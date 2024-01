Timo Boll erreichte beim WTT-Turnier in Doha das Finale.

Tischtennis 20 Jahre jüngeren Spieler besiegt: Boll in Katar im Finale

Doha Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll hat zum ersten Mal in seiner langen Karriere das Endspiel eines internationalen WTT-Turniers erreicht.

In Katars Hauptstadt Doha schlug der 42 Jahre alte Rekord-Europameister nach Siegen gegen die beiden Südkoreaner Jang Woojin und Lee Sang Su im Halbfinale auch den 20 Jahre jüngeren Lin Yun-Ju in 3:2 Sätzen.

Der Weltranglistensiebte aus Taiwan hatte im November in Frankfurt am Main den ersten deutschen Wettbewerb der neuen Turnierserie World Table Tennis (WTT) gewonnen. Bolls Endspiel-Gegner ist am Samstag der Japaner Tomokazu Harimoto.

Wegen einer schweren Schulterverletzung im vergangenen Jahr steht Boll in der aktuellen Weltrangliste nur auf Platz 182. Sein großes Ziel ist es trotzdem, sich für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris zu qualifizieren. Die WTT-Turniere hatten 2020 die bisherige Tischtennis-World-Tour abgelöst. Auf dieser Tour gewann Boll insgesamt 19 internationale Turniere.