gab es ebenfalls erstaunlich kalte und schneereiche Winter: Viele Orte in NRW waren im Winter 1962/1963 unter einer wochenlangen Schneedecke begraben und erlebten in den drei Monaten Dezember, Januar und Februar fast 50 Tage Dauerfrost. Im Winter 1960/1970 waren es sogar über 60 Frosttage.

waren im Winter 1962/1963 unter einer wochenlangen Schneedecke begraben und erlebten in den drei Monaten Dezember, Januar und Februar fast 50 Tage Dauerfrost. Im waren es sogar über 60 Frosttage. Viele sprechen vom sogenannten Jahrhundertwinter , wenn sie an den Dezember 2010 zurückdenken - denn er war mit einer durchschnittlichen Temperatur von -2,6 Grad einer der kältesten Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Viele Städte lagen fast den kompletten Monat unter einer Schneedecke, so dick, wie vor über 100 Jahren nicht mehr. Damit hat das Tief Petra den Menschen in NRW einen großen Wunsch erfüllt: flächendeckende Weiße Weihnacht.

, wenn sie an den zurückdenken - denn er war mit einer durchschnittlichen Temperatur von -2,6 Grad einer der kältesten Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Viele Städte lagen fast den kompletten Monat unter einer Schneedecke, so dick, wie vor über 100 Jahren nicht mehr. Damit hat das den Menschen in NRW einen großen Wunsch erfüllt: flächendeckende Weiße Weihnacht. Die Winter danach fielen bislang deutlich milder aus. Bis 2021 gab es nur noch einen, bei dem die Temperatur unter dem langjährigen Durchschnitt lag: Winter 2012/2013. Alle übrigen Winter verliefen in NRW milder als der Temperaturschnitt.

In NRW keine echten Winter mehr seit 2010

Die Winter 2013/2014, 2015/2016 und 2019/2020 stuft der Deutsche Wetterdienst als „extrem mild“ ein. Im Flachland gab es in der Regel weniger als fünf Tage Schneefall und der Schnee blieb nicht liegen.

Ähnlich mild verlief auch der Winter im vergangenen Jahr 2020/2021. Demnach gab es in den vergangenen zehn Jahren eine deutliche Häufung von milden Wintern oder Wintern mit nur kurzen Kälte- oder Schneeperioden, heißt es vom DWD auf Anfrage dieser Redaktion. Dafür war der April 2021 so kalt, wie seit 44 Jahren nicht mehr.

Winter in NRW: Wohin sich Wohnungslose wenden können

Obdachlose haben es im Winter besonders schwer. Allein im vergangenen Jahr sind in Deutschland mindestens 22 Menschen auf der Straße erfroren. Auf den folgenden Seiten finden Sie Infos und Hilfe in NRW:

