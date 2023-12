Ein Stöhnen? Störgeräusche irritieren bei EM-Auslosung

Hamburg Bei der EM-Auslosung stören Hintergrundgeräusche die Ziehung. Ein für solche Aktionen bekannter Engländer bekennt sich später.

David Silva (37) huschte ein kurzes Schmunzeln über die Lippen. Brian Laudrup (54) fiel es schon schwerer, sich ein Grinsen zu verkneifen. Die beiden ehemaligen Fußball-Profis gerieten am Samstagabend kurzfristig aus dem Konzept.

Eigentlich galt ihre Konzentration gerade dem ordnungsgemäßen Ziehen von Loskugeln aus einer Glasschüssel. Denn der Spanier und der Däne waren Teil der großen Show in der Hamburger Elbphilharmonie zur Auslosung der Gruppen für die Fußball-Europameisterschaftim Sommer kommenden Jahres in Deutschland.

Auch dem Ziehungsleiter entgehen die Stöhngeräusche nicht

Gerade hatte Silva die Schweiz als letzten Gegner Deutschlands in der Gruppe A gezogen, da mischten sich plötzlich merkwürdige Geräusche in die Hintergrundmusik der Veranstaltung in dem noblen Konzertsaal. Was zunächst an die Geräusche eines Babys erinnerte, klang zunehmend wie eine stöhnende Frau. Bevor Silva die Gruppenplatzierung (A4) der Schweizer verkündigte, schmunzelte er kurz. Auch Uefa-Ziehungsleiter Giorgio Marchetti waren die ungewollten Klänge nicht verborgen geblieben. „Da ist ein Geräusch“, sagte er in Richtung Regie und ergänzte nach einer kurzen Pause grinsend: „Jetzt ist es weg.“

Auch Brian Laudrup, der schon für den nächsten Lostopf bereitstand, nahm die Szene mit Humor und lachte kurz auf, bevor er sich wieder seiner Aufgabe widmete. Im Publikum war ebenfalls ein Raunen zu vernehmen. Kurz darauf setzte das Stöhn-Geräusch erneut ein. Die Uefa bestätigte diese Eindrücke, konnte aber zunächst keine Erklärung dafür geben. Auch im TV und im Stream waren die Töne zu hören.

Comedian Jarvis sorgte schon bei FA Cup für Tonstörung

Später bezeichnete sich der englische Comedian Daniel Jarvis selbst als Verursacher der Störgeräusche. Auf der Plattform X dokumentierte er, wie er offensichtlich den Sound in der Konzerthalle während der Los-Show manipulierte.

Nach Angaben von Teilnehmern der Auslosung erinnerte dies an einen Vorfall bei der Übertragung des FA-Cup-Duells zwischen dem FC Liverpool und den Wolverhampton Wanderers im britischen TV-Sender BBC im Januar. Ex-Profi und Moderator Gary Lineker hatte damals eine Frage an seinen Kollegen Alan Shearer gestellt, als plötzlich das Stöhnen einer Frau zu hören war. Auch dafür will Jarvis verantwortlich gewesen sein. meme (mit dpa)

