Auseinandersetzung zwischen Polizei und Eintracht-Ultras

Frankfurt Vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart kam es zu Ausschreitungen mit der Polizei.

Je weiter die Zeit in Richtung Anpfiff des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart voranschritt, desto leerer wurde die Nord-West-Kurve des Frankfurter Stadions. Die Ultras der Eintracht, die sonst für ein stimmgewaltiges Drumherum bei den Bundesliga-Spielen sorgen, verließen den Block. Der Grund: Vor der Heimkurve kam es zu Ausschreitungen mit der Frankfurter Polizei.

Videos, die in den Sozialen Netzwerken kursieren, zeigen Frankfurter Anhänger, die mit Bengalos und anderen Dingen auf eine Hundertschaft schmissen. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein. Fans in den Sozialen Medien kritisierten den Einsatz von Pfefferspray, da auch unbeteiligte Personen etwas abbekommen hätten. Demnach fand die Auseinandersetzung vor den Stehplatz-Blöcken statt.

Polizei rechtfertigt Einsatz und fordert Wasserwerfer an

Erst nachdem die Partie schon lief, kehrten die Ultras von Eintracht Frankfurt wieder in die Heimkurve zurück. Doch ein organisierter Support fand nicht statt. Es schien eine Protestaktion aufgrund des Polizeieinsatzes gewesen zu sein.

Die Frankfurter Polizei teilte via X mit: „Auf dem Stadiongelände suchten rivalisierende Fangruppen zunächst die Eskalation untereinander, gingen dann beim Einschreiten unserer Einsatzkräfte dazu über, diese vehement anzugreifen.“ Daraufhin habe die Polzei vor Ort um Verstärkung geben. „Wir haben weitere Einsatzkräfte inkl. Wasserwerfer zur Unterstützung entsandt.“ Sky berichtete während der Übertragung hingegen von Angriffen auf Ordner, weshalb die Polizei einschritt.

Frankfurt-Ultras sprechen von unverhältnismäßigen Einsatz

Später teilte auch die Polizei via X mit: „Ordner wurden bedrängt und angegriffen. Es folgte ein Notruf an die Polizei, zu unterstützen. Die Polizeikräfte wurden bei ihrem Eintreffen unmittelbar angegriffen.“ Daraufhin habe man Pfefferspray eingesetzt. Die Ultras widersprachen und beklagten hingegen einen unverhältnismäßigen Einsatz der Polizei. Mehrere Personen seien durch das Pfefferspray verletzt worden und mussten bis weit in die zweite Halbzeit hinein behandelt werden.

Ausschreitungen auch bei St. Pauli und in Bochum

Bereits in den vergangenen Wochen kam es in mehreren Stadien der Republik zu Problemen zwischen Fußball-Fans und der Polizei. Etwa beim Zweitliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96gab es Ausschreitungen, nachdem die Polizei den Gästeblock der Hannoveraner betrat. Der massive Einsatz von Pfefferspray wurde im Nachgang scharf kritisiert.

Auch beim Spiel des VfL Bochum gegen den 1. FC Köln gab es Probleme, nachdem laut Polizei Fans der Domstädter den Eingangsbereich überlaufen wollten. Auch am Ruhrstadion setzte die Polizei massiv Pfefferspray ein. Die Fanhilfe des 1. FC Köln kritisierte den Einsatz scharf.

