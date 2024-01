Essen Das „Traumschiff“ dümpelt im Quotentief herum, hört man. Das wird sich am Neujahrsabend mit einer Revolution schlagartig ändern.

„Endlich Sex auf dem Traumschiff“ jubelt die „Bild“-Zeitung, vermutlich hat ganz Deutschland darauf gewartet. Und die Passagiere erst. Man kann ja nicht immer nur tafeln und anderthalb Stunden lang Arztroman-Phrasen wiederkäuen.

Der erste Fernseh-Höhepunkt 2024 ist uns also am Montag um 20.15 Uhr (ZDF) sicher. Und RTL erhöht im Netz gleich den Leistungsdruck auf Kapitän Parger für den Neujahrsabend: „Holt Florian Silbereisens Goldstück das ,Traumschiff’ aus dem Quoten-Tief?“ Wie es da überhaupt hineingeraten konnte, fragt man sich, wo hier doch schon seit einer Weile kaum noch gelernte Schauspieler stören.

„Silbereisens Sex-Show“ als Anreiz?

„Silbereisens Sex-Show könnte nun für viele ein Anreiz sein, wieder einzuschalten“, deliriert die RTL-Autorin. Meine Angst, beim Zappen am Montagabend versehentlich im Zweiten zu landen, ist jedenfalls groß. Das ZDF selbst hegt die Hoffnung auf geballtes Interesse gewiss; die Zahl derer, die bei Unfällen bremsen, um mal genauer hinzugucken, ist ja nicht zu unterschätzen.

Spanner-Spoiler: Die Tür zur Kapitänskabine knallt rechtzeitig zu, lese ich. Und: „Was hinter verschlossenen Türen passiert, wird der Kapitän natürlich nicht ausplaudern“, hat Florian Silbereisen (42) der „Bild“ schon verraten. Vermutlich, damitdie sedierte Stammkundschaftdes Traumschiffs nicht aus dem Sekundenschlaf gerissen wird.

Oliver Pocher (45), mittlerweile mit der Vermarktung seiner Ehekrise ausgelastet, ist auch an Bord in der Folge am 1. Januar. Ein Besetzungs-Coup – nach dem Auftritts-Unfall von Kai Pflaume (56) als US-Sheriff in der letzten Folge schien eigentlich keine Luft mehr nach unten.

