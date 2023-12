Balljungen geschubst und gepatzt: Aufregung um Bernd Leno

London Der deutsche Keeper Bernd Leno erwischte keinen guten Tag am legendären Boxing Day. Erst patzte er, dann schubste er einen Balljungen.

Eigentlich hatte sich Bernd Leno auf das Spiel am legendären Boxing Day gefreut. Am Ende dürfte er froh gewesen sein, dass die Partie seines FC Fulham beim AFC Bournemouth endlich vorbei war. Nicht nur, dass die Londoner mit dem deutschen Nationaltorhüter mit 0:3 verloren. Leno patzte beim ersten Gegentor durch Justin Kluivert in der 44. Minute auch noch. Der Schuss des Niederländers rutschte unter seinem Körper durch.

Doch damit nicht genug, Leno zog auch noch den Ärger der Heim-Fans auf sich. Beim Stand von 2:0 für Bournemouth in der zweiten Halbzeit riss er zunächst einem Balljungen den Ball aus der Hand und schubste ihn sogar leicht weg. Die Fans auf den Tribünen machten ihrem Ärger über diese Aktion Luft und auch Spieler der Hausherren protestierten auf dem Feld. Denn Leno war zu diesem Zeitpunkt bereits verwarnt, sah vorher im Spiel die Gelbe Karte. Schiedsrichter Tim Robinson verzichtete aber auf eine weitere Karte für Leno, die den Platzverweis zur Folge gehabt hätte.

Fulham-Trainer verteidigt Leno

Kurz darauf - noch im Spielverlauf - entschuldigte sich Leno bei dem Balljungen und auch beim Heimpublikum. Sein Trainer Marco Silva sagte nach dem Spiel: „Ich habe mit Bernd darüber gesprochen. Er ist zum Balljungen gegangen und hat sich entschuldigt. Er ist sehr professionell. Er wollte das Spiel einfach beschleunigen“, sagte er. Silva betonte, dass Leno den Balljungen nicht geschubst, sondern nur berührt habe.

Noch vor Weihnachten hatte Leno über den Boxing Day geschwärmt. „Der Boxing Day ist für die Engländer wie Ostern, Weihnachten, Silvester und Thanksgiving zusammen. Es ist der beste Tag des Jahres“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. „.Fußball am Boxing Day hat hier eine Riesentradition.“

Nottingham Forest schlägt Newcastle

So gab es mehrere Spiele am zweiten Weihnachtsfeiertag. Stürmer Chris Wood von Nottingham Forest hatte den Boxing Day in der englischen Premier League mit einem furiosen Dreierpack eingeläutet. Dank der Tore des Neuseeländers (45.+1, 53. und 60.) feierte der Abstiegskandidat beim 3:1 (1:1) bei Newcastle United den ersten Sieg unter dem neuen Teammanager Nuno Espirito Santo. Gleichzeitig war es der erste Erfolg nach sieben Liga-Partien ohne Sieg. Sheffield United verlor in einer wilden Partie mit 2:3 gegen Luton Town.

Wood drehte das Spiel, nachdem der frühere Dortmunder Alexander Isak (23./Foulelfmeter) die Gastgeber in Führung gebracht hatte. Espirito Santo, einst Coach der Wolverhampton Wanderers und von Tottenham Hotspur, hatte Nottingham in der Vorwoche übernommen, nachdem sein Vorgänger Steve Cooper entlassen worden war. Newcastle steht derweil bei vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Liga-Spielen und droht die Champions-League-Ränge aus den Augen zu verlieren.

