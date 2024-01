NBA verlängert Draft im Sommer auf zwei Tage

New York Im Gegensatz zur NFL war der Draft in der NBA bislang eine relativ schnelle Angelegenheit und an einem Abend beendet. Die Basketball-Profiliga ändert nun den Kurs und hat im Sommer ein neues Format.

Die NBA verlängert den Draft in diesem Jahr auf zwei Tage. Die erste Runde der Talenteziehung soll am 26. Juni in großen Rahmen im Barclays Center der Brooklyn Nets stattfinden, die zweite Runde dann tags darauf in den Fernsehstudios von ESPN.

Man sei der Meinung, dass es den Teams helfen werde, wenn es nach der ersten Runde Zeit für Besprechungen und Überlegungen gebe, teilte die NBA mit. Zwischen den sogenannten Picks in der ersten Runde liegen fünf Minuten Bedenkzeit, in der zweiten Runde gibt es zukünftig vier statt bislang zwei Minuten.

Beim Draft dürfen die Mannschaften der Reihe nach Nachwuchstalente auswählen. Die schlechtesten Teams der vorausgehenden Saison fangen an. Die Zugänge haben mitunter enorme Bedeutung für zukünftige Erfolge der Mannschaften. Im vergangenen Jahr wählten die San Antonio Spurs den Franzosen Victor Wembanyama an erster Stelle aus. Der inzwischen 20-Jährige gilt als größtes Basketball-Talent seit LeBron James und hat in dieser Saison bislang einen guten Eindruck hinterlassen.