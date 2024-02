Turnier in Berlin

Turnier in Berlin Auftaktsieg für deutsche Hockey-Damen bei Heim-EM

Berlin Titelverteidiger Deutschland ist mit einem Auftaktsieg in die Hallen-EM in Berlin gestartet. Die Gastgeberinnen gewannen ihr erstes Hockey-Spiel der Gruppe A mit 4:2 gegen Spanien.

Die Treffer für die von Bundestrainer Dominic Giskes in dieser Formation erstmals zusammengestellte Mannschaft erzielten Laura Saenger, Fenja Poppe (beide Harvestehuder THC), Elisa Gräve (Düsseldorfer HC) und Tara Duus vom Münchner SC.

Am Abend trifft die DHB-Auswahl im zweiten Gruppenspiel auf die Türkei (19.45 Uhr), die erst zum zweiten Mal an einer EM-Endrunde teilnimmt. Weitere Gruppengegner sind Tschechien (Freitag, 19.45) und Belgien (Samstag, 12.45). Der Gruppenerste und - zweite qualifiziert sich für das Halbfinale am Samstagabend.