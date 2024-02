Duisburg. Freitagabendspiel in der 3. Liga, der MSV Duisburg muss bei Preußen Münster ran. Wir erklären, wie Sie die Partie live im TV verfolgen können.

Aller guten Dinge sind drei für den MSV Duisburg? Das wäre aus Sicht von Trainer Boris Schommers nur allzu schön, auch wenn die Zebras für den dritten Sieg in Serie in der 3. Liga ein gehöriges Stück Arbeit vor sich haben: An diesem Freitag (19 Uhr) geht es zu Preußen Münster. Mit einem weiteren Erfolg könnte der MSV sogar zumindest vorübergehend die Abstiegsplätze verlassen. „Das ist natürlich für uns eine zusätzliche Motivation“, sagt Boris Schommers vor dem Spiel, warnt aber auch: „Münster ist ein ganz hartes Brett. Grundsätzlich sind sie - ich will nicht sagen Mannschaft der Stunde - sehr gut drauf. Sie haben nur eines der letzten 13 Spiele und keine Partie in 2024 verloren.“

MSV Duisburg: Spieler und Fans wachsen wieder zusammen

Die beiden Erfolge in Verl (3:1) und gegen Viktoria Köln (1:0) haben die MSV-Spieler und die zuvor häufig vergrätzten Fans wieder zusammengeführt. „Da wächst etwas zusammen, was vielleicht lange Zeit nicht so war“, sagte Schommers mit Rückblick auf die beiden Siege und empfand dabei sogar etwas „Euphorie“. Die würde noch steigen, wenn nun in Münster drei Punkte mitgenommen werden würden: Mehr als 1200 Zebras-Fans werden am Freitag in Münster erwartet.

Preußen Münster, gegen das der erste Vergleich der Saison torlos endete, belegt mit 40 Punkten Platz acht, der Aufsteiger befindet sich damit nur sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz zur 2. Bundesliga. Santiago Castaneda kehrt nach abgesessener Gelbsperre wieder ins Team zurück.

MSV Duisburg gbei Preußen Münster am Freitag live: Die Rahmendaten zur Live-Übertragung

- Datum: Freitag, 23.02.2024

- Anstoß: 19 Uhr

- Ort: Preußenstadion (Münster)

- Wettbewerb: 3. Liga

- Übertragung: MagentaSport

MSV Duisburg bei Preußen Münster am Freitag live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen des MSV Duisburg bei Preußen Münster wird nicht im Free-TV übertragen. Bleibt also das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Die Vorberichte beginnen um 18.30 Uhr, Anstoß ist um 19 Uhr. MagentaSport-Kommentator ist Markus Höhner, die Moderation übernimmt Konstantin Klostermann.

Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. MagentaSport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

MSV Duisburg bei Preußen Münster am Freitag im Live-Ticker

Wer es nicht in das Preußenstadion schafft und auch keine Gelegenheit hat, das Spiel des MSV Duisburg am Freitag im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist unser Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet er zum Spiel des MSV Duisburg bei Preußen Münster. Hier geht es zum Live-Ticker zur Partie.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel des MSV Duisburg bei Viktoria Köln gibt es auch auf unserem Portal.

