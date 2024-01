Sturm signalisiert: „Total Bock“ auf erneute WM-Teilnahme

Los Angeles Beim ersten Turnier als Nationalspieler für Deutschland überzeugte Nico Sturm im vergangenen Jahr, erzielte sechs Tore und holte mit dem Team Silber. Für dieses Jahr gibt er ein klares Signal.

Vize-Weltmeister Nico Sturm will auch in diesem Jahr für die Nationalmannschaft auflaufen und an der Eishockey-Weltmeisterschaft teilnehmen.

„Das Fitness-Level muss da sein, genau so wie letztes Jahr. Ich muss gesund sein. Aber ansonsten hätte ich natürlich wieder total Bock, würde mich sehr freuen“, sagte der 28 Jahre alte Augsburger der Deutschen Presse-Agentur nach dem Sieg seiner San Jose Sharks bei den Los Angeles Kings.

Sturm hatte im vergangenen Jahr sein Nationalmannschafts-Debüt gegeben und war auf dem Weg zur Silbermedaille einer der wichtigsten Spieler im Kader. Er erzielte sechs Tore. Die WM in diesem Jahr ist im Mai in Tschechien.

Sturm hatte zuletzt mehr als einen Monat lang nicht in der NHL gespielt und erst am Samstag nach einer Operation an der Hand sein Comeback gegeben. Beide Partien seither haben die Sharks, das Schlusslicht in der NHL, gewonnen. Weil eine Playoff-Teilnahme nahezu ausgeschlossen ist, kann Sturm im Prinzip mit einer WM-Teilnahme planen. „Ja, das kann man so sagen“, meinte er.