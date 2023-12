Europa kickt im Revier - Sonderheft zur EM 2024 erschienen

Essen Pünktlich zur Auslosung der Gruppen erscheint das erste EM-Sonderheft – mit allem zur Euro und der bunten Welt des Revierfußballs.

Es waren 31 unvergessliche Tage, die Deutschland im Sommer 2006 erleben durfte. Die Weltmeisterschaft im eigenen Land hat damals alle Erwartungen der Fußballfans übertroffen. Wer diese wunderschöne Zeit miterlebt hat, sehnt sich bis heute immer wieder zu ihr zurück! Nun kommt die Europameisterschaft 2024 zu uns nach Deutschland – mit zwei Stadien im Revier. Genau der richtige Moment für ein Heft über die Seele des Revierfußballs und die Vorfreude auf ein neues Sommermärchen.

Das Magazin bietet eine einzigartige Mischung aus Themen rund um die Geschichte der Europameisterschaften, der kommenden EM mit all ihren Stars und Sternchen und dem kunterbunten Fußballgeschehen im Revier. Gleich auf den ersten Seiten lässt der Kapitän der Europameistermannschaft von 1980, Bernard „Ennatz“ Dietz, den Triumph von Rom in seiner Kolumne wieder lebendig werden. Kurz darauf folgt Bestseller-Autor Frank Goosen mit einer exklusiven Fußballgeschichte und Hörfunklegende Manni Breuckmann erinnert in seinem mitreißenden Text an die guten alten Radiozeiten.

Internationale Fußballstars mit Bezug zum Revier

Dazu gibt es Ausblicke auf die EM von internationalen Fußballstars mit Revierbezug von gestern und heute. Unter anderem gewährt uns Bochums aktueller Capitano Anthony Losilla tiefe Einblicke in die Équipe Tricolore, analysiert Europameister Stefan Kuntz die Erfolgsaussichten unserer deutschen Elf und verrät Eurofighter Youri Mulder so manches Geheimnis unserer holländischen Nachbarn.

Die Leser erwartet ein buntes Potpourri von amüsanten Dönekes, reizvollen (Geheim-)Tipps und vielen spannenden Informationen über die kommende Europameisterschaft 2024 hier bei uns im Revier. Ein Heft ganz so wie das Ruhrgebiet – direkt, nahbar und herzlich. Der (Geschenk-)Tipp für alle Freunde des Fußballs und des Reviers. Glück auf!

Das Magazin ist erhältlich im Buch- und Zeitschriftenhandel – und kann hier bestellt werden.

