Seit 2018 gibt es in NRW ein geändertes Ladenöffnungsgesetz. Es ermöglicht mehr verkaufsoffene Sonntage in den Städten und Gemeinden.

Essen. In vielen NRW-Städten öffnen Geschäfte im Advent auch für den Sonntagseinkauf. Die Termine für 2023 nach Städten und Landkreisen sortiert.

In der Adventszeit gibt es in vielen NRW-Städten verkaufsoffene Sonntage.

Wann in welchen Städten, Regionen und Landkreisen in NRW verkaufsoffene Sonntage sind, erfahren Sie an dieser Stelle.

Die Vorweihnachtszeit beginnt und damit der Endspurt für den Einkauf von Weihnachtsgeschenken. Insbesondere an den Adventswochenenden gibt es in vielen NRW-Städten verkaufsoffene Sonntage.

Dann dürfen Geschäfte sonntags zwischen 13 und 18 Uhr öffnen. Es gibt aber keine Verpflichtung, nach der Ladenbesitzer auch am Sonntag öffnen müssen. Deshalb kann es durchaus sein, dass nicht alle Geschäfte in Ihrer Stadt oder in dem jeweiligen Einkaufscenter bei einem Verkaufsoffenen Sonntag geöffnet haben. In unserem Überblick für NRW haben wir die verkaufsoffenen Sonntage nach Städten/Kreisen und Regionen aufgelistet.





Ruhrgebiet

Bochum

10. Dezember: verkaufsoffen in der Bochumer Innenstadt (Weihnachtsmarkt)

Bottrop

3. Dezember: Kirchhellen

Dortmund

3. Dezember: verkaufsoffen in der Innenstadt (Weihnachtsmarkt)

Weitere Infos lesen Sie hier: Dortmund: Verkaufsoffene Sonntage in 2023 - Alle Termine

Duisburg

3. Dezember: Innenstadt (Weihnachtsmarkt)

Weitere Infos lesen Sie hier: Verkaufsoffene Sonntage in Duisburg: Termine 2023 im Detail

Essen

17. Dezember: Innestadt (Weihnachtsmarkt)

Gelsenkirchen

3. Dezember: Horst (Horster Adventsmarkt)

Weitere Infos lesen Sie hier: Gelsenkirchen: Diese verkaufsoffene Sonntage gibt es 2023

Hattingen

17. Dezember: Innenstadt (Nostalgischer Weihnachtsmarkt)

Herne

Aktuell sind keine Termine bekannt.

Lesen Sie passend dazu: Offene Sonntage: Was in Herne geplant ist – und was nicht

Kreis Mettmann

3. Dezember: Wülfrath (Herzog-Wilhelm-Markt)

17. Dezember: Monheim (Weihnachtsmarkt)

Mülheim an der Ruhr

Aktuell sind keine Termine bekannt.

Weitere Infos lesen Sie hier: Verkaufsoffene Sonntage in Mülheim: Nur ein Termin 2023

Oberhausen

10. Dezember: Centro

Weitere Infos gibt es hier: Oberhausen: Weiterer verkaufsoffener Sonntag geplant

Kreis Recklinghausen

3. Dezember: Haltern am See

17. Dezember: Recklinghausen (Weihnachtsmarkt)

Witten

17. Dezember (Weihnachtsmarkt)

Wuppertal

Aktuell sind keine Termine bekannt.





Westfalen

Bielefeld

10. Dezember: Brackwede und Heepen (Adventsmarkt)

17. Dezember: Innenstadt (Weihnachtsmarkt)

Ennepe-Ruhr-Kreis

17. Dezember: Schwelm (Weihnachtsmarkt)

Weitere Infos gibt es hier: Schwelm: Die Zukunft der verkaufsoffenen Sonntage

Hagen

Aktuell sind keine Termine bekannt.

Hamm

17. Dezember: Innenstadt (Familienweihnacht)

Hochsauerlandkreis

3. Dezember: Brilon (Weihnachtsmarkt)

In Winterberg haben die Geschäfte an vielen Sonntagen geöffnet - im Rahmen der Kurortregelung nimmt die Stadt eine Sonderstellung ein. Eine Termin-Übersicht gibt es hier.

Menden

3. Dezember: Menden (Mendener Winter)

Kreis Olpe

3. Dezember: Lennestadt-Altenhundem (Weihnachtsmarkt)

10. Dezember: Olpe (Historischer Weihnachtsmarkt)

17. Dezember: Attendorn (Weihnachtsmarkt)

Kreis Unna

3. Dezember: Unna

Paderborn

3. Dezember

Kreis Soest

10. Dezember: Lippstadt (Lippstädter Weihnachtsmarkt)

17. Dezember: Lippstadt (Weihnachtsmarkt in Bad Waldliesborn)

Wetter und Herdecke

3. Dezember: Herdecke (Herdecker Weihnachtszauber)

10. Dezember: Wetter (Weihnachtsmarkt)





Niederrhein und Rheinland

Aachen

3. Dezember

Bonn

3. Dezember: Bad Godesberg (Nikolausmarkt)

Dinslaken, Voerde und Hünxe

3. Dezember: Voerde Spellen (Sternenmarkt)

17. Dezember: Dinslaken (Advent an der Burg)

Weitere Infos gibt es hier: Kreis Wesel: Verkaufsoffene Sonntage, Termine und Argumente

Düsseldorf

3. Dezember: Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt (Weihnachtsmarkt)

10. Dezember: Benrath (Weihnachtsmarkt)

Emmerich, Rees und Isselburg

10. Dezember: Emmericher Innenstadt (Lichtmarkt)

Kleve und Umgebung

In Kleve gibt es 2023 keine verkaufsoffenen Sonntage. Der Grund für die Absagen seien die geforderten Bedingungen der Gewerkschaft Verdi.

Köln

3. Dezember: Innenstadt (Weihnachtsmärkte)

10. Dezember: Porz-Mitte (Porzer Adventsmarkt)

Krefeld

17. Dezember: Innenstadt (Weihnachtsshopping)

Leverkusen

3. Dezember: Wiesdorf (Christkindchenmarkt)

Moers und Umgebung

Kein verkaufsoffener Sonntag in der Adventszeit.

Weitere Infos gibt es hier: Kreis Wesel: Verkaufsoffene Sonntage, Termine und Argumente

Mönchengladbach

10. Dezember: Rheindahlen (Winterkappes)

17. Dezember: Rheydt (Advent)

Rheinberg, Xanten und Umgebung

10. Dezember: Xanten (Weihnachtsmarkt)

Wesel, Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck

3. Dezember: Wesel (Adventsmarkt)

10. Dezember: Alpen (Nikolausmarkt)

Weitere Infos gibt es hier: Kreis Wesel: Verkaufsoffene Sonntage, Termine und Argumente





Münsterland

Bocholt

17. Dezember: Innenstadt (Weihnachtsmarkt)

Dülmen

10. Dezember: Innenstadt (Dülmener Winter)

Haltern am See

an jedem 1. Sonntag im Monat

Münster

Aktuell sind keine Termine bekannt.

Anmerkung: Alle Angaben sind ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen sind möglich. Termine sind unter Vorbehalt.

