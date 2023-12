Ex-Fußballprofi Odonkor zieht ins RTL-Dschungelcamp

Düsseldorf Gerade hat er beim Mülheimer Fußball-Landesligisten Blau-Weiß Mintard unterschrieben, aber bald ist er erst einmal weit weg.

Der frühere Fußball-Nationalspieler David Odonkor treibt seine Karriere im Reality-TV voran und zieht ins RTL-Dschungelcamp. Das gab der Kölner Sender am Freitag bekannt. Der 39-Jährige kam 16 Mal für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz, unvergessen bleibt seine Torvorlage für Oliver Neuville im Gruppenspiel gegen Polen (1:0) bei der Heim-WM 2006.

Odonkor, der in der Bundesliga für Borussia Dortmund gespielt hatte, beendete 2013 seine aktive Profi-Karriere. Danach trat er bereits häufiger im TV auf, unter anderem zog er 2017 ins „Promi Big Brother“-Haus. „Ich will mir noch nicht so viele Gedanken machen“, sagte Odonkor über seine Zeit im Dschungelcamp in Australien (ab 19. Januar).

Am 15. Januar soll es in Mintard losgehen

Das Engagement in Down Under kollidiert terminlich allerdings mit seinem neuen Engagement im Fußball. Der Mülheimer Landesligist Blau-Weiß Mintard hatte den früheren Flügelflitzer kurz vor Weihnachten als neuen Trainer vorgestellt. Odonkor will am 15. Januar mit seinem neuen Termin in die Vorbereitung starten. vier Tage später allerdings startet das Dschungelcamp - und zwar 20.000 Kilometer von seinem neuen Arbeitsplatz im Fußball entfernt. (dpa/HB)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport