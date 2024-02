Bochum. Beim FC Bayern liegen die Nerven blank. Nach der Niederlage beim VfL Bochum legte sich Nationalspieler Joshua Kimmich mit seinem Co-Trainer an.

Die dritte Niederlage in Folge hat bei den Bayern Spuren hinterlassen. Bei Joshua Kimmich war der Frust über die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge des FC Bayern München offenbar besonders groß. Der ausgewechselte Fußball-Nationalspieler und Co-Trainer Zsolt Löw sollen einem Bericht der „Bild“ zufolge beim Weg in die Kabine nach dem 2:3 (1:2) am Sonntag beim VfL Bochum verbal aneinandergeraten sein.

In einem Video, das in sozialen Netzwerken kursiert, ist zu sehen, wie sich Kimmich und der Bayern-Trainer beim Gang in die Kabine eine verbale Auseinandersetzung liefern. Weder Trainer Thomas Tuchel noch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen dementierten den Streit.

Ärger beim FC Bayern nach Pleite in Bochum: Thomas Tuchel weicht aus

„Ich weiß, was los war“, sagte Tuchel und sprach von einem „ziemlich normalen Vorfall nach einer Niederlage“. Auf die Frage, ob es Konsequenzen gebe, antwortete der Coach ebenfalls ausweichend: „Das ist nichts für die Öffentlichkeit.“ Die Situation zwischen Kimmich und Löw sage aber „gar nix“ über die allgemeine Stimmung aus, betonte Tuchel: „Wir sind eine Fußball-Kabine.“

Thomas Tuchel ist beim FC Bayern krachend gescheitert

Dreesen gab zu, die Szene nicht gesehen, davon aber in den Medien gelesen zu haben. „Josh muss einigermaßen bedient gewesen sein auf der Auswechselbank. Das ist aber auch normal, der gibt immer alles und will gewinnen und deswegen will er auch spielen“, sagte Bayerns Vorstandschef.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel holt Joshua Kimmich (r.) vom Platz. Foto: David Inderlied / dpa

Bayern-Star Joshua Kimmich wird ausgewechselt und schiebt Frust

Kimmich war in Bochum in der 63. Minute für Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza ausgewechselt worden und hatte diese Entscheidung des Trainerteams sichtlich unzufrieden zur Kenntnis genommen. Gefrustet saß der Nationalspieler auf der Auswechselbank im Ruhrstadion.

Die Pleite in Bochum war die dritte nacheinander, in der Liga ist Tabellenführer Bayer Leverkusen auf acht Zähler enteilt. In der Königsklasse droht nach dem 0:1 in Rom das Aus und damit gar die erste titellose Saison seit zwölf Jahren. „Es fühlt sich an wie ein Horrorfilm, der nicht aufhört“, sagte Nationalspieler Leon Goretzka nach dem Bochum-Spiel gefrustet bei DAZN.

