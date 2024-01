Fünf Millionäre zum neuen Jahr - MillionenKracher heißbegehrt

Münster/Essen. Fünf Glückspilze aus Nordrhein-Westfalen hatten am Silvestertag einen triftigen Grund mehr, die Korken knallen zu lassen: Sie starteten dank MillionenKracher als Millionäre ins neue Jahr. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:250.000 bot diese Losnummernlotterie bei WestLotto die größte Chance auf eine Million Euro.

Glückliche Gewinner: Was für die einen Kleeblatt, Hufeisen, Schornsteinfeger und Co., ist für fünf Tipper aus NRW die Spielquittung des MillionenKrachers. Schließlich verwandelte diese sich zum Glücksbringer schlechthin und machte die Gewinner um jeweils eine Million Euro reicher.

Anders als in den Vorjahren wurden diesmal nicht nur vier, sondern gleich fünf Glückspilze ermittelt, die sich jetzt Millionäre nennen dürfen. Die siebenstelligen Losnummern, die in der Gewinnklasse 1 gezogen wurden, sind im Raum Dortmund, im Raum Bonn, im Kreis Euskirchen sowie im Rhein-Erft-Kreis und im Hochsauerlandkreis verkauft worden. Neben den fünf Spitzengewinnen verloste WestLotto zudem 25 x 10.000 Euro, 250 x 1.000 Euro und 125.000 x 10 Euro.

Schnell ausverkauft

Auch 2023 erwies sich der MillionenKracher als Verkaufsschlager. Das auf 1.250.000 Lose beschränkte Kontingent war bereits Anfang Dezember und damit deutlich vor der Ziehung am Silvestertag ausverkauft – und das, obwohl die Anzahl der verfügbaren Lose im Vergleich zu den Vorjahren um 250.000 gestiegen ist.

Veröffentlichung der Gewinnzahlen Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen erfolgt unter www.westlotto.de sowie in der WestLotto-App. Auch die kostenlose Kundenzeitschrift GLÜCK, die wöchentlich in den WestLotto-Verkaufsstellen ausliegt, wird in der Ausgabe 1/2024, die am Mittwoch, 3. Januar, erscheint, die Gewinnzahlen veröffentlichen.

