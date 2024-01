Köln Die deutschen Handballer verlieren bei der Handball-EM gegen Dänemark. Doch nun geht es am Sonntag noch gegen Schweden um Bronze.

Die Enttäuschung? Hielt sich in Grenzen. Deutschlands Handballer gratulierten den Gegnern, winkten Richtung Zuschauerränge und blickten schon voraus auf die kommende Aufgabe. Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Turnierfavorit Dänemark mit 26:29 (14:12) geht es am Sonntag nun gegen Schweden (15 Uhr/ARD und Dyn) um Platz drei. Schon der Halbfinaleinzug war mehr, als sich der das Gros der deutschen Handballer überhaupt vorgestellt hatte. Dass es nun um Bronze geht, dazu gegen einen Gegner, der schlagbarer erscheint als Dänemark, ist das passende Ende eines Turniers, das in den vergangenen Wochen begeisterte - und es immer noch tut.

Euphorisch wurden die deutschen Handballer am Freitagabend in der Kölner Arena empfangen. Wieder saßen 19.750 Zuschauer auf den Rängen und machten in der ausverkauften Lieblingshalle des deutschen Teams Stimmung. Es war ein Mutmacher nach der abschließenden 24:30-Hauptrundenpleite gegen Kroatien und dem bevorstehenden Duell mit Dänemark, diesem Handball-Riesen, der die Sportart seit Jahren dominiert und auch das deutsche Team in den vergangenen vier Aufeinandertreffen besiegte.

Handball-EM 2024: Mutmacher von Nowitzki und Fußball-Nationalteam

Vor dem Anwurf drückten auch Deutschlands Fußball-Nationalspieler die Daumen. Jonas Hofmann, Niclas Füllkrug und David Raum zeigten sich begeistert von der EM. „Ihr packt das“, sagte Füllkrug: „Dann geht‘s ab ins Finale.“ Basketball-Ikone Dirk Nowitzki versicherte: „Die ganze Nation steht hinter euch.“ Und der ehemalige Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar meinte: „Wenn wir schon mal im Halbfinale sind – warum es nicht gewinnen?“

Dagegen sprachen die Dänen. Zum Beispiel Rückraumspieler Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin – nicht wenige halten ihn für den derzeit besten Handballer der Welt. Gleich in der zweiten Minute spazierte er locker-flockig durch die deutsche Abwehr und traf zum 1:1-Ausgleich. Zum Beispiel der einstige Kieler und zweimalige Welthandballer Niklas Landin. In den Anfangsminuten hielt er mehrere Bälle, darunter einen Siebenmeter von Juri Knorr in der 15. Minute. Und natürlich: Mikkel Hansen, der Superstar des Teams. In der 13. Minute trat er erstmals auf Feld und traf wenig später zum 9:9-Ausgleich. „Die Dänen sind die beste Mannschaft der Welt“, hatte Bundestrainer Alfred Gislason anerkennend vor dem Spiel gemeint. Er hatte recht. Aber sein Team zeigte von Beginn an, dass es auch ein großartiges sein kann.

Handball-EM 2024: Renars Uscins startet bärenstark

Da war Linksaußen Rune Dahmke, der das erste Tor des Spiels erzielte und kämpfte, als ginge es um sein Leben. Johannes Golla und Julian Köster griffen als Abwehr-Mittelblock so beherzt zu, dass die Dänen nicht mehr wussten, ob sie nun in Kopenhagen oder in Köln sind. Und Renars Uscins, einer der Turnierneulinge, spielte plötzlich wie im vergangenen Sommer beim Gewinn der U21-WM. Mehrmals stieg aus dem Rückraum hoch und hämmerte die Kugel ins Netz, in der ersten Halbzeit war er mit vier Treffern bester deutscher Torschütze.

Das deutsche Team hatte gleich auf zwei Spieler der Stammformation verzichten müssen. Rückraumspieler Kai Häfner (persönliche Gründe) und Rechtsaußen Timo Kastening (erkältet) fehlten. Doch es lief, auch weil Andreas Wolff im Tore wieder ein starker Rückhalt war. Mit einer Zwei-Tore-Führung ging es in die Halbzeit.

Handball-EM 2024: Duell an der Seitenlinie

In der Bundesliga lieferten sich Gislason und Dänemarks Nikolaj Jacobsen mit ihren Klubs THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen in der Vergangenheit spannende Duelle - nun standen sich die beiden Trainer im EM-Halbfinale gegenüber. Hier Gislason, der an der Seitenlinie auf- und ablief. Dort Jacobsen, der hektisch gestikulierte und schrie. In der zweiten Halbzeit sahen sie zunächst weiter ein verdammt enges Duell. Dänemark egalisierte die deutsche Führung früh, doch das deutsche Team steckte nicht auf. Gislason nickte zufrieden, als Philipp Weber per Siebenmeter zum 15:14 traf (33.), Jacobsen tobte, als Juri Knorr zum 17:17 ausglich (39.).

Der Bruch kam dann ab der 40 Minute. Kreisläufer Simon Hald Jensen und Rechtsaußen Emil Jakobsen brachten ihr Team in Führung. Ein Zwei-Tote-Puffer, der Bestand haben sollte. Sobald das deutsche Team wieder Hoffnung schöpfte, war Dänemark auf der anderen Seite erneut erfolgreich.

Nun also geht es gegen Schweden um den starken Torhüter Andreas Palicka. Der Titelverteidiger verlor seinen Halbfinal-Krimi 30:34 nach Verlängerung gegen Frankreich. Bronze am Sonntag wäre immerhin ein Trostpreis. Für Gegner Deutschland aber wäre es gar ein Hauptgewinn.

