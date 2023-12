NRW-Pressefoto des Jahres: Funke-Fotografen ausgezeichnet

Fabien Strauch, der auch regelmäßig für die Funke Mediengruppe fotografiert, wurde am Dienstagabend mit dem 1. Platz für das Pressefoto des Jahres ausgezeichnet.

Düsseldorf In Düsseldorf sind am Dienstag die NRW-Pressefotos des Jahres ausgezeichnet worden. Hier sind die Siegerbilder – und die Geschichten dahinter.

Bilder von Ereignissen wie Nahost-Kundgebungen, der Trauerfeier für Mevlüde Genç und der gesprengten Rahmedetalbrücke sind die NRW-Pressefotos des Jahres 2023. Den ersten Preis im Wert von 10.000 Euro erhielt am Dienstagabend im nordrhein-westfälischen Landtag Fotograf Fabian Strauch – der auch regelmäßig für die Funke Mediengruppe fotografiert – für ein Bild von zwei parallelen Kundgebungen zum Nahost-Konflikt in Bochum. Auch Funke-Fotograf André Hirtz wurde ausgezeichnet.

NRW-Pressefoto des Jahres: Das Siegerbild von Fabian Strauch

NRW-Pressefoto des Jahres: „Flagge zeigen“ von Fabian Strauch, aufgenommen beim Aufeinandertreffen von pro-palästinensischen und pro-israelischen Demonstranten in Bochum. Foto: Fabian Strauch / Landtag NRW / Fabian Strauch

Die Jury lobte, es sei ihm „auf beeindruckende Art und Weise gelungen, den gesellschaftlichen Konflikt bildlich auf den Punkt zu bringen“. Das Foto wurde von der Nachrichtenagentur dpa verbreitet und zeigt einen einzelnen Demonstranten, der eine Palästina-Fahne hinter der Menge einer pro-israelischen Kundgebung in die Höhe streckt.

Das zweitplatzierte Bild von Christoph Reichwein

Platz zwei beim NRW-Pressefoto des Jahres: „Mevlüde Genc, Ruhe in Frieden!“ von Christoph Reichwein, aufgenommen bei der Trauerfeier für die 2022 verstorbene Genç. Foto: Christoph Reichwein / Landtag NRW / Christoph Reichwein

Der mit 5.000 Euro dotierte zweite Preis ging an Christoph Reichwein für ein Bild von der Trauerfeier für die 2022 gestorbene Mevlüde Genç in Solingen. Zu sehen sind Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und der Mann der Verstorbenen, Durmus Genç. Das von der dpa veröffentlichte Bild übermittele eine wichtige Botschaft, erklärte die Jury. „Hier verneigt sich der Staat, symbolisiert durch den Ministerpräsidenten, vor der Lebensleistung von Mevlüde Genç und ihrer Familie.“ 1993 hatten Rechtsradikale das Haus der Familie angezündet, fünf Mädchen und Frauen starben. Mevlüde Genç setzte sich trotz ihrer Trauer für Versöhnung ein.

Das drittplatzierte Bild von Maximilian Mann

Platz drei beim NRW-Pressefoto des Jahres: „Schwimmende Salate – Modernstes Gewächshaus in Europa“ von Maximilian Mann, aufgenommen in einem Salatgewächshaus in Willich. Foto: Maximilian Mann / Landtag NRW / Maximilian Mann

Platz drei und damit 2.000 Euro erhielt Maximilian Mann für das Foto „Schwimmende Salate - Modernstes Gewächshaus in Europa“. Das Foto erschien im „Stern“. Es zeigt einen Agrarbetrieb in Willich, in dem es um modernste Lebensmittelproduktion geht. Es dokumentiere damit einen Lösungsansatz für die wichtige Zukunftsfrage nach einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und ökologischen Nahrungsmittelproduktion, hieß es.

Sonderpreis „Das Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen“ für das Bild von André Hirtz

Sonderpreis „Das Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen“: „Ankunft“ von André Hirtz, aufgenommen bei der Ankunft afghanischer Kinder am Flughafen Düsseldorf. Foto: André Hirtz / Landtag NRW / André Hirtz

Den Sonderpreis „Das Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen“ im Wert von 3.000 Euro erhielt André Hirtz für seine Fotoberichterstattung in der Funke Mediengruppe über die Ankunft afghanischer Kinder am Flughafen Düsseldorf.

Nachwuchspreis für das Bild von Daniel Schröder

Nachwuchspreis: „Die Problembrücke zerfällt zu Staub“ von Daniel Schröder, aufgenommen während der Sprengung der Rahmedetalbrücke. Foto: Daniel Schröder / Landtag NRW / Daniel Schröder

Der mit 2.000 Euro dotierte Nachwuchspreis ging an Daniel Schröder für sein Bild von der Sprengung der Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid. Die Jury lobte die besondere Perspektive und die ausgewogene Komposition des Bildes aus dem „Soester Anzeiger“.

Landtagspräsident André Kuper (CDU) erklärte, die vielen eingereichten Bilder zeigten, wie wichtig guter Lokaljournalismus sei. „Unsere Demokratie braucht verlässliche Informationen über das aktuelle Geschehen.“ Die Bilder erzählten wichtige Geschichten aus ganz NRW und sagten oft mehr als Tausend Worte. Dem Landtag zufolge hatten 76 Fotografinnen und Fotografen 273 Bilder für den Wettbewerb eingereicht. 35 ausgewählte Fotos sind bis Januar im Landtag zu sehen. (epd/red)

