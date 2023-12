Zwei Millionen zu Nikolaus - Gewinn geht in den Raum Köln 

Einem Spielteilnehmer aus dem Raum Köln sowie einem weiteren Tipper aus Hessen wird dieser Nikolaustag sicher als etwas Besonderes in Erinnerung bleiben: Mit den sechs richtigen Glückszahlen 2, 15, 27, 42, 43 und 45 trafen sie am Mittwoch, 6. Dezember, die zweite Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 und erhalten dafür jeweils rund zwei Millionen Euro.

Essen. Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen ist seit dem Nikolaustag Doppel-Millionär: Bei LOTTO 6 aus 49 traf er am Mittwoch, 6. Dezember, die zweite Gewinnklasse.

Sechs Glückszahlen

Der Jackpot von rund 22 Millionen Euro bei LOTTO 6aus49 ist zu Nikolaus stehen geblieben. Grund zur Freude gibt es für einen bislang noch anonymen Spielteilnehmer aus dem Raum Köln sowie einen weiteren Tipper aus Hessen aber dennoch: Mit den sechs richtigen Glückszahlen 2, 15, 27, 42, 43 und 45 trafen sie die zweite Gewinnklasse und erhalten dafür jeweils 2.157.398,60 Euro. Lediglich die korrekte Superzahl 1 fehlte ihnen, um den Jackpot im ersten Rang zu knacken.

Sonderauslosung

Der Neu-Millionär hatte seine Tippreihen für die LOTTO-Ziehungen am Mittwoch, 6. Dezember, und Samstag, 9. Dezember, abgegeben – somit hat er noch weitere Chancen auf Gewinne. Und nicht nur das: An den genannten Ausspielungen findet auch die Nikolaus-Sonderauslosung von LOTTO 6aus49 statt. Unter allen Spielaufträgen, die drei Richtige erzielen, werden bundesweit dreimal eine Million Euro ausgelost. Zudem haben 1.000 weitere Tipper Aussichten auf Gewinne in Höhe von 1.000 Euro.

Jackpot

Wer zum zweiten Advent-Wochenende sein Glück versuchen will, kann dies bei der kommenden Ziehung tun: Bei der Ausspielung von LOTTO 6aus49 am Samstag, 9. Dezember, geht es um rund 26 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse (Chance 1 : 140 Mio.). Tipps können in allen WestLotto-Annahmestellen, per App oder unter www.westlotto.de

Info

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.