Weihnachtsferien 2023 in NRW: Die Schulferien im Winter

Essen. Wann sind 2023 endlich Weihnachtsferien? Damit der Urlaub glattläuft, gibt's hier Antworten auf wichtige Fragen rund um mehr gemeinsame Freizeit.

Nach den Herbstferien 2023 warten die Schulkinder in NRW auf die Weihnachtsferien .

. Die letzten Schulferien für dieses Jahr stehen in NRW dann rund um Weihnachten und Silvester an.

und Silvester an. Den letzten Ferientermin für NRW im Jahr 2023 und Daten für optimale Planung der gemeinsamen Freizeit finden Eltern hier.

Nach den Ferien ist vor den Ferien. Der Winter bietet sich noch für einen spontanen Familienurlaub an. Das sind die Termine, die Eltern schulpflichtiger Kinder im Auge behalten müssen. Bei unserer Übersicht der Ferientermine in NRW sind jeweils der erste und der letzte Ferientag angegeben.

Das sind die verbleibenden Ferientermine 2023 in NRW

Weihnachtsferien: Donnerstag, 21. Dezember 2023, bis Freitag, 5. Januar 2024

Übrigens: Neben den Schulferien stehen den einzelnen Schulen auch im Schuljahr 2023/24 drei bewegliche Ferientage zur Verfügung. Letztlich liegt die Entscheidung über deren Terminierung bei der Schulkonferenz im Einvernehmen mit dem Schulträger.

Möchten Sie vielleicht für ein verlängertes Wochenende wegfahren? Dann finden Sie hier die Übersicht über die Feiertage in NRW 2023. Wer schon mal für das kommende Jahr planen möchte, findet hier eine Übersicht über die Feiertage in 2024 und hier den Überblick über die NRW-Schulferien in 2024.

Wie viele Urlaubstage stehen einem Arbeitnehmer eigentlich zu? Wir beantworten wichtige Fragen zum Thema Urlaub:

Wie viele Tage Urlaub stehen mir im Jahr zu?

Allen angestellten Personen stehen im Jahr mindestens 24 Werktage gesetzlicher Urlaub zu. Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. Für den vollen Anspruch muss die Person mindestens sechs Monate in dem Unternehmen angestellt sein.

Muss der Arbeitgeber meinen Urlaubswunsch genehmigen?

Der Arbeitgeber muss bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs grundsätzlich die Wünsche der Arbeitnehmer berücksichtigen. Ausnahme: Wenn dringende betriebliche Belange oder die Urlaubswünsche anderer Arbeitsnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, dagegen sprechen.

Darf ich Resturlaubstage mit ins neue Jahr nehmen?

Im Bundesurlaubsgesetz heißt es dazu: „Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen.“ In dem Fall muss der Urlaub bis zum 31. März genommen werden.

Was ist, wenn ich während des Urlaubs krank werde?

Die durch Krankheit nicht zur Erholung genutzten Urlaubstage werden nicht vom Jahreskontingent abgezogen. Dafür braucht die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer jedoch ein ärztliches Attest.

Steht mir zusätzlicher Bildungsurlaub zu?

In NRW haben Arbeitnehmer gesetzlichen Anspruch auf fünf Tage bezahlten Bildungsurlaub, sofern man bereits sechs Monate in einem Unternehmen arbeitet. Der Antrag dazu muss mindestens sechs Wochen vor Beginn eingereicht und die anerkannte Bildungsveranstaltung mitgeteilt werden. Weitere Informationen finden sich im Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz des Landes NRW.

